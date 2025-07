15 Jahre nach Spaniens Sieg bei der WM 2010, wo sind sie jetzt?

HQ

Vor 15 Jahren, am 11. Juli 2010, wurde Spanien zum ersten Mal in der Geschichte Weltmeister. Zwei Jahre zuvor hatten sie die UEFA-EM-Trophäe in die Höhe gestemmt (und sollten sie 2012 erneut in die Höhe stemmen), aber Südafrika war ihr erstes WM-Finale überhaupt. Der Treffer von Andrés Iniesta in der 116. Minute wurde zu einem unvergesslichen Moment für eine ganze Generation.

23 Spieler gehörten zu diesem Kader, fünfzehn Jahre später sind nur noch sechs von ihnen als Spieler aktiv. Pepe Reina war der letzte, der im vergangenen Mai seine Karriere beendete und als Torwart für Como spielte. Auch Jesús Navas trat Mitte der letzten Saison zurück und hatte die Ehre, der einzige aus dieser Mannschaft zu sein, der in der jungen Mannschaft vertreten war, die im vergangenen Sommer die UEFA Euro 2024 gewann. Andrés Iniesta, der Held des Finales, hat sich im vergangenen Jahr aus dem Profifußball zurückgezogen.

Die einzigen Spieler aus diesem Kader, die noch Profifußball spielen, sind:



Pedro Rodríguez (Lazio)



Raúl Albiol (Villarreal)



Javi Martínez (Katar SC)



Juan Mata (Western Sydney Wanderers)



Sergio Busquets (Inter Miami)



Sergio Ramos (C. F. Monterrey)



Andere haben jedoch eine Karriere als Manager eingeschlagen, und die meisten sind immer noch eng mit dem Fußball verbunden. Xabi Alonso ist nach seiner erfolgreichen Zeit bei Bayer Leverkusen der aktuelle Trainer von Real Madrid, und Xavi Hernández war Trainer beim FC Barcelona, derzeit arbeitslos, aber auf der Suche nach einem neuen Verein. Cesc Fábregas Züge Como. Carlos Marchena arbeitete als Trainer für Sevilla und Valencia, und Álvaro Arbeloa ist Trainer von Real Madrid Castilla.

Gerard Piqué arbeitet als Präsident des FC Andorra und ist Präsident der Kings League, dem Amateurfußballwettbewerb zwischen spanischen und lateinamerikanischen Streamern. Andere haben andere sportliche Abenteuer unternommen, und viele arbeiten gelegentlich als Experten, und im Fall von Íker Casillas hat er einen erfolgreichen Podcast, in dem er kürzlich Piqué interviewt hat, mit dem er immer noch eine freundschaftliche Rivalität verbindet.