15 irre Minuten aus Borderlands 3: Bounty of Blood

Gearbox ließ viele Borderlands-3-Herzen besonders schnell schlagen, als sie im Mai die nächste Story-Erweiterung, Bounty of Blood, enthüllten. Das lag nicht nur an der verlockenden Idee frischer Waffen und Feinde, sondern auch daran, dass die Erweiterung uns mit einer Reihe neuer Charaktere zu einem noch nicht besuchten Schauplatz führen wird - dem wilden Westen Planeten Gehenna. Jetzt ist die Zeit zu sehen, was uns dort konkret erwartet.

IGN hatte die Ehre, uns die ersten echten Gameplay-Clips von Borderlands 3: Bounty of Blood während ihres "Summer of Gaming"-Streams zu zeigen, anschließend veröffentlichten die Entwickler selbst 15 Minuten Gameplay. Darin bekommen die Fans ziemlich genau das geboten, was sie kennen und erwarten: Modifizierbare Fahrzeuge, spezielle Pflanzen (die unterschiedliche Auswirkungen auf nahe Feinde haben, wenn wir sie abschießen) und natürlich ein Vielzahl an Cowboy-ähnlichen Waffen mit den erwartbaren Borderlands-Kniffen. Am 25. Juni erscheint das DLC-Paket.