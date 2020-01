15 brachiale Minuten mit der Kampagne von Doom Eternal auf PC

Doom Eternal ist eines der großen Spiele der ersten Jahreshälfte und es wird am 20. März auf PC und Konsole seinen infernalen Lauf nehmen. Id Software hat uns kürzlich eingeladen, zwei Monate vor dem offiziellen Verkaufsstart noch einmal ausgiebig in das Spiel hineinzuschauen. Die fast fertige Version konnte nicht nur unsere Anne hier in Berlin zocken, auch unser britischer Kollege Mike durfte im regnerischen London losballern. Das Gameplay stammt von ihm, er hat den Anfang der Kampagne gezockt und euch 15 rasante Minuten daraus mitgebracht. Die PC-Version von Doom Eternal lief in 1080p, gespielt wurde auf "Hurt Me Plenty".

