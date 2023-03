14-minütiges Gameplay-Video zeigt alles, was Sie über Dead Island 2 wissen müssen

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass die Entwicklung von Dead Island 2 holprig war, da das Spiel erstmals 2014 vorgestellt wurde. Das bedeutet normalerweise, dass das Endprodukt ein echtes Chaos ist, aber ich habe etwas erhalten, das mich tatsächlich denken lässt, dass Dead Island 2 nicht so enden wird.

Dambuster und THQ Nordic haben eine erweiterte Version der Gameplay-Enthüllung von Dead Island 2 veröffentlicht, und die 14-minütige Gameplay-Präsentation zeigt und erklärt im Grunde so ziemlich alles Wissenswerte über das Spiel. Dazu gehören die ziemlich beeindruckende Grafik (hervorgehoben durch das viel diskutierte Gore-System), wie verschiedene spielbare Charaktere das Gameplay in gewisser Weise verändern, eine große Auswahl an provisorischen Waffen, eine kitschige Nebenquest, das kartenbasierte Perks-System und eine Handvoll anderer Verbesserungen, die auf dem Feedback des Originals basieren.

