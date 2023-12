1440p-Gaming-Monitore scheinen bei den Spielern weniger beliebt zu sein

HQ

Es scheint, als ob 1440p-Gaming-Monitore auf dem Rückzug sind, zumindest wenn wir die Informationen aus Valves Hardware-Umfrage vom November berücksichtigen. Der Bericht stellt fest, dass die meisten Spieler einen 1080p-Bildschirm als primären Bildschirm bevorzugen und dass Multi-Monitor-Spieler dazu neigen, eine 4K- und eine 1080p-Bildschirmkombination zu verwenden.

Die Informationen besagen, dass ein 1080p-Bildschirm 60 % aller Setups ausmacht und dass ein 4K-1080p-Multi-Monitor-Setup ebenfalls etwa 60 % der Setups ausmacht. Damit bleiben 1440p-Bildschirme in einem Bereich von 40 %, in dem sie auch mit anderen Displaygrößen konkurrieren, was bedeutet, dass die tatsächliche Nutzungsrate von 1440p-Bildschirmen zweifellos viel niedriger ist als eine pauschale 40%-Rate.

Die Umfrage zeigt auch, dass die Nvidia GeForce RTX 3060 die am häufigsten verwendete GPU ist, dass die meisten Menschen etwa 100 GB bis 249 GB freien Festplattenspeicher haben und dass die Meta Quest 2 das beliebteste VR-Headset ist.