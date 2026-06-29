14 Tote bei Hubschrauberabsturz in Saudi-Arabien am Sonntag

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Es wurde berichtet, dass am Sonntag, dem 28. Juni, ein Hubschrauberabsturz in der östlichen Küstenstadt Ras Tanura in Saudi-Arabien stattfand, bei dem 14 Menschen ums Leben kamen.

Alle 14 Opfer waren saudische Staatsbürger, und obwohl der Grund für den Absturz trotz laufender Untersuchung noch nicht bestätigt ist, wurde bekannt, dass das Flugzeug dem staatlichen Ölkonzern Aramco gehörte, der eine seiner wichtigsten Raffinerien in der Region betreibt und zudem eine der größten Ölraffinerien im gesamten Nahen Osten ist.

Laut Reuters ereignete sich der Vorfall um 6:00 Uhr Ortszeit, und eine staatliche Nachrichtenagentur hat bekannt gegeben, dass "die zuständigen Behörden eine vollständige Untersuchung eingeleitet haben, um die Ursache des Unfalls zu ermitteln."

Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die Arbeiten zur Verladung von Rohöl in der Region kürzlich wieder aufgenommen wurden, nachdem sie aufgrund des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten rund vier Monate lang unterbrochen waren.