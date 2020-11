14+ Medien-Apps werden zum Start auf Xbox Series unterstützt

Sony hat die Unterstützung von Medienanwendungen auf der Playstation 5 noch nicht groß kommentiert, doch wir wissen immerhin, dass zum Start der Konsole am 19. November einige Apps beliebter Streaming-Dienste unterstützt werden. Jetzt ist Microsoft an der Reihe und die rühmen sich damit, dass die beiden Xbox-Series-Modelle ab dem 10. November alle wichtigen, aktuell auf der Xbox One laufenden Media-Anwendungen unterstützen:



Amazon Prime Video

Apple TV

Disney+

FandangoNow

HBO Max

Hulu

NBC Peacock

NOW TV

Sky Go (inklusive Sky Ticket)

Spotify

Tubi

Twitch

Vudu

YouTube (inklusive YouTube TV)

"und mehr"



Quelle: Microsoft.