13-Jährige Ariana Greenblatt spielt Tiny Tina im Borderlands-Film

In letzter Zeit nehmen Nachrichten von Videospielverfilmungen immer mehr Platz bei uns ein, weil in diesem Bereich aktuell sehr viel passiert. Erst vor drei Wochen haben wir zum Beispiel erfahren, dass der Schauspieler Jack Black den liebenswürdigen Roboter Claptrap vertonen wird, nun bestätigen Lionsgate und Gearbox die Rolle von Tiny Tina.

Die junge Schauspielerin Ariana Greenblatt (13 Jahre alt) wird den vielleicht besten Charakter im Borderlands-Universum auf die Leinwand bringen. Falls euch der Name nichts sagt, erkennt ihr das Mädchen vielleicht an ihren Rollen als junge Gamora in Avengers: Infinity War, oder als Minnow in Monster Problems (2020). Andere Rollen, die bislang bestätigt wurden: Cate Blanchett spielt die Sirene Lilith, Kevin Hart ist der Soldat Roland und Jamie Lee verkörpert Curtis Dr. Tannis. Jetzt müssen wir nur noch erfahren, ob jemand als Handsome Jack, Mad Moxxi oder Scooter auftritt.

Quelle: Hollywood Reporter.