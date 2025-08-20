1348 In Ex Voto reist ein junger fahrender Ritter durch das Italien des 14. Jahrhunderts

Während der Future Games Show, einem Fixpunkt bei der diesjährigen Gamescom Veranstaltung, erschien der Entwickler Sedleo, um sein kommendes Action-Adventure-Spiel 1348 Ex Voto vorzustellen. Dieses Projekt ist eine mittelalterliche Geschichte, die erzählt, wie ein junger fahrender Ritter durch die Ränge aufsteigt, um ein vollwertiger Ritter zu werden, indem er durch das Italien des 14. Jahrhunderts reist und gegen Eiferer, Banditen und Söldner kämpft, während die Pest die Gesellschaft zerreißt.

Die Erzählung dreht sich um die Heldin von Aeta, eine junge Frau, die beschließt, eine verliebte Ritterin zu werden, nachdem Banditen ihr Dorf überfallen haben. Diese Figur wird von Alby Baldwin gesprochen (bekannt für ihre Auftritte in verschiedenen West End Theaterproduktionen) und Aeta wird von einer Begleiterin unterstützt, die von Baldur's Gate III 's Shadowheart Star Jennifer English gesprochen wird.

Game Director Tom Oceano kommentierte zu 1348 Ex Voto: "Wir freuen uns, euch endlich das zu zeigen, was in den letzten Jahren im Mittelpunkt all unserer Leidenschaft und harten Arbeit stand: 1348 Ex Voto. Die Geschichte dieses Spiels liegt uns sehr am Herzen - sie handelt von Ehre, Gerechtigkeit und Opferbereitschaft, in Zeiten, in denen die Bedeutung dieser Worte so gut wie verloren ging. Wir fühlen uns privilegiert, es an euch weitergeben zu können, und hoffen wirklich, dass ihr es genauso genießen werdet, es zu spielen, wie wir es geliebt haben, es zu liefern."

In einer Pressemitteilung wurde uns mitgeteilt, dass Sedleo mit der Organisation Historical European Martial Arts zusammengearbeitet hat, um sicherzustellen, dass die Kämpfe des Spiels auf dem neuesten Stand und präzise sind, während es in einer ländlichen italienischen Umgebung spielt, die dem italienischen Herzen des Studios nahe liegt.

Der Start ist für Anfang 2026 geplant, aber unten sehen Sie den Enthüllungstrailer für 1348 Exo Voto.