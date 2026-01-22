1348 Ex Voto erscheint am 12. März, kündigt die Xbox-Version ab

1348 Ex Voto, das mittelalterliche Action-Adventure-Spiel, in dem du die Rolle eines jungen Ritters schlüpfst, der auf der Suche nach ihrem engsten Freund (und wahrscheinlich noch mehr, wenn wir ehrlich sind), hat sein Veröffentlichungsdatum. Wir wussten, dass es irgendwann im ersten Quartal 2026 erscheinen würde, und es wird sich in die wachsende Liste der Spiele einreihen, die diesen Frühling erscheinen.

Sedleo und Dear Villagers gaben bekannt, dass 1348 Ex Voto am 12. März 2026 für PC und PlayStation erscheinen wird. Laut Gematsu wurde die zuvor angekündigte Xbox-Version inzwischen eingestellt, damit die Studios sich darauf konzentrieren können, "das bestmögliche Erlebnis für PC und PlayStation zu bieten."

Tut mir leid, Xbox-Spieler, aber es gibt kein Ex Voto für euch. Das Spiel bietet filmische Kämpfe, die von echten mittelalterlichen Kampfstilen inspiriert sind, ein echtes historisches Setting, das uns in die Tiefen einer turbulenten Zeit für das mittelalterliche Italien versetzt, und eine immersive Geschichte mit den Sprechern von Alby Baldwin und Jennifer English.