13 raue Minuten aus The Surge 2, zwei Wochen vor Release

Deck13 hat am Wochenende ein neues Gameplay-Video zu ihrem kommenden Action-RPG The Surge 2 erarbeitet. Wir sehen eine knappe Viertelstunde an direkt aufgezeichnetem Material, das viele spratzende Funken und verhauene Gegner zeigt. Der Hamburger Entwickler präsentiert die Waffenvielfalt und wie sich die Wahl des Prügels auf den eigenen Spielstil auswirkt. Außerdem sind die verschiedenen Anwendungsfelder unserer Drohne zu erkennen, Anpassungsoptionen im Ausrüstungsmenü und weitere Individualisierungsmöglichkeiten. Ein Bosskampf schließt die Sache ab, da geht es sehr dynamisch zu. The Surge 2 erscheint am 24. September auf PC, PS4 und Xbox One. Bis dahin findet ihr mehr Infos zum Spiel in unserer Vorschau.

