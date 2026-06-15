14 Nationen veröffentlichen eine gemeinsame Erklärung gegen Ceferins respektlose Worte: "Jeder Unterstützer hat das Recht zu träumen"

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Vierzehn WM-Nationen haben ihre Differenzen und Rivalitäten vorübergehend beiseitegelegt und sich für eine gemeinsame Sache verbündet: ihre Relevanz im FIFA-Wettbewerb zu verteidigen, nachdem Aleksander Ceferin, UEFA-Präsident, laut slowenischen Medien am Montag letzte Woche sagte, dass "eine riesige Anzahl von Spielen dieser Weltmeisterschaft völlig uninteressant sei".

Diese Nationen sind Kap Verde, die Demokratische Republik Kongo, Curaçao, Haiti, Jordanien, Usbekistan, Algerien, Ägypten, Ghana, Elfenbeinküste, Marokko, Senegal, Südafrika und Tunesien, die am Sonntag eine gemeinsame Erklärung veröffentlichten, die gleichzeitig von ihren jeweiligen Fußballverbänden geteilt wurde.

Da diese Weltmeisterschaft von 32 auf 48 Teams erweitert wurde, haben sich viele Nationen zum ersten oder zweiten Mal in der Geschichte für die Gruppenphase qualifiziert. Dies ist die erste Weltmeisterschaft überhaupt für Kap Verde, Curaçao, Jordanien und Usbekistan und die zweite für die DR Kongo und Haiti, die beide erstmals seit 1974 gespielt haben.

"Für unsere Länder gibt es kein unbedeutendes WM-Spiel. Fußball gehört nicht zu einer ausgewählten Gruppe von Nationen. Seine Stärke kommt aus seiner Universalität", hieß es in der Erklärung. Für viele Länder ist die Teilnahme an der FIFA-Weltmeisterschaft nicht nur eine sportliche Leistung. Es ist ein Moment, der eine ganze Generation inspiriert, die Entwicklung des Fußballs beschleunigt und Erinnerungen schafft, die ein Leben lang halten."

"Für Nationen wie den Kongo und Haiti hat die Rückkehr auf die größte Bühne des Fußballs nach langer Abwesenheit eine besondere Bedeutung für Millionen von Fans, die jahrelang, in manchen Fällen Jahrzehnte, auf diesen Moment gewartet haben."

"Zu behaupten, diese Spiele seien irgendwie weniger wichtig, ist zutiefst enttäuschend und ignoriert die Anstrengungen, Opfer und Bestrebungen von Spielern, Trainern, Vereinen, Fußballführern und Fans weltweit", und die Aussage endet mit der Aufforderung, dass jede qualifizierte Nation Respekt verdient, weil jede Mannschaft ihren Platz durch Leistung verdient hat. "Jeder Unterstützer hat das Recht zu träumen. Jedes Spiel hat für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt eine besondere Bedeutung."