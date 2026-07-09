13 Monate später: Ein Rückblick auf die Nintendo Switch 2

HQ

Wann immer eine neue Konsole erscheint, gibt es immer einen rosaroten Eindruck, der die Rezensionen und kritischen Einflüsse prägt. Zum einen ist es schwer, wirklich zu wissen, wo man zu einem Gerät steht, wenn man es monatelang häufig benutzt hat, aber dazu kommt noch das Maß an Spannung, das man bewältigen muss, wenn eine Plattform nach etwa acht Jahren ein großes Upgrade und Überarbeitung erhält.

Zu diesem Zweck dachte ich, nachdem die Nintendo Switch 2 seit 13 Monaten verfügbar ist, an der Zeit, dieses zusätzliche Erlebnis zusammenzufassen und die Konsole noch einmal zu betrachten, um zu sehen, wie sich meine Eindrücke in der folgenden Zeit verändert haben.

Die Hardware

Zunächst schauen wir uns die Hardware an. Zum einen ist immer noch klar, dass dies ein eloquent konstruiertes Stück Technologie ist. Es sieht passend aus und hat einen schlankeren Eindruck, wobei die kindlicheren und farbenfroheren Elemente der ursprünglichen Switch für eine prägnantere und stilvollere Alternative verbleiben. Es funktioniert einfach wie ein Zauber.

Werbung:

Die Verarbeitungsqualität ist hervorragend, die Passform und die feste Verbindung der Teile sind ein echtes Highlight und eine Verbesserung gegenüber der dünneren Switch 1, und das Lautsprechersystem sowie die Auswahl an Anschlüssen bieten viele Optionen. In dieser Hinsicht fühlt sich die Switch 2 wie ein würdiger Nachfolger an, besonders wenn man das Design des Joy-Con 2 bedenkt und wie diese sich magnetisch und reibungslos einfügen lassen, ohne auch nach 13 Monaten Nutzung. Zu diesem Zeitpunkt würde eine Switch 1 an manchen Stellen schon Anzeichen von Verschleiß zeigen, aber die Switch 2 bleibt standhaft und stark, und das ist eine der besten Eigenschaften, die dieses Gerät in Zukunft bietet.

Allerdings ist der Bildschirm ein Rückschritt. Das OLED-Modell der Switch 1 war aus visueller Sicht etwas ganz Besonderes, und diese LCD-Alternative entspricht nicht denselben Standards. Es funktioniert, und das kann niemand leugnen, aber es ist auch offensichtlich, dass der Rückstieg von OLED auf LCD eine Kostensenkung war, um sicherzustellen, dass die Switch 2 zu einem vernünftigeren Preis bleibt. Zumindest bevor es zu Preiserhöhungen kommt...

Es lohnt sich auch, etwas Liebe für den Akku der Switch 2 zu verbreiten, denn obwohl er nicht exzellent ist, hält er sich recht gut – besonders bei weniger intensiven Spielen, da man in solchen Fällen problemlos fünf oder mehr Stunden mit einer einzigen Ladung aus dem System herausholen kann. Würde ich es bevorzugen, wenn es besser ist? Klar. Aber die Switch 2 ist als Handheld-System ohnehin schon ziemlich groß und schwer, was eine Verbesserung für mich begrüßen würde, und ein klobigerer Akku würde ihr nicht helfen. Die Joy-Cons halten auch gut mit dem Akku, obwohl ich die Nutzung der Joy-Cons getrennt finde – selbst mit etwas größeren SL- und SR-Tasten ist es immer noch störend.

Werbung:

Ansonsten funktioniert das Dock immer noch einwandfrei, auch wenn eine zentral gebaute Anschlussanordnung es einfach machen würde, Kabel einzubringen, ohne sie auf unerträgliche Weise biegen zu müssen, damit sie das kleine Loch in der unteren Ecke herausdrücken. Es gibt ein Element an Vielseitigkeit, das Switch-Docks immer gefehlt haben, und das spiegelte sich erneut im Switch 2-Dock wider.

Wenn man sich die andere Hardware anschaut, kann man zwar Nintendos Wunsch nachvollziehen, weiterhin skurrile Innovationen zu produzieren, aber in der Praxis führen die Kamera, die Wonder-Anlage – all diese Nischen- und albernen Ideen einfach zu ziemlich schlechten Anwendungsszenarien, so sehr, dass ich nicht glaube, dass die Switch 2 oder das Nintendo-Ökosystem viel davon profitieren, sie anzubieten. Was mich zu...

Die Merkmale

Es gibt viele Ideen, die Nintendo mit der Switch 2 eingeführt hat, die mir immer noch sehr gefallen, aber nach 13 Monaten ist klar, dass GameChat und soziale Systeme immer noch katastrophal hinter der Konkurrenz zurückbleiben. Die Absicht war vorhanden, aber die Umsetzung und die Art und Weise, wie dies angeboten wird, ist schlicht kontraintuitiv und lästig, sodass ich letztlich lieber online nicht mit anderen kommuniziere, während ich die Switch 2 benutze, was die Möglichkeiten für Online- und Kooperationsaktionen weiterhin einschränkt. Angesichts der Tatsache, dass Nintendo seit Jahren ehrlich gesagt schlecht darin ist, soziale Systeme anzubieten, ist es für mich immer noch verwunderlich, wie das Unternehmen in den mittleren 2020er Jahren mit diesen Problemen zu kämpfen hat. Es gibt unzählige hochwertige Beispiele und Optionen, die sie teilweise widerspiegeln könnten. Natürlich bedeutet das alles, dass ein dediziierter "C"-Button wie eine Verschwendung von Platz und Designabsicht wirkt, aber na ja.

Es ist dieses Beharren von Nintendo, auf das Ungewöhnliche zu setzen und es dann größtenteils zu vermasseln, das mich etwas belastet, denn ein weiteres Beispiel ist der Mausmodus auf der Joy-Con. Auch hier ist es eine einzigartige und coole Idee, aber in der Praxis ist sie einfach nicht sehr effektiv, denn selbst wenn man ein Spiel findet, bei dem die Funktion sinnvoll ist, braucht man dann auch eine flache und glatte Oberfläche, um sie zu nutzen. Hürden um Hürden, nicht zuletzt zu vergessen, dass die meisten Spiele nicht viele überzeugende Möglichkeiten bieten, den Mausmodus zu nutzen.

Dennoch ist GameShare eine großartige Idee und eine brillante Möglichkeit, die Lücke zwischen Switch-1- und 2-Systemen zu schließen. Die Möglichkeit, Ihre digitale Bibliothek einfach und effektiv mit Freunden oder Familienmitgliedern zu teilen, hilft enorm, daher gebührt Nintendo in dieser Hinsicht Anerkennung. Ebenso stört mich die Idee hinter Game-Key Cards eigentlich nicht besonders. Nein, ich bin kein verdrehter Anti-physischer Anhänger, aber Spiele werden immer größer und die Produktion physischer Medien, um all diese Daten darauf zu speichern, wird immer anspruchsvoller und auch teurer, also wenn eine Game-Key Card die Lösung ist, um ein gewisses physisches Element zu bewahren und eine Cartridge zu haben, die man physisch in der Hand halten kann, anstatt dass das physische einfach zugunsten einer rein digitalen Zukunft aufgegeben wird, spiele ich vorerst mit.

Die Software

Wenn wir über Spiele und Software sprechen, ist dies vielleicht der Bereich, in dem es am meisten Kritik gibt. Für das, was es wert ist: Die letzten 13 Monate waren für die Switch 2 nicht besonders schlecht, sie hat nur auch nicht an den großartigen Start der Switch herangereicht. Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Pokémon Legends Arceus, Pokémon Pokopia, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, Kirby Air Riders, Mario Tennis Fever, Yoshi and the Mysterious Book, Metroid Prime 4: Beyond, Star Fox, sogar Starts am ersten Tag wie Resident Evil Requiem, Hades 2 und Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles.

Der Punkt ist, dass es uns nicht an Spielen auf der Switch 2 mangelt, und viele haben durch eine außergewöhnliche Nutzung der Plattform einen ziemlich guten Eindruck hinterlassen. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass uns ein echtes One-of-One-Spiel fehlt, ein entscheidender Titel, der im ersten Jahr auf dem Markt im Rampenlicht steht, und das zeichnet ein interessantes Bild davon, wo Nintendo derzeit mit seinen Switch-2-Softwareprojekten steht.

Außerdem trägt das Beharren darauf, Fans für Ports lang existierender Spiele zu begeistern, nicht viel dazu bei, weiterhin Hype und Interesse am System zu erzeugen. Ich bin sicher, es wird einige geben, die Devil May Cry 5 auf der Switch 2 spielen wollen, oder vielleicht sogar Metaphor: ReFantazio, aber Ports sind am Ende des Tages Portierungen. Zugegeben, Nintendo braucht ein gewisses Maß an Nachsicht, denn die ersten paar Jahre für PS5 und Xbox Series X/S waren nicht viel besser, selbst wenn wir die Pandemie als einen Großteil der Begründung dafür genutzt haben. Tatsache ist, Entwickler brauchen Zeit, um aufzuholen und die neue Technik zu meistern, bevor sie sich voll darauf einlassen – falls sie überhaupt an ein Dev-Kit kommen...

Zusammenfassend

Aber wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn: Auch wenn sie nicht so groß durchgeschlagen wurde wie die Switch 1, haben mir die letzten 13 Monate gezeigt, dass die Switch 2 ziemlich erfolgreich war. Ich hatte kein Bedürfnis oder Verlangen, zu meiner Switch 1 zurückzukehren (selbst mit ihrem OLED-Bildschirm), und die Kombination aus spannenden kommenden Titeln und der Tatsache, dass PlayStation und Xbox in letzter Zeit um den Titel des großen Konsolenherstellers mit dem langsamsten Rhythmus neuer First-Party-Starts konkurrieren, bedeutet alles, dass Nintendo weiterhin als Ausreißer und gewissermaßen als Goldstandard für ein Video hervorsticht Game Titan sollte funktionieren.

Bitte, bitte, Nintendo findet einen Weg, ein soziales und kommunikationsfähiges System zu liefern, das nicht der heißeste Haufen Müll ist, den man kennt...