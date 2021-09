13 Millionen Zuschauer verfolgten Online-Gamescom 2021 weltweit

HQ

Die Organisatoren der Gamescom haben die Livestreams inzwischen abgeschaltet und sie wagen ein positives Resümee. 13 Millionen Zuschauer sollen laut Koelnmesse in der vergangenen Woche die vielen Einzelübertragungen verfolgt haben, im Vorjahr lag diese Zahl noch bei knapp 10 Millionen Menschen. Einen ähnlichen Anstieg verzeichne das Interesse an der Opening Night Light, doch auch viele andere Online-Angebote seien gut angenommen worden, so der Veranstalter. Die Gamescom 2022 werde vom 25. bis zum 28. August 2022 stattfinden und, so hofft Koelnmesse, eine Mischung aus digitalem Angebot und physischem Vor-Ort-Besuch in Köln werden.

Quelle: Gamesindustry.biz.