12 neue Lego-Pokémon-Sets wurden vorgestellt, alle nutzen die neue Smart-Technologie

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Mitten in der Flut an PlayStation-basierten Videospiel-Nachrichten gestern Abend haben Sie vielleicht übersehen, dass Lego und The Pokémon Company tatsächlich die Gelegenheit genutzt haben, eine Reihe neuer Sets anzukündigen – insgesamt 12 – und alle nutzen die neue Smart-Steine-Technologie, die Anfang dieses Jahres auf der CES vorgestellt wurde und neue Spielmöglichkeiten ermöglichen.

Alle Sets erscheinen am 1. August zu unterschiedlichen Preisen, aber wichtig ist, dass diese Sets keine Sammlerstücke wie das riesige Glurak, die Blastoise und die Venusaurier-Statue sind, sondern vielmehr Spielsets für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren, wobei alle Sets insgesamt unter 1.000 Stücke umfassen, manche sogar unter 100 Stück.

Jedes Set enthält mindestens einen Smart Brick, ein Ladegerät und einen Smart Tag, die den Spielbereich durch Geräusche und Lichter erweitern können, um die gesteinerten Taschenmonster noch lebendiger wirken zu lassen.

Was die Kreaturen betrifft, die die Lego-Behandlung erhalten haben, so sind darunter Pikachu, Glurak, Jolteon, Bulbasaur, Bidoof, Schigig, Glumand, Geodude, Sprigatito, Fuecoco, Quaxly, Jigglypuff, Mew, Ev, Lapras, Mewtu, Umbreon, Garchomp, Cubone, Gengar und dann ein Ditto, der sich als Schiggy ausgibt.

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Da es viele Sets gibt, findest du alle festen Preise, Stückanzahl, Smart-Inclusion und mehr hier.

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