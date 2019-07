12 Minuten Nebenaktivitäten, Unialltag und Kämpfe aus Fire Emblem: Three Houses

Wir dürfen euch endlich von Fire Emblem: Three Houses erzählen, darauf haben wir die ganze Woche hingearbeitet. Das Spiel macht einen tollen ersten Eindruck, obwohl Entwickler Intelligent Systems auch mit einigen Traditionen der Strategiespielserie bricht. Was unsere Impressionen nach den ersten elf Kapiteln sind, das könnt ihr in unserer frischen Vorschau nachlesen. Wer einen knappen Einblick in die verschiedenen Gameplay-Säulen des Abenteuers möchte, schaut am besten gezielt in unsere Gameplay-Videos rein.

Rundenbasierte Taktikschlachten aus der isometrischen Kameraperspektive:

You watching Werbung

Der freie Tag eines Lehrers - Angeln, gemeinsam Kochen und den Problemen der Studenten nachgehen:

You watching Werbung

So sehen die Vorlesungen aus:

You watching Werbung

Gespräche mit unseren Studenten: