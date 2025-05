12-jähriger Call of Duty-Profi kündigt Rücktritt an

HQ

Du kannst nicht über ein Jahrzehnt lang in einem wettbewerbsintensiven Bereich bleiben, wenn du nicht verdammt gut in dem bist, was du tust. Das gilt sogar für die Welt von Call of Duty, wo Dillon "Attach" Price nach 12 Jahren im Einsatz beschlossen hat, Schluss zu machen und sich vom Esport zu verabschieden.

Attach hat in den letzten Jahren alles andere als beeindruckend erlebt und hatte Mühe, sich auf dem Gipfel des Berges oder in seiner Nähe wiederzufinden, vor allem in der Call of Duty League -Ära. Seine gesamte Karriere war jedoch weitaus beeindruckender, da er immer noch als der jüngste Spieler gilt, der jemals ein World Championship gewonnen hat, eine Leistung, die ihm vor einem Jahrzehnt gelang, als er das Event 2015 im Alter von 18 Jahren gewann.

Im Laufe seiner Karriere spielte Attach für verschiedene große Organisationen, darunter FaZe Clan und Evil Geniuses, und auch für mehrere CDL-Teams, sei es New York Subliners, Minnesota Rokkr, Las Vegas Legion, und dann zurück nach New York, um Teil des umbenannten Cloud9 New York zu werden, das sein letztes Team war.

Was die Zukunft jetzt für Attach bereithält, ist unklar, aber er hat eine Erklärung abgegeben, in der er feststellt : "Jetzt bin ich bereit, einen Vertrauensvorschuss zu geben und neue Herausforderungen anzunehmen, während ich in das nächste Kapitel meiner Reise eingehe."