12 der Spiele, die während des Sony-Events gezeigt wurden, kommen auch auf Xbox

In der Nacht hatte Sony ein Event mit tonnenweise neuen Spielen, nicht zuletzt Horizon: Zero Dawn Remastered und Ghost of Yōtei. Aber unter den ausgestellten Spielen gab es eine Mehrheit von Titeln von Drittanbietern, und obwohl sie bei Veranstaltungen wie diesen immer nur in einem Format präsentiert werden, sind sie selten exklusiv.

Daher nutzte Microsoft kurz nach der Show die Gelegenheit, um anzukündigen, dass 12 der Spiele, die wir zu sehen bekamen, auch auf dem Weg zur Xbox sind. Dazu gehören die japanischen Rollenspiele Fantasian Neo Dimension und Lunar Remastered Collection, aber auch neue interessante Projekte wie Hell is Us und ArcheAge Chronicles.

Sie können sich die vollständige Liste im X-Beitrag unten ansehen, um die 12 Multiformat-Ankündigungen zu sehen (von denen einige auch für Switch erscheinen).