12 der 48 Trainer der Weltmeisterschaftsteams wurden bereits entlassen oder zurückgetreten
Das sind die Trainer, die nach einem Scheitern bei der Weltmeisterschaft zurückgetreten sind oder entlassen wurden.
Die Weltmeisterschaft 2026 befindet sich in der Endphase: von der Rekordzahl von 48 Teams auf jetzt nur noch 8, kurz bevor die Viertelfinals beginnen. Sechs sind europäisch (Frankreich, Belgien, England, Spanien, Schweiz, Norwegen), einer Afrikaner, Marokko und einer südamerikanisch, Argentinien.
Das Privileg, als Cheftrainer einer Nationalmannschaft während der Weltmeisterschaft zu arbeiten, bringt eine große Verantwortung mit sich. Und wenn es nicht klappt, riskieren Sie, ein ganzes Land zu verärgern und Ihre Glaubwürdigkeit ist gefährdet. Und bisher wurden 12 Trainer nach (einer davon während) der Weltmeisterschaft entlassen oder zurückgetreten, von den 40 bereits ausgeschiedenen Teams – oder anders gesagt, 25 % aller WM-Trainer:
- Roberto Martinez (Portugal) – Ausgeschieden in der Runde der letzten 16
- Javier Aguierre (Mexiko) – Ausgeschieden im Achtelfinale
- Carlos Queiroz (Ghana) – Ausgeschieden in der Runde der 32
- Julian Nagelsmann (Deutschland) – Ausgeschieden in der Runde der letzten 32
- Sebastián Beccacece (Ecuador) – Ausgeschieden in der Runde der 32
- Ronald Koeman (Niederlande) – Ausgeschieden in der Runde der letzten 32
- Zlatko Dalic (Kroatien) – Ausgeschieden in der Runde der letzten 32
- Marcelo Bielsa (Uruguay) – In der Gruppenphase ausgeschieden
- Miroslav Koubek (Tschechien) – In der Gruppenphase ausgeschieden
- Steve Clarke (Schottland) – In der Gruppenphase ausgeschieden
- Hong Myung-bo (Südkorea) – In der Gruppenphase ausgeschieden
- Sabri Lamouchi (Tunesien) – Nach nur einem Spiel in der Gruppenphase entlassen, später in der Gruppenphase ausgeschieden
Es wird wahrscheinlich noch mehr geben, obwohl es kaum eine Schande ist, im Viertelfinale ausgeschieden zu sein (für einige, wie Norwegen, ist es bereits eine große Leistung, hier zu sein). Von den Teams, die rausgeworfen wurden, unterscheiden sich die Situationen (keine so extrem wie der Südkoreaner Hong Myung-bo, der tatsächlich aus Sicherheitsgründen in die Vereinigten Staaten geflohen ist).