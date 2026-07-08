12 der 48 Trainer der Weltmeisterschaftsteams wurden bereits entlassen oder zurückgetreten

HQ

Die Weltmeisterschaft 2026 befindet sich in der Endphase: von der Rekordzahl von 48 Teams auf jetzt nur noch 8, kurz bevor die Viertelfinals beginnen. Sechs sind europäisch (Frankreich, Belgien, England, Spanien, Schweiz, Norwegen), einer Afrikaner, Marokko und einer südamerikanisch, Argentinien.

Das Privileg, als Cheftrainer einer Nationalmannschaft während der Weltmeisterschaft zu arbeiten, bringt eine große Verantwortung mit sich. Und wenn es nicht klappt, riskieren Sie, ein ganzes Land zu verärgern und Ihre Glaubwürdigkeit ist gefährdet. Und bisher wurden 12 Trainer nach (einer davon während) der Weltmeisterschaft entlassen oder zurückgetreten, von den 40 bereits ausgeschiedenen Teams – oder anders gesagt, 25 % aller WM-Trainer:



Roberto Martinez (Portugal) – Ausgeschieden in der Runde der letzten 16



Javier Aguierre (Mexiko) – Ausgeschieden im Achtelfinale



Carlos Queiroz (Ghana) – Ausgeschieden in der Runde der 32



Julian Nagelsmann (Deutschland) – Ausgeschieden in der Runde der letzten 32



Sebastián Beccacece (Ecuador) – Ausgeschieden in der Runde der 32



Ronald Koeman (Niederlande) – Ausgeschieden in der Runde der letzten 32



Zlatko Dalic (Kroatien) – Ausgeschieden in der Runde der letzten 32



Marcelo Bielsa (Uruguay) – In der Gruppenphase ausgeschieden



Miroslav Koubek (Tschechien) – In der Gruppenphase ausgeschieden



Steve Clarke (Schottland) – In der Gruppenphase ausgeschieden



Hong Myung-bo (Südkorea) – In der Gruppenphase ausgeschieden



Sabri Lamouchi (Tunesien) – Nach nur einem Spiel in der Gruppenphase entlassen, später in der Gruppenphase ausgeschieden



Es wird wahrscheinlich noch mehr geben, obwohl es kaum eine Schande ist, im Viertelfinale ausgeschieden zu sein (für einige, wie Norwegen, ist es bereits eine große Leistung, hier zu sein). Von den Teams, die rausgeworfen wurden, unterscheiden sich die Situationen (keine so extrem wie der Südkoreaner Hong Myung-bo, der tatsächlich aus Sicherheitsgründen in die Vereinigten Staaten geflohen ist).