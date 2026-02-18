11 wegen tödlicher Zusammenstöße bei Protesten in Lyon festgenommen

HQ

Die französischen Behörden haben elf Personen im Zusammenhang mit einem tödlichen Angriff während gewalttätiger Zusammenstöße am Rande eines Protests in Lyon festgenommen. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Fall wegen freiwilliger Tötung und schwerer Körperverletzung nach dem Tod des 23-jährigen Aktivisten Quentin Deranque, der eine schwere Hirnverletzung erlitten hat.

Unter den Festgenommenen befindet sich ein Assistent eines Abgeordneten der linksradikalen La France Insoumise (LFI). Der Mitarbeiter arbeitete für den Abgeordneten Raphaël Arnault, der sagte, er habe den Mitarbeiter entlassen. LFI-Chef Jean-Luc Mélenchon verurteilte die Gewalt und sagte, die Verantwortlichen hätten sich selbst "entehrt".

Der Vorfall hat die Spannungen zwischen der extremen Rechten und der radikalen Linken vor den Kommunalwahlen und dem Präsidentschaftswahlkampf 2027 verschärft. Marine Le Pen, eine führende Figur im Nationalen Sammel, verurteilte den Anschlag als "Lynchmord", während Parteipräsident Jordan Bardella Mélenchon vorwarf, politische Verantwortung zu tragen. Ein Gedenkmarsch ist in Lyon geplant, während die Ermittlungen zu einem von den Behörden als erbitterten Kampf zwischen links- und rechtsextremen Aktivisten beschriebenen Bewegung andauern...