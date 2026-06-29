11 Todesopfer bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe der französischen Stadt Tomblaine am Sonntag

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Es wurde berichtet, dass gestern (Sonntag, 28. Juni) ein kleines Flugzeug in der nordöstlichen französischen Stadt Tomblaine abgestürzt ist, ein Vorfall, bei dem 11 Personen ums Leben kamen, darunter ein Pilot und 10 Fallschirmspringer.

Laut Reuters wurde das Flugzeug von einer Fallschirmspringschule genutzt und beförderte fünf Ausbilder an Bord von fünf Ausbildern, wobei das Flugzeug kurz nach dem Start vom Flughafen Nancy-Essey abstürzte.

Der Unfall verfehlte nur knapp Häuser in der Stadt Tomblaine, und es wird auch erwähnt, dass einige Familienmitglieder der beim Unfall Verstorbenen anwesend waren und den schrecklichen Vorfall miterlebten.

Laut einem lokalen Reporter stürzte das Flugzeug "etwa 300 Meter von der Startbahn entfernt" ab, was um 10:00 Uhr BST/11:00 MESZ geschah. Der genaue Grund für den Absturz ist noch nicht bestätigt, aber ein Zeuge behauptet, dass das Triebwerk des Flugzeugs aufgehört habe, Geräusche zu machen, als hätte es ausgeschaltet, ohne Anzeichen von Bränden, Explosionen oder anderen sichtbaren Problemen. Es ist unklar, ob die jüngste Hitzewelle eine Rolle beim Absturz gespielt hat.