11 Bit Studios veranstaltet nächste Woche seine allererste Showcase

Nächste Woche wird für Fans von Videospiel-Showcases eine ereignisreiche Woche, denn während The Game Awards die große ist, ist auch eine weitere Day of the Devs geplant, dazu eine Wholesome Showcase, und nun macht 11 bit studios mit.

Der Verlag hat bekannt gegeben, dass er am 8. Dezember um 18:00 GMT/19:00 MEZT seine allererste Showcase veranstalten wird, eine Veranstaltung, die ein Update zu einer Reihe seiner kommenden und bestehenden Projekte liefert.

Zu diesem Zweck wird uns in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass die Serie Informationen über "Frostpunk 2 DLC, die Early-Access-Pläne von Moonlighter 2: The Endless Vault, neue Inhalte für The Alters und einige Startinformationen für Death Howl" teilen wird. Das ist jedoch noch nicht alles, denn auch "eine oder zwei Überraschungen" sind versprochen.

Sie können die Präsentation sehen, indem Sie hier auf dem YouTube-Kanal von 11 Bit gehen.