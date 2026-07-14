1047 Games sieht nach dem Start von Empulse weitere Entlassungen

1047 Games, das Studio hinter Splitgate, dessen Nachfolger, und dem kürzlich erschienenen Titanfall-ähnlichen Spiel Empulse, befindet sich erneut in Entlassungen. Diese jüngste Runde von Jobabbauten folgt auf die Platzverluste im Vorjahr, die nach der vollständigen Einführung von Splitgate 2 durch 1047 Games stattfanden.

Insider Gaming erfuhr über die LinkedIn-Seiten der Mitarbeiter von den Entlassungen. Es ist nicht ganz klar, wie viele Menschen entlassen wurden, da 1047 Games noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben hat. Es scheint jedoch, dass Arbeitsplatzverluste viele Bereiche betreffen, einschließlich Sounddesign und -produktion.

Empulse startete am 24. Juni in den Early Access. Es wurde ohne den Aufsehen und die kontroversen Hüte veröffentlicht, die vor dem Start von Splitgate 2 gelangten, aber das Spiel debütierte auch als kostenpflichtiges Erlebnis. Auf SteamDB läuft es ganz gut, wenn man sie nur im Vergleich zu den schlechten Zahlen von Splitgate: Arena Reloaded vergleicht. Empulse hat auf seinem Höhepunkt im Durchschnitt etwa 1.500 Spieler pro Tag, schrumpft aber an den niedrigsten Punkten auf dreistellige Zahlen. Das scheint nicht nachhaltig zu sein, und es scheint, als hätte 1047 Games erneut Schwierigkeiten, mit seinen neuen Veröffentlichungen im gesättigten Shooter-Bereich standzuhalten.