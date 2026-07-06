10.000 wurden in Frankreich wegen eines großen Waldbrandes evakuiert

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Wie wir in den letzten zwei Wochen berichtet haben, war Frankreich eines der am stärksten von der jüngsten Hitzewelle betroffenen Länder in Europa, mit Tausenden Todesopfern und Ertrinken in Hunderten. Nun hat ein starker Waldbrand im Süden Frankreichs mehr als 10.000 Menschen zur Evakuierung gezwungen, da das Feuer bereits 16 Menschen verletzt und 4.600 Hektar verbrannt hat. Das Feuer brach in der Nähe von Perpignan aus, nahe der spanischen Grenze.

Wie üblich im Sommer verschärfen die aktuelle extreme Hitze und starke Winde überall das Brandrisiko. Die Behörden warnten, dass der Wind die Flammen weiter anfachen könnte, während die Hitzewellen große Gebiete West- und Südeuropas ausgetrocknet haben und sie dadurch deutlich anfälliger für Waldbrände machen.

Der neue Notstand betrifft beide Seiten der Grenze und sogar die laufende Tour de France. Die EU schickt Unterstützung in Form von Flugzeugen und Besatzungen, während die Nachbarländer Spanien und Portugal ebenfalls mit schweren Waldbränden in der neuen Hitze kämpfen.