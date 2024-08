100 Thieves verlängert seinen Valorant Cheftrainer

HQ

100 Thieves hat beschlossen, seinen Valorant Head Coach zu binden, da das amerikanische E-Sport-Team den Vertrag von Anthony "Zikz" Gray verlängert und den Trainer bis zur Saison 2027 an das Team gebunden hat.

Joseph Jang100 Thieves, Vizepräsident für E-Sport, sagte über die Verlängerung: "Tony ist eine Seltenheit im E-Sport-Bereich. Es gibt nur wenige Personen in der Szene, die über verschiedene Titel hinweg eine Weltklasseform beibehalten können. Ich weiß aus erster Hand, wie viel Hingabe, Mut und Leidenschaft er in sein Handwerk einbringt, und ich weiß, dass er am besten geeignet ist, die Zukunft des Programms zu leiten. Wir sind begeistert von dieser Partnerschaft und können es kaum erwarten, weitere Meisterschaften unter dem Banner von 100 Thieves zu veranstalten."

Zikz ist zwar nur ein relativ neuer Trainer im Valorant -Bereich, aber er hat viel Erfahrung im E-Sport als Ganzes, mit früheren Credits als siegreicher League of Legends Trainer, bevor er zu Valorant kam und Evil Geniuses half, 2023 Weltmeister zu werden.

Zikz fügt hinzu: "Ich habe es schon immer geschätzt, Projekte durch ihre langfristige Entwicklung zu begleiten, und 100 Thieves ist der ideale Ort für mich, weil sie meine langfristige Vision voll und ganz unterstützen. Mein erstes Jahr alsValorant Cheftrainer war eine wertvolle Lernerfahrung. Wir haben gute Fortschritte bei der Implementierung meines Systems und meiner Kultur gemacht, und ich freue mich darauf, mit den gewonnenen Erkenntnissen auf dieser Grundlage aufzubauen."

Zweifellos wird der nächste Schritt von 100T darin bestehen, seine Kernspieler zu binden oder bei Bedarf Änderungen vorzunehmen.