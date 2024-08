100 Thieves nimmt League of Legends Kaderänderung vor

HQ

100 Thieves sind noch nicht aus dem Rennen um die League of Legends Championship Series 2024, aber sie befinden sich auch nicht gerade in einer komfortablen Position. Die Organisation hält den sechsten Tabellenplatz und ist sehr nah dran, am Ende der Saison einen Platz im Championship zu verpassen, was zweifellos ein Hauptfaktor für die Kaderänderung in letzter Minute ist.

Brandon "Meech" Cho wurde auf die Bank versetzt, um Platz für Frank "Tomo" Lam zu machen, der bis zum Ende der Saison 2024 bei 100T unter Vertrag steht. Als Grund für diesen Tausch fügt 100T hinzu:

"Kader-Update: In absehbarer Zukunft wird @Meechlol1 sich aus dem LCS-Team zurückziehen und auf die Bank wechseln, um seiner mentalen Gesundheit Priorität einzuräumen."

Wir werden sehen, ob dies ausreichen wird, um ihre Saison zu retten, oder ob sich das Team in ein paar Wochen nicht für die Championship qualifizieren wird.