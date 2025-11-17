100 Thieves kündigt die erste Rückkehr zu-Counter-Strike 2 Signing an

HQ

Kürzlich kündigte 100 Thieves seine Rückkehr zum Wettkampf Counter-Strike 2 an, ein großer Schritt, der auch mit der Information einherging, dass das nordamerikanische Team diese Initiative in Europa aufbauen und somit wahrscheinlich Talente aus der Region anwerben würde. Zu diesem Zweck haben wir nun eine gewisse Bestätigung, da die erste Unterzeichnung bekannt gegeben wurde.

Und es wird niemand anderes als einer der am meisten ausgezeichneten Counter-Strike Spieler aller Zeiten sein, denn der norwegische Håvard "Rain" Nygaard wird sich mit 100 Thieves anschließen, nachdem er eine fast zehnjährige Zeit bei FaZe Clan beendet hat.

Wir haben noch keine weiteren Spielerzugänge bekannt, aber offensichtlich sollten wir bald Veränderungen in dieser Hinsicht erwarten. Was das Management hinter dem Team angeht, wissen wir, dass Graham "Messios" Pitt als Leiter der CS-Operationen verpflichtet wurde, während Sean "sgares" Gares als Leiter des FPS des Teams ausgewählt wurde.