100 Thieves kehrt in den kompetitiven Counter-Strike 2 zurück

Viele der größten E-Sport-Organisationen und -Teams treten derzeit in kompetitiven Counter-Strike 2 an, was vor allem auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass die Struktur des Esports die Teams dazu anregt, große Mengen an Ressourcen und Investitionen in diesen zu investieren. Zu diesem Zweck möchte 100 Thieves nach einer Pause zu CS2 Aktion zurückkehren.

Wie in einem Blogbeitrag bestätigt, wird enthüllt, dass dies im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit Roobet geschieht, die als "eine der größten und bedeutendsten in der Geschichte von 100 Thieves" gilt.

Das Team wird anscheinend aus europäischen Talenten bestehen, denn 100T erklärt auch, dass dieser Schritt die "erste Investition außerhalb der Vereinigten Staaten sein wird und ein wichtiger Schritt ist, um unsere Präsenz auf der globalen Bühne auszubauen". Was den Sitz dieser Mannschaft betrifft, so wird in Serbien eine Einrichtung gebaut, die "Als zentrale Drehscheibe für Kreative zu fungieren, um Inhalte zu streamen und zu produzieren, und die Organisation in den Mittelpunkt der globalen Counter-Strike-Community zu stellen."

Der Kader der Spieler muss noch bekannt gegeben oder enthüllt werden, aber uns wurde von 100 Thieves Präsident Jacob Toft-Andersen gesagt, dass "Europa das Zentrum dieser Gemeinschaft ist, und indem wir dort ein dauerhaftes Zuhause einrichten, verpflichten wir uns, dies auf die richtige Art und Weise zu tun, und mit Roobet als Partner bauen wir etwas auf, auf das unsere Fans stolz sein können."

Weitere Details und Informationen zu dieser Rendite sind in den kommenden Monaten zu erwarten.