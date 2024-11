100 Thieves kehrt in den kompetitiven Apex Legends zurück

HQ

Die E-Sport-Organisation 100 Thieves hat ihre Rückkehr zum kompetitiven Apex Legends mit der Ankündigung eines neuen Kaders signalisiert, der in der Apex Legends Global Series erscheinen wird. Der Kader besteht aus drei Spielern und einem Cheftrainer, und wer diese Personen sind, erfahren wir:



Timothy "iiTzTimmy" An



Tyler "Dezignful" Gardner



Noyan "Genburten" Özkose



Deston "Bronzey" Nguyen als Trainer



Was den Zeitpunkt betrifft, an dem 100 Thieves offiziell seine kompetitive Rückkehr zu Apex Legends geben wird, so wird uns gesagt, dass dies am 23. November sein wird, wenn die BLGS Qualifiers #3 stattfinden.