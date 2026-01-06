100 Thieves enthüllt aktualisierte Counter-Strike 2 Kader, bestehend aus vier neuen Stars.

HQ

100 Thieves ' Auftritte in der Counter-Strike 2 Szene werden 2026 ganz anders aussehen, da die nordamerikanische Organisation ihr Wettbewerbsteam im Grunde komplett neu gestaltet hat, um sich auf ein arbeitsreiches Kalenderjahr vorzubereiten.

Mit nur Håvard "Rain" Nygaard, der aus der vorherigen Zeit zurückkehrt, hat das neue Team vier neue Spieler, die jeweils von einem anderen Team übernommen wurden. Aus Alliance kommt Alex "poiii" Nyholm Sundgren, von Ecstatic kommt William "sirah" Kjærsgaard, André "Ag1l" Gil verlässt SAW, um dem Team beizutreten, und schließlich, wie von 100 Thieves 'geleakt' wurde, kommt Erik "fl0m" Flom von Mythic.

Es ist unklar, wo genau wir dieses Team 2026 erstmals im Einsatz sehen werden, aber für Januar sind ein paar große Turniere geplant, unter anderem auf den BLAST- und ESL-Turnieren.