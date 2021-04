10 weitere Perlen aus dem Xbox Game Pass

You're watching Werben

Xbox Game Pass und PlayStation Now sind voll von Spielen, nur weiß man manchmal einfach nicht, wo zum Henker man eigentlich anfangen soll. Natürlich könnt Ihr auf Gamereactor die Kritiken durchsuchen, nur leider ist es einfach unmöglich, jedes Spiel zu besprechen. Und dann gibt es auch noch Spiele, die zur Veröffentlichung eher mittelmäßig waren und sich erst durch Updates immer weiter verbessert habe.

Unser Artikel über zehn versteckte Perlen im Game Pass wurde im letzten Jahr sehr positiv von euch aufgenommen. Zu unserer Freude hörten wir gleich mehrfach, dass einige von euch Spiele entdeckt haben, die ihr sonst nie angespielt hättet. Seitdem ist viel passiert, es wird Zeit für eine neue Liste!

Unsere Übersicht empfehlenswerter Game-Pass-Titel:

• Crosscode - Wenn sie nicht gut eingesetzt wird, macht Pixel-Grafik Spiele nur hässlicher und lässt sie alt wirken. In den richtigen Händen kann sich aber etwas Magisches entwickeln. Die vielen wunderbaren Rollenspiele aus der 16-Bit-Ära werden einfach schlechter, wenn sie mit moderner Grafik übertüncht werden. CrossCode ist ein Spiel für alle Videospieler, die gerne in Erinnerungen an Spiele wie Phantasy Star IV, Secret of Mana und Chrono Trigger schwelgen. Es bietet bezaubernde Pixelgrafik, einen famosen Soundtrack, eine überraschende Story und wurde für die Series X|S optimiert.

CrossCode

• Desperados III - Echtzeit-Strategie, Schleichpassagen, Wilder Westen und dazu noch optimiert für die Series S/X. Lasst euch von der III im Namen nicht täuschen, denn das Spiel ist ein Prequel und ein großartiger Einstiegspunkt, wenn ihr Desperados noch nicht kennt. Stealth mag eine wichtige Rolle in dem Echtzeittaktik-Spiel einnehmen, trotzdem ist es flexibel genug, auch als Action-Titel gespielt zu werden. Ihr solltet Desperados III unbedingt ausprobieren, besonders wenn euch mein Tipp Shadow Tactics: Blades of the Shogun aus der Liste vom letzten Jahr gefallen hat. Das Spiel stammt vom gleichen Entwickler und bedient dasselbe Genre.

Desperados III

• Dungeon of the Endless - Wenn euch Koop und Roguelikes oder einfach gute Spiele gefallen (Dungeon of the Endless lässt sich auch gut alleine spielen), dann sollte ihr euch diesen Titel anschauen. Ein Raumschiff voller Gefangener ist abgestürzt, die wenigen Überlebenden erkunden nun die Umgebung und müssen einen Kristall finden, um vom Planeten abhauen zu können. Die Höhlen, die ihr unterwegs kennenlernt, werden zufällig generiert, für langanhaltenden Spaß ist gesorgt. Dungeon of the Endless ist einer dieser Titel, zu denen man immer wieder gerne zurückkehrt: es wird einfach nicht langweilig.

Dungeon of the Endless

• Enter the Gungeon - Ein weiteres brillantes Spiel mit zufällig generierten Levels, das ihr unbedingt mit Freunden spielen solltet. Die Entwickler haben sich deutlich von Spielen wie The Binding of Isaac und der Souls-Reihe inspirieren lassen. Der Schwierigkeitsgrad ist knackig, mit einer guten Gruppe kommt richtig Spaß auf. Die exzellente Präsentation und der Humor dürfte viele Leser ansprechen.

Enter the Gungeon

• Greedfall - Zugegeben, eigentlich handelt es sich nicht um einen Geheimtipp, wer westliche Rollenspiele ins Herz geschlossen hat, sollte Greedfall kennen: Ein Abenteuer mit Tiefgang und einer gut geschriebenen Story, das gerne mal mit frühen Bioware-Titeln verglichen wird. Die Welt ist glaubwürdig und voller magischer und seltsamer Kreaturen. Besonders für Fans von Jade Empire und The Elder Scrolls V: Skyrim stellt Greedfall eine echte Empfehlung dar.

GreedFall

• Lonely Mountains: Downhill - Seid ihr alt genug, um euch an Spiele wie Excite Bike, Ridge Racer, Tony Hawk's Pro Skater oder SSX Tricky zu erinnern? Wisst ihr noch, wie nervenaufreibend die Jagd auf Rekorde war? Genau so fühlt es sich an, wenn ihr in Lonely Mountains: Downhill immer geschickter die steilen Hänge mit eurem Bike hinunterrast. Die Steuerung ist intuitiv und motiviert ungemein. Ihr werdet süchtig werden... versprochen!

Lonely Mountains: Downhill

• Octopath Traveller - Eins der besten japanischen Rollenspiele der letzten Zeit: Ursprünglich als Switch-Exklusivtitel erschienen, später auch für PC und Stadia veröffentlicht, wurde es im letzten Monat in den Game Pass aufgenommen. Wenn ihr auf rundenbasierte, japanische Rollenspiele im Retro-Stil steht, dann sollte ihr Octopath Traveller unbedingt anspielen. Ihr wisst wunderschöne Grafik, exzellentes Design und großartige Musik zu schätzen? Dann habt ihr hier vielleicht euer nächstes Lieblingsspiel vor euch.

Octopath Traveller

• River City Girls - Battletoads und Streets of Rage 4 haben mir letztes Jahr gut gefallen, den meisten Spaß hatte ich aber mit River City Girls. Es ist eine Art Spin-Off der Kunio-Kun-Reihe (erinnert ihr euch an Nintendo World Cup mit den klobigen Fußballspielern und ihren Super-Kicks?) und wurde von den Retro-Künstlern WayForward entwickelt. Wir müssen unsere gekidnappten Freunde retten und dabei ordentlich Schläge austeilen. Sich im Koop durch die bunten Levels zu prügeln, macht einen Heidenspaß. Dasselbe trifft auf die Bosskämpfe zu.

River City Girls

• Supraland - Die meisten Open-World-Spiele nutzen ihre Fläche nur bedingt und am Ende müssen wir mal wieder Dinge in einer vorgegebenen Reihenfolge abarbeiten. Mit Supraland bekommen wir einen abwechslungsreichen Open-World-Plattformer, in dem es richtig viel zu tun gibt. Eine wilde Mischung aus vielen Genres, die euch an Portal und Zelda, aber auch an Metroid und Super Mario erinnern wird. Jeder meiner Freunde, dem ich diesen Geheimtipp empfohlen habe, hat es mir gedankt.

Supraland

• Thumper - Ich wollte mit dieser Liste viele Genres abdecken, ein Musik/Rhythmus-Spiel fehlt allerdings noch. Diese Rolle übernimmt Thumper, ein Rhythmus-Spiel, in dem ihr einen Käfer spielt. Das Spiel ist so schnell, dass ihr euch nicht zu blinzeln traut. Das Design ist frisch, das Gameplay unterhaltsam und die Musik fantastisch. Es wird nicht lange dauern, bis ihr in Trance versetzt seid und nicht mehr wahrnehmt, wie die Zeit an euch vorüberzieht.