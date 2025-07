10 weitere Comics oder Graphic Novels, die jeder Marvel-Fan lesen sollte

HQ

Anfang des Jahres haben wir uns 10 Comics oder Graphic Novels herausgepickt, die jeder Marvel-Fan mindestens einmal lesen sollte. Jetzt, im Anschluss daran sind wir mit 10 weiteren Optionen zurück, Picks, die sowohl sehr wirkungsvoll sind, von höchster Qualität als auch ziemlich leicht verfügbar sind, um sie abzuholen und Ihrer Sammlung hinzuzufügen.

Hulk aus dem Ganzen

Wenn man bedenkt, dass wir im letzten Artikel über das hervorragende Planet Hulk berichtet haben, macht es umso mehr Sinn, World War Hulk hier zu veröffentlichen, da es natürlich auf dieser kosmischen Geschichte aufbaut und zeigt, wie ein rachsüchtiger und unglaublich mächtiger Hulk zur Erde zurückkehrt, um gegen diejenigen vorzugehen, die ihn ursprünglich verbannt haben. Dies ist eine chaotische und verrückte Reihe von Ereignissen, die schließlich dazu führt, dass Hulk dem einzigen existierenden Menschen gegenübersteht, der sich mit ihm Pfund für Pfund einen Schlagabtausch liefern kann, dem Mann mit der Macht von einer Million explodierender Sonnen in seinem Arsenal.

Bürgerkrieg

Eine der prägenden Geschichten in der Geschichte von Marvel, Civil War erforscht einige der widersprüchlichen politischen und sozialen Dynamiken, die die Menschheit betreffen, wobei Übermenschen sie beschützen und ihr Schaden zufügen. Es kommt zu einer vollständigen Spaltung in der Liste von Marvel, bei der die Hälfte der Helden für größere Einschränkungen der Übermenschen kämpft, während die andere Hälfte dies als immenses Problem ansieht. Dies brodelt stetig, bis es schließlich zu einem gewaltigen Kampf übergeht, bei dem unschuldige Leben genommen und Blut vergossen wird.

Werbung:

X-Men: Dark Phoenix Saga

Wann immer Leute über die mächtigsten Charaktere in der Geschichte von Marvel sprechen, ist Jean Grey in der Regel immer der Stich, vor allem, wenn sie in ihrer Phoenix -Form ist. Die Dark Phoenix Saga ist eine Geschichte, die beweist, wie mächtig diese Version von Jean ist, da sie zeigt, wie sich die immens starke kosmische Kraft an die rothaarige Telepathin der X-Men bindet und sie korrumpiert, wodurch sie zu einem Wesen von nahezu unermesslichem Potenzial und der größten Bedrohung wird, die das Universum bisher gesehen hat. Dies führt den X-Men vor ein Dilemma, ob das Leben von Jean gleich allem Leben im Rest des Universums ist...

Werbung:

Geheime Kriege

Ein weiterer wichtiger Handlungsstrang, der diesmal stattdessen eine fast vollständig zerstörte Existenz erkundet. Dabei wird die Mehrheit der Welten zerstört, mit Ausnahme eines kleinen Teils, der als Battleworld bekannt ist und von God Emperor Doom erschaffen und zusammengeschmiedet wurde, der über Regionen herrscht, die von Helden und Schurken gleichermaßen befehligt werden. Er sieht, was passiert, wenn sich ein paar Überlebende in dieser Welt wiederfinden und die Aufgabe haben, die God Emperor zu stoppen und das Leben wieder so zu machen, wie wir es einst kannten.

Spider-Man: Die Nacht, in der Gwen Stacy starb

Wohl die einflussreichste Spider-Man Storyline aller Zeiten. The Night Gwen Stacy Died ist die Geschichte, wie die Green Goblin Peter Parker immenses Leid zufügten, indem sie Gwen Stacy entführten und die Pläne in die Tat umsetzten, die junge Frau bei einem Sturz von Brooklyn Bridge sterben zu sehen. Es ist eine Geschichte, die auch erzählt, wie Norman Osbournes Goblin sich effektiv selbst tötet, eine Geschichte, die Schlüsselmomente in Sam Raimis erstem Spider-Man -Film und The Amazing Spider-Man 2 mit Andrew Garfield in der Hauptrolle inspirierte.

Haus von M

Eine der größten Ensemble-Geschichten der jüngeren Geschichte. House of M untersucht, wie sich die New Avengers und die X-Men zusammentun, um mit einem außer Kontrolle geratenen Scarlet Witch umzugehen, einer Version von Wanda Maximoff, die nun das Schicksal der ganzen Welt in ihren Händen hält. Er erzählt, wie sich die beiden Superteams zusammentun, um den berühmten Magieanwender zu stoppen, und zeigt auch, wie sie mit einem intriganten Magneto umgehen, der zwischen der Rettung seiner Adoptivtochter und ihrer Nutzung für seine eigenen finsteren Ziele hin- und hergerissen ist.

Infinity Handschuh

Das Ereignis, das die Infinity Saga. Der Infinity Gauntlet -Lauf erzählt die Geschichte, wie Thanos, nachdem er von Death wiederbelebt wurde, daran geht, die sechs Infinity Stones zu erwerben, um den titelgebenden Spießrutenlauf zu bauen und ihn zu nutzen, um die Hälfte allen Lebens im Universum auszulöschen. Im Gegensatz zu den Marvel Cinematic Universe sind Thanos' Absichten hier (obwohl sie immer noch skrupellos sind) weit weniger ehrenhaft, da er diese Gräueltat einfach begeht, um das mächtige Wesen zu ehren, das sein Leben wiederhergestellt hat. Unnötig zu erwähnen, dass die Helden von Marvel dies nicht zulassen können, und mit Adam Warlock an der Spitze schließen sich mehrere legendäre Charaktere zusammen, um die Mad Titan zu stoppen.

Avengers: Die Kang-Dynastie

Die Avengers standen lange Zeit Kang the Conqueror gegenüber, aber The Kang Dynasty berichtet von ihrer bisher größten Schlacht. Er erkundet, wie Kang mit mächtiger futuristischer Technologie und der Unterstützung seines gefährlichen Sohnes auf die Erde zurückkehrt, und sieht, wie sich unser Planet seiner immensen Bedrohung unterwirft und die gesamte Hoffnung der Menschheit in den Händen der Avengers zurücklässt, die vor der Herausforderung stehen, die Herrschaft des skrupellosen Herrschers zu stoppen.

X-Men: Zeitalter der Apokalypse

Eine der schönsten X-Men Geschichten, die Sie lesen werden, Age of Apocalypse führt uns in eine alternative Realität, in der Charles Xavier in einem aufopferungsvollen Bemühen getötet wurde, Magneto zu schützen, und die Welt von einem bösartigen und grausamen ewigen Mutant bekannt als Apocalypse regiert wird. Er sieht, wie eine Gruppe von Widerständen Mutants, angeführt von einem viel freundlicheren Magneto, sich erhebt und versucht, die richtige Zeitlinie wiederherzustellen, indem sie die Zeitreisefähigkeiten von Bishop zu ihrem Vorteil nutzt. Wenn du die Adaption von 20th Century Fox auf der Grundlage dieses Comics gesehen hast und unbeeindruckt warst, dass das Ausgangsmaterial eine viel bessere Geschichte ist, glaub uns...

Kravens letzte Jagd

Für diejenigen, die mit Marvel Comics nicht vertraut sind, mag der jüngste große Fokus auf Kraven the Hunter in Filmen und Videospielen ziemlich ungewöhnlich erscheinen, aber dieser Charakter ist einer der größten Rivalen von Spider-Man, daher ist es schön zu sehen, wie er etwas vom Rampenlicht bekommt. Die Geschichte von Kraven's Last Hunt ist vielleicht der beste Erzählstrang, in dem dieser brutale Bösewicht vorkommt, eine Geschichte, die enthüllt, wie Kraven versucht, seine Sammlung des Tötens eines aller bekannten Tiere zu vervollständigen, indem er Spider-Man zu dieser Liste hinzufügt, eine Jagd, die sich als viel schwieriger erweist als erwartet für die tödliche Bedrohung.