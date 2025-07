10 weitere Comics oder Graphic Novels, die jeder DC-Fan lesen sollte

HQ

Anfang des Jahres haben wir einen Artikel veröffentlicht, in dem wir 10 DC-Comics oder Graphic Novels herausgepickt haben, die sich jeder Fan irgendwann einmal ansehen und lesen sollte. Da Superman nun kurz vor dem Kinostart steht, ist es an der Zeit, zurückzukehren und 10 weitere lohnenswerte Optionen auszuwählen, ideal für diejenigen, die nach mehr Supergeschichten suchen, jetzt, da die DC Universe in vollem Gange ist.

Superman: Jenseits der Erde

Der Mann aus Stahl ist in letzter Zeit in aller Munde, warum also nicht ein wenig mehr über ihn lesen? Superman: Up in the Sky ist eine Geschichte, die fragt, wie weit der Kryptonier gehen wird, um ein Leben zu retten? Darin wird ein junges Mädchen von Außerirdischen entführt und Superman in den Kosmos geflogen, um sie zu retten, eine Mission, die ihn in die äußersten Winkel des Sonnensystems führt und ihn auffordert, immense Herausforderungen zu meistern, wie es sie noch nie zuvor gegeben hat. Das große Dilemma hier ist, ob Superman richtig ist, ein Leben über die Milliarden zu stellen, die auf der Erde ungeschützt bleiben, ein Dilemma, das nicht einfach ist.

Injustice - Götter unter uns

Es ist unklar, wann oder ob wir jemals ein weiteres Injustice -Spiel von NetherRealm bekommen werden, also ist dies vielleicht der natürliche nächste Schritt für die Fans. Injustice - Götter unter uns ist eine Serie, die auf dem Kampfspiel basiert und zeigt, was passiert, nachdem Superman zum Tyrannen wird, nachdem er jemanden verloren hat, den er liebt. Batman zieht harte Regeln und Vorschriften der Hoffnung und Freiheit vor und tritt an, um den Mann aus Stahl zu stoppen, ein Matchup, das wir auch in vielen anderen Fällen in Film, Fernsehen und Spielen verewigt gesehen haben.

Wonder Woman 2023 (beginnend mit Vol. 1: Outlaw)

Diana Prince ist vielleicht die berühmteste weibliche Comicfigur aller Zeiten, denn Wonder Woman ist immer noch der Inbegriff dessen, was es bedeutet, eine Heldin zu sein. Das Gleiche gilt für die Serie aus dem Jahr 2023, die Autor Tom King (der auch Superman: Jenseits der Erde und die hervorragenden Supergirl: Die Frau von Morgen geschrieben hat) als Hauptdarsteller verwendet, um zu zeigen, wie Wonder Woman sich gegen die Vereinigten Staaten von Amerika wehrt, nachdem die Amazons nach einem ungeheuerlichen Mord ins Exil geschickt und ins Visier genommen wurden. Es ist eine Frau gegen die Welt, eine Frau, die alles daran setzt, zu beweisen, dass sie nicht gebrochen werden kann und dass es andere Kräfte gibt, die zu dieser extremen Wendung der Ereignisse geführt haben.

Batman: Das lange Halloween

Es gibt ein paar verschiedene Geschichten, die Christopher Nolan eindeutig inspiriert haben, als er seine Dark Knight Trilogy machte, von denen eine definitiv Batman: Das lange Halloween war. Dies ist eine verworrene und komplexe Geschichte, die erkundet, wie Batman beauftragt wurde, einen mysteriösen Mörder aufzuspüren, der es auf Teile der kriminellen Unterwelt von Gotham abgesehen hat. Es ist eine Geschichte, die effektiv dem brillanten Batman: Das erste Jahr von Frank Miller folgt, der in vielerlei Hinsicht als zweites Jahr dient, da sie dem Caped Crusader ein ganzes Jahr lang folgt, während er diesen Mörder verfolgt und sich mit den wachsenden Bedrohungen durch Superschurken auseinandersetzt, die nach und nach immer skrupelloser werden.

Green Lantern: Sinestro Corps War

Während Green Lantern für einige Zeit keinen eigenen Film in der DC Universe haben wird - zumindest ist es noch nicht Teil des Plans - ist eine Lanterns -Serie in der Entwicklung mit Hal Jordan und John Stewart als Hauptfiguren, und wir können davon ausgehen, dass Guy Gardner auch in Superman auftauchen wird. Warum also nicht die Green Lantern Corps in einem ihrer bisher härtesten Kämpfe ein bisschen besser kennenlernen? Sinestro Corps War sieht die Green Lantern Corps gegen eine Armee antreten, die von den Angstmachern Sinestro angeführt wird, und sieht, wie die Guten immense Widrigkeiten überwinden, um das Universum aus den Fängen der gelben Machtringe verwendenden Schurken zu befreien.

Batman: Hush

Batman hat es immer wieder mit mysteriösen Mördern zu tun, und in Batman: Hush ist das wieder das Thema. In dieser Geschichte geht es darum, wie der Dark Knight mit einem neuen Mörder umgeht und gleichzeitig die Angriffe der kriminellen Elite von Gotham überwindet, eine kombinierte Situation, die Batman verwundbar macht, besonders als er von der Identität des sehr korrupten Mannes erfährt, der im Mittelpunkt all seiner Schwierigkeiten und Leiden steht. Wenn euch Das lange Halloween gefallen hat, ist es erwähnenswert, dass Hush auch von derselben Person, Jeph Loeb, geschrieben wurde.

Der Tod von Superman

Es scheint eigentlich keine große Sache zu sein, dass DC Superman getötet hat, zumindest nicht für diejenigen, die sich an das DC Extended Universe erinnern, bei dem Zack Snyder bis auf zwei Filme brauchte, um DCs "stärksten" Helden in den Händen von Doomsday... Aber als Der Tod von Superman ursprünglich in schriftlicher Form erschien (eine Geschichte, die offensichtlich Teile von Batman v. Superman: Dawn of Justice inspirierte), schockierte es viele, den Mann aus Stahl so verletzlich und sterblich zu sehen. Dies war ein Comic, der die Art und Weise, wie wir Superman betrachteten, effektiv neu definierte, eine Geschichte, die zweifellos wichtig sein wird, da die DC Universe in den nächsten zehn Jahren oder so weiter Gestalt annimmt.

Wonder Woman - Das verlorene Paradies

Auch wenn es vielleicht nicht die wichtigste Geschichte von Diana Prince ist, ist Wonder Woman - Das verlorene Paradies eine großartige Serie, die man heute erkunden kann, aus dem einfachen Grund, dass DC Studios beabsichtigt, eine Serie mit dem gleichen Namen zu machen. Dieses Projekt ist vielleicht das erste Mal, dass wir die DC Universe 's Wonder Woman treffen, und es wird ein interessanter Moment sein, da diese Erzählung untersucht, wie die Amazons Kämpfe untereinander nach einem Bruch zwischen Diana und Königin Hippoylta entstehen, weil Wonder Woman nicht den Mantel des königlichen Anführers von Themyscira übernehmen wollen.

Flashpoint

Eine der einflussreichsten Geschichten mit The Flash am Ruder. Dies ist ein multiversales Projekt, das untersucht, wie Barry Allen seine Welt vor der Zerstörung retten muss, nur ohne die Hilfe derer, auf die er normalerweise angewiesen ist. Warum? Irgendetwas ist mit der Welt passiert, die er kennt, und nun muss er ungewöhnliche, aber vertraute Helden von anderswo rekrutieren, um den Schuldigen zu finden und denjenigen zu stoppen, der die Zeitlinie überhaupt verändert hat. In gewisser Weise ähnelt es dem, was wir kürzlich im letzten DCEU-Streifen The Flash erlebt haben.

Batman: The Court of Owls

Es gibt nur wenige Fälle, in denen Batman jemals wirklich unterlegen ist, und eine davon ist ohne Zweifel The Court of Owls Storyline. In dieser komplexen und verworrenen Geschichte versucht Bats eine uralte Organisation aufzudecken, die angeblich Gotham regiert, ohne dass es irgendeinen Beweis dafür gibt. Als er jedoch eine Spur findet, wird er von einem tödlichen und unversöhnlichen Krieger gejagt, bevor er in eine Falle gelockt und von der skrupellosen Organisation, von der niemand sonst glaubt, dass sie existiert, als Beute betrachtet wird. Doch wer steht im Mittelpunkt? Das ist eine verrückte Schlussfolgerung, die ihr selbst erleben müsst... Außerdem ist es erwähnenswert, dass The Court of Owls technisch gesehen nach einem Neustart der Zeitlinie nach Flashpoint passiert, was es zu einer großartigen nächsten Lektüre nach Barrys obigem Abenteuer macht.