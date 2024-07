10 versteckte Schätze auf PlayStation Plus

HQ

Wie Sie wissen, gibt es viele großartige Spiele für Playstation Plus Extra/Premium und Xbox Game Pass und es ist leicht, die Goodies zu verpassen. Aus diesem Grund habe ich vor einigen Jahren eine Serie von drei Artikeln über Edelsteine für diese beiden Dienste geschrieben, mit dem Ziel, Titel hervorzuheben, von denen ich befürchtete, dass viele von Ihnen sie verpasst haben könnten, ein Konzept, das schnell populär wurde. Da diese Artikel jetzt veraltet sind, da Spiele kommen und gehen, dachte ich, ich biete pünktlich zum Sommer eine Runde neuer Edelsteine an.

Letzte Woche habe ich die erste Ausgabe von Spielen für den Game Pass vorgestellt, und die Idee ist, Ihnen Tipps zu den Spielen zu geben, die Sie vielleicht verpasst haben, damit Sie in dieser Artikelserie kein God of War, Gran Turismo oder Uncharted finden werden, sondern viele andere schöne Dinge für viele verschiedene Geschmäcker. Im Folgenden finden Sie zehn großartige Tipps, die Ihr Spielleben angenehmer machen. Erinnert auch daran, dass einige Spiele, die in der Game Pass-Liste standen, auch für PlayStation Plus verfügbar sind und umgekehrt.

Chor

Chorus erhielt vor seiner Markteinführung vor drei Jahren viel Aufmerksamkeit, verschwand dann aber schnell aus den Köpfen. Schade, denn es ist ein unglaubliches Spiel, das viele leider verpasst haben. Es bietet ein intensives Weltraumabenteuer, in dem du Nara, einer geschickten Pilotin mit dunkler Vergangenheit, auf ihrer Reise folgst, um einen bösen Kult zu bekämpfen. Mit einem innovativen Kampfsystem, bei dem du akrobatische Manöver in deinem intelligenten Raumschiff Forsaken ausführst, bietet Chorus ein adrenalingeladenes und fesselndes Spielerlebnis. Die außergewöhnlich gut gestaltete Grafik in Kombination mit einer atmosphärischen Klangkulisse schaffen eine immersive Weltraumoper, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Beton-Dschinn

In dem seltsam betitelten Abenteuer Concrete Genie folgen wir Ash, einem kreativen Teenager, der mit seinem magischen Pinsel seine verfallende Heimatstadt mit lebendigen Kunstwerken und fantasievollen Kreaturen wiederbelebt. Die einzigartige Kombination aus Jump'n'Run und Malen (dank bewegungsdynamischer Handsteuerung) sorgt für ein frisches und fesselndes Gameplay. Mit unverwechselbaren handgezeichneten Grafiken und einer ergreifenden Geschichte über Mobbing war Concrete Genie ein würdiger Abschluss für Entwickler Pixelopus, der leider nach seiner Veröffentlichung geschlossen wurde. Aber das Spiel lebt weiter und verdient es, von mehr Menschen entdeckt zu werden.

Hardspace-Schiffsbrecher

Erinnerst du dich an die riesigen Wracks auf Jakku, die wir in Star Wars: Das Erwachen der Macht gesehen haben, wo Rey nach Teilen suchte, die sie verkaufen konnte? Wie wäre es, wenn du selbst Raumschiffe verschrottest? In Hardspace Shipbreaker schlüpfst du in die Rolle eines Raumschiffzerlegers mit der Mission, verlassene Raumschiffe zu zerlegen und zu recyceln. Diese einzigartige Prämisse, zusammen mit realistischen Physiksystemen, macht jede Mission zu einer interessanten Herausforderung, die nie langweilig wird. Das Ganze wird schön von einer Geschichte über Arbeitsbeziehungen umrahmt (die Gewerkschaft hätte Ansichten), die dem Titel eine überraschende emotionale Tiefe verleiht.

Verschlüsselung

Die Verwendung von Spielkarten auf neue Weise ist in den letzten Jahren immer häufiger geworden, und ein Beispiel dafür ist Inscryption. Hier werden wir Zeugen einer düsteren und atmosphärischen Mischung aus Kartenspielen, Roguelike-Elementen und Rätseln, in der du in einer mysteriösen Hütte deinen Verstand und gut ausgewählte Karten einsetzen musst, um zu überleben. Jede Runde ist ein spannendes Erlebnis mit unerwarteten Wendungen und Geheimnissen, die in einer gemütlichen Horrorkulisse langsam enthüllt werden. Wenn du auf der Suche nach einem Spiel bist, das Strategie, Horror und eine fesselnde Geschichte kombiniert, dann ist Inscryption etwas, das Playstation Network-Abonnenten herunterladen und genießen sollten.

Der Paradies-Mörder

Dieses Spiel entführt dich auf eine surreale Insel, auf der es ein mysteriöses Mordrätsel zu lösen gilt. Wir schlüpfen in die Rolle der Detektivin Lady Love Dies und bieten eine ziemlich offene Welt voller exzentrischer Charaktere und Geheimnisse. Zu den Highlights gehört - neben der Prämisse - der elektronische Soundtrack, der eine sehr angenehme Atmosphäre schafft, in der Probleme gelöst werden können. Dank der Freiheit, Beweise zu sammeln und Verdächtige in beliebiger Reihenfolge zu befragen und alles in deinem eigenen Tempo zu erledigen, bietet Paradise Killer ein sehr fesselndes und nicht-lineares Detektiverlebnis, wie ich es noch nie zuvor gespielt habe.

Prodeus

Das Spiel lässt das klassische First-Person-Genre mit einem modernen Touch wieder aufleben, bei dem retro-inspirierte Grafik auf fortschrittliche Technologie trifft. Wie unser hervorragender Autor Jocke Sjögren in seiner Rezension schrieb: "Prodeus ist eine Darbietung einfacher, aber ach so musikalischer Action aus einer Zeit, in der Spielspaß gleichbedeutend mit hohem Tempo und visuellem Spektakel war, und ich für meinen Teil kann mir keinen besseren Start in den schwedischen Herbst vorstellen als mit diesem flotten Spaziergang durch dämonengefüllte Korridore, in denen pixeliges Monsterblut das graubraune Wetter in Begleitung von kreischenden Gitarren durchbricht und pulsierende Trommelschläge."

Redout 2

Wenn du futuristische Anti-Gravitations-Rennen im Stil von F-Zero und Wipeout genauso vermisst hast wie wir, solltest du dir Redout 2 unbedingt ansehen. Es gibt 36 Strecken zum Rennen (die alle auch rückwärts spielbar sind), einen umfangreichen Karrieremodus und viele Anpassungsoptionen mit Dingen, die jeder Mechaniker, der sich für Hovercraft-Rennen interessiert, wissen sollte, wie z. B. Ruder, Kühler, Raketentriebwerke, Magnete und mehr. Da weder Nintendo noch Sony mehr an dem Spieltyp interessiert zu sein scheinen, ist dies ein mehr als akzeptabler Ersatz, der Sie lange unterhalten wird.

Turmsturz-Aufstieg

Es wurde vor langer Zeit als Battle-Royale-Spiel beschrieben, bevor das Subgenre explodierte. Aber unter der gleichen Prämisse wie bei Smash Bros. geht es darum, sich in extrem hektischen Kämpfen gegenseitig auszulöschen, die deine Freunde garantiert zum Fluchen bringen. Es ist auch möglich, zusammen zu spielen, aber es liegt die Größe darin, gegeneinander zu kämpfen (vor allem gegen Leute, die etwas Spielerfahrung haben).

Auspacken

Jemandem nach einem Umzug beim Auspacken von Kisten zu helfen, mag nicht sehr aufregend klingen, aber trotz eines scheinbar verschlafenen Konzepts wage ich zu behaupten, dass diejenigen, die Unpacking durchgespielt haben, für den Rest ihres Lebens daran denken werden. Es ist wirklich ein sehr gemütliches Spiel, das man nur schwer aus der Hand legen kann und so persönlich wird, dass es sich manchmal anfühlt, als wäre man ein schamloser Fensterbetrachter. Es besteht nur aus einem verschlafenen Auspacken von Dingen ohne zeitliche Begrenzung, das so genial gestaltet ist, dass mein Verstand ohne jede Anstrengung Linien zwischen all den Objekten zieht und es an die Identität des Protagonisten bindet, der so zu einem wirklichen lebendigen Menschen wird, der sowohl Freude als auch Leid erlebt hat. Verpassen Sie es nicht!

Die Welt von Final Fantasy

Lassen Sie sich nicht von der Grafik des Spiels täuschen, die wunderbar niedlich und farbenfroh ist, komplett mit Charakteren im Chibi-Stil. World of Final Fantasy bietet ein tiefgründiges und komplexes Spielerlebnis, das leider von zu vielen vermisst zu werden scheint - auch von Fans von Final Fantasy selbst. Das Kampfsystem ist eine interessante Mischung aus traditionellen rundenbasierten Kämpfen in Kombination mit etwas, das eher an Pokémon erinnert. Dieses System gibt dem Spiel einen originellen und innovativen Platz in der Serie, und um erfolgreich zu sein, ist viel taktisches Denken erforderlich, damit Sie harte Bosse besiegen können. Das Abenteuer ist liebenswert berührend, da die Hauptfiguren Lann und Reynn versuchen, ihre verlorenen Erinnerungen wiederzuerlangen. Dies zwingt sie, durch die fantasievolle Welt von Grymoire zu reisen, die voller Humor, herzerwärmender Momente und unerwarteter Wendungen steckt. Als Bonus ist das Spiel vollgepackt mit Referenzen und Cameos aus der gesamten Final Fantasy-Serie, was es für Fans zu einem echten Nostalgie-Trip macht.