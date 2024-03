10 versteckte Juwelen auf Apple Arcade

HQ

Während Microsoft und Xbox den Abonnementdienst für PC- und Konsolenspiele fest im Würgegriff haben, sieht es auf Mobilgeräten anders aus. Derzeit gibt es nicht viele Möglichkeiten, mit mobilen Spielen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen, aber Apple bietet mit dem Apple Arcade -Dienst eine Lösung, ein Abonnement, das seit seinen Anfängen vor Jahren immer wieder unterstützt und aufgeblüht ist. Wenn Sie für Apple One bezahlen, um auf Apple TV+, Apple Music, mehr iCloud-Speicher und dergleichen zuzugreifen, sollten Sie wirklich einen Blick auf die enthaltene Arcade -Suite werfen, denn es gibt einige fantastische Titel, die als Teil des Dienstes verfügbar sind.

Während Sie Angry Birds, Stardew Valley, NBA 2K24, Cut the Rope, Octodad, Human Fall Flat, Shovel Knight Dig, Dead Cells, Cooking Mama, Disney Dreamlight Valley und eine Reihe anderer etablierter Spiele aufnehmen können, bietet Apple Arcade auch eine Reihe weniger bekannter Titel. Wir haben 10 herausgesucht, die Sie herunterladen und ausprobieren sollten.



Gemustert

Manchmal möchte man einfach nur eine Pause machen und chillen. Wenn du ein oder zwei Minuten brauchst und eine Pause einlegen willst, ist Patterned das richtige Spiel für dich. Es ist ein super einfaches Konzept, bei dem Sie im Wesentlichen endlos Puzzles über Puzzles lösen, aber dies sind keine einfachen Kinderbilder, sondern wunderschöne, farbenfrohe und lebendige Szenen, die beeindrucken. Die Idee und das Konzept von Patterend mögen einfach sein, aber Sie werden viel Spaß aus diesem Spiel haben, das ist sicher.

Mutazione

Es ist wirklich eine Schande, denn dieses Spiel stammt von Die Gute Fabrik, einem Indie-Entwickler, der kürzlich seine Absicht angekündigt hat, die Entwicklung neuer Spiele einzustellen und letztendlich aus dem Geschäft auszusteigen. Mutazione ist ein weiteres einfaches Spiel, das man in die Hand nehmen und genießen kann, eines, in dem man sich in die beeindruckende Grafik und das Leveldesign verliebt und in die Erzählungen der verschiedenen eigenartigen Charaktere eintaucht, die man im Laufe des Abenteuers trifft. Es wird als Mutanten-Seifenoper beschrieben, also weißt du mit Sicherheit, dass du mit diesem Spiel unterhaltsames Drama bekommst und das ist es, was Mutazione in Scharen hat.

SongPop Party

Wir alle denken, dass wir musikalische Gurus sind, die mehr über Songs und Künstler wissen als einander. Warum sollte man das nicht auf die Probe stellen? SongPop Party ist ein Partyspiel, bei dem eine Gruppe von Freunden ihr musikalisches Können durch eine Reihe von Quizfragen und Quizfragen testen kann, die alle etablierte und bekannte Musik von Ihren Lieblingskünstlern und -schöpfern verwenden.

Wirklich schlechtes Schach+

Schach ist im besten Fall ein herausforderndes Spiel, aber es wird noch chaotischer und schwieriger, wenn deine Figuren zufällig ausgewählt und auf dem Brett platziert werden, das du vor dir hast. Das ist es, worum es bei Really Bad Chess geht. Es ist Schach ohne die Starrheit, und es ist verrückter, alberner und macht eine Menge Spaß, zu versuchen, zu beweisen, dass man ein Meister im Spiel ist, wenn das vertraute und ikonische Regelwerk aus dem Fenster geworfen wird. Iss dir die Seele aus dem Leib, Anya Taylor-Joy.



Für diejenigen, die neugierig sind: Das +-Symbol bei bestimmten Spieltiteln deutet darauf hin, dass es sich um die Apple Arcade -Version eines Spiels handelt, bei der Mikrotransaktionen und zusätzliche käufliche Optionen entfernt wurden.



Story der Spieleentwickler+

Ein Spiel zu entwickeln ist eine unglaublich herausfordernde Aufgabe, eine, die die meisten Menschen in ihrem Leben nie verstehen oder auf den Geschmack kommen werden. Game Dev Story gibt Ihnen zumindest einen sehr grundlegenden Einblick in einige der Fallstricke und Schwierigkeiten bei der Führung eines Entwicklers, da es Sie auffordert, mit sehr wenig Geld zu beginnen und sich letztendlich zu einem finanziell erfolgreichen Studio zu entwickeln, das in der Lage ist, ein Hit-Spiel nach dem anderen zu entwickeln. Glaub uns, es ist wirklich keine leichte Aufgabe.

Gibbon: Jenseits der Bäume

Es gibt eine ganze Reihe von Abenteuerspielen, die versuchen, die anhaltende Umweltkrise, die unseren Planeten betrifft, zu erforschen und zu erforschen. Gibbon: Beyond the Trees ist ein weiteres Spiel, das in diese Kategorie passt, denn in diesem Spiel führen die Spieler einen Gibbon durch die Baumwipfel und die gefährlichen Stadtlandschaften, die zeigen, wie schrecklich die Natur für viele der Kreaturen geworden ist, die sie ihr Zuhause nennen. Es ist eine erschütternde Geschichte, aber auch eine sehr kreative und hübsche, die sich ideal für Handyspieler eignet.

Stich

Puzzlespiele auf dem Handy passen wie zwei Erbsen in eine Schote. Wenn dir Patterned gefallen hat, wirst du dich zweifellos Hals über Kopf in Stitch verlieben, ein Puzzler, bei dem die Spieler die richtige Anzahl von Blöcken auswählen müssen, um sie zu bemalen und zusammenzusetzen, um ein beeindruckendes Bild zu erstellen. Es ist wieder ein leicht zu verstehendes Konzept, aber es ist sehr befriedigend zu spielen und man kann Stunden damit verbringen, nur an den bunten Rätseln herumzuhacken.

Burg-Crumble

Angry Birds hat das Thema der 2D-Strukturzerstörung auf Mobilgeräten wirklich geprägt, aber Castle Crumble ist eine weitaus bessere 3D-Alternative. Mit verschiedenen Bomben und Werkzeugen ist es das Ziel, Festungen in Stücke zu sprengen, um eine Vielzahl von Königreichen zu erobern. Dieses Spiel verfügt sogar über eine komplexe Physik-Engine, die das Zertrümmern von Burgen in Stücke umso spannender und aufregender macht.

TMNT Zersplittertes Schicksal

Die Teenage Mutant Ninja Turtles sind beliebter denn je. Um aus diesem Ruhm Kapital zu schlagen, erlaubt das TMNT Splintered Fate -Spiel einer Gruppe von Spielern, sich zusammenzuschließen und auf die Straßen von New York City zu gehen, um gegen die Foot Clan zu kämpfen und letztendlich ein gefangenes Splinter aus dem Griff von Shredder zu befreien. Mit Roguelike-Elementen, bei denen sich die Spieler anpassen und Missionen wiederholen müssen, ist dieses Spiel ideal für diejenigen, die Hack n' Slash-Action suchen.

Maiskehrmaschine

Minesweeper, aber in Form von Popcorn. Genug gesagt. Aber im Ernst, das ist so ziemlich das, was Cornsweeper ist. Du musst bestimmen, welche Orte sicher und welche tödlich sind, um jedes Rätsel zu lösen und zu überwinden. Im Gegensatz zu normalen Minesweeper hat dieses Spiel nicht einige der Feinheiten, die jedes Rätsel einfacher machen, wie z. B. das Markieren, wo sich "Bomben"-Kacheln befinden sollten, was bedeutet, dass Sie Ihr Gehirn ein wenig mehr einsetzen müssen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Cornsweeper ein fantastisches Puzzlespiel ist, um Sie während eines morgendlichen Pendelns zu beschäftigen. Beispiel.

Dies sind nur einige der vielen fantastischen Spiele, die derzeit auf Apple Arcade verfügbar sind. Wenn Sie weniger bekannte Lieblingsspiele haben, von denen Sie glauben, dass sie mehr Liebe bekommen sollten, teilen Sie sie unbedingt in den Kommentaren unten mit, damit andere Leser sie ausprobieren können.