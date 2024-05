10 Star Wars-Charaktere, von denen du vergessen hast, dass sie existieren

HQ

Heute ist ein großer Tag für Fans von Star Wars, denn es ist der jährliche Mai der Vierte. Für alle, die es nicht wissen (oder unter einem Felsen leben), ist dies der Tag, an dem Star Wars-Fans zusammenkommen, um das ikonische Science-Fiction-Universum zu feiern. Während viele von euch zweifellos wieder ins Kino gehen, um The Phantom Menace zu sehen, oder sogar Disney+ starten, um die neue Tales of the Empire -Serie zu sehen, feiern wir diesen Anlass, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf einige vergessene Helden der Star Wars -Welt richten.

Wir haben uns zusammengetan, um 10 ikonische Charaktere zu ehren, von denen Sie wahrscheinlich vergessen haben, dass sie existieren (oder vielleicht nie wussten, dass sie überhaupt existieren), um ihnen ihre Zeit in der Sonne zu schenken Star Wars Day.

Bossk'wassak'Cradossk

Beginnend mit Bossk'wassak'Cradossk. Dieser Trandoshan hat eine beachtliche Karriere in der Galaxis hinter sich. Er hat Wookies gejagt, Boba Fett gerettet, an der Seite von Ezra Bridger gearbeitet, Kopfgelder für Jabba the Hutt und das von Darth Vader geführte Imperium eingesammelt und vieles mehr, und doch wird er oft übersehen, wenn es um die berühmtesten Kopfgeldjäger von Star Wars geht. Aber nicht heute. Bossk ist seit Jahrzehnten eine Ikone, und er verdient es, neben Leuten wie den Fetts, Greedo, Cad Bane und so weiter in Erinnerung zu bleiben.

Lobot

Lobot ist eines der besten Beispiele für Charaktere, die im Hintergrund dienten. Jeder, der die Star Wars-Filme gesehen hat, wird diese Figur wiedererkennen, auch wenn man ihren Namen oder ihre Bestimmung nie kannte. Lobot ist ein Cyborg, der nach einer Zeit als Regisseur von Schlachtfeldsimulationen für das Imperium zum Schmuggler wurde und Lando Calrissian zu Berühmtheit verhalf. Er war Teil der Besatzung, die die persönliche Yacht des Kaisers stahl, wobei er so verwundet wurde, dass seine Kybernetik die volle Kontrolle über seine menschlichen Elemente übernahm. Danach wurde er der oberste Administrator von Cloud City, eine Rolle, in der die meisten von uns zum ersten Mal mit Lobot in Berührung kamen.

Yaddle (Englisch)

Man kann nicht über Yoda sprechen, ohne über Yaddle zu sprechen. Diese Figur gehört der gleichen Spezies wie der berühmte Jedi-Meister an, ist aber eine weibliche Variante, und sie verbrachte Jahre damit, der Hohen Republik zu dienen, Jugendliche auszubilden und gegen die Dunkle Seite und böse Kultisten zu kämpfen. In den meisten Fällen ist Yaddle nur den treuesten Fans in Erinnerung geblieben, aber nach der jüngsten Tales of the Jedi-Serie hat sie endlich eine bedeutendere Rolle im Rampenlicht bekommen, eine, die hoffentlich nicht so schnell vergessen wird.

Anzüglich B. Krümel

Jeder galaktische Gangster braucht einen Hofnarren, oder? Wahrscheinlich nicht, aber Jabba the Hutt glaubte definitiv, dass dies der Fall ist, und hier kommt Salacious B. Crumb ins Spiel. Diese hässliche Kowakian-Affenechse war bekannt für ihr ikonisches und unvergessliches schrilles Lachen und lebte leider nie lange genug, um viel mehr Eindruck zu hinterlassen, als sie von R2-D2 durch einen Stromschlag getötet und zu Tode geschockt wurde, als sie versuchte, C-3PO während des Angriffs auf Jabbas Vergnügungskahn Khetanna zu zerstören.

Nute Gunray

Zu Ehren von The Phantom Menace, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert, haben wir einen großartigen Film aus diesem Film aufgenommen. Nute Gunray war einer der Vizekönige der Handelsföderation, bekannt für seine Hilfe bei der Invasion und Kontrolle von Naboo. Nach der Niederlage der Handelsföderation über den Naboo wurde Gunray wegen Kriegshandlungen angeklagt, aber von einem hinterhältigen und manipulativen Count Dooku gerettet, in dem er seine Treue zur Separatistenbewegung unterschrieb, die schließlich zu The Clone Wars führte. Gunray war ein Neimodier mit solchem Ehrgeiz, dass er einen Großteil dieses Krieges überlebte und sogar zum Anführer der Separatisten wurde, nachdem General Grievous besiegt worden war, bevor er von Darth Vader brutal hingerichtet wurde, in einer Aktion, die von Darth Sidious angeordnet wurde, um den lang andauernden Krieg zu beenden. Gunray war eine der einflussreichsten Figuren in Star Wars, deren Namen Sie wahrscheinlich nie kannten.

Babu Frik

Okay, du hast vielleicht den lieben alten Babu nicht vergessen, wenn man bedenkt, dass er buchstäblich im letzten großen Star Wars-Film zu sehen war, aber er ist immer noch jemand, der leicht aus dem Kopf geht. Babu, ein kleiner Ingenieur aus der Rasse der Anzellaner, sorgte mit seinem zufälligen Gemurmel und der Fähigkeit, aus voller Kehle "Hey Hey" zu rufen, sofort dafür, dass sich die zufällige Reise nach Kijimi während des Aufstiegs Skywalkers lohnenswert anfühlte. Wir können uns glücklich schätzen, Babu zu haben, denn in der Originalfassung von Rise of Skywalker ist er anscheinend während des Angriffs der Ersten Ordnung auf Kijimi ums Leben gekommen. Glücklicherweise kickt unser kleiner Kerl immer noch, und auch wenn wir ihn seit dem Ende der Sequel-Trilogie nicht mehr oft gesehen haben, ist er eines der wenigen Dinge, die es zumindest eine Zeit lang einigermaßen unterhaltsam gemacht haben.

Luuuke

Auch wenn es viele Star Wars-Fans verärgert hat, als Disney beschlossen hat, das ganze Extended Universe-Zeug zu verwerfen, können wir manchmal die Logik erkennen. Luuke Skywalker hatte seinen ersten Auftritt in 9ABY, nachdem ein verrückter Klon-Jedi-Meister einen von Admiral Thrawns Captains davon überzeugt hatte, einen Klon von Luke Skywalker zu erstellen, indem er genetische Daten seiner abgetrennten Hand verwendete. Luuke diente Thrawn dann bis zu seiner Pensionierung, wo er durch den geschickten Namen Luuuke Skywalker ersetzt wurde. Luuuke ist ein weiterer Klon des ursprünglichen Luke Skywalker und hatte große Ambitionen, die Galaxie mit anderen Klonen zu beherrschen, die für Admiral Thrawn geschaffen wurden. Dies führte dazu, dass er eine Zeitmaschine baute, in der er in die Zeit der Klonkriege zurückreiste und sich mit Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker duellierte. Es ist alles sehr albern, aber wenn du nach Lächerlichkeit und Obskurität suchst, dann hast du sie gefunden.

Max Rebo

Endlich können wir aufhören, über Klone zu sprechen. Max Rebo ist eigentlich ein ziemlich prominenter Charakter in Star Wars, aber du kennst ihn wahrscheinlich nur als das blaue elefantenartige Ding, das zum ersten Mal in Episode VI auftauchte. Als Leadsänger der Max Rebo Band ist Rebo ein Ortolan Jizz Musiker, der mit seinen Füßen den roten Ball Jett spielte. Er war vor allem dafür bekannt, für Kriminelle und Gangster zu spielen. In Anbetracht seines niedlichen und pummeligen Designs könnte man meinen, dass er nicht wirklich für ein Leben als Verbrecher geeignet ist. Wir vermuten, dass die Bewohner von Jabbas Palast einige großartige Tipps gegeben haben müssen. Seit seinem ersten Auftritt hat sich Max als obskurer Liebling leidenschaftlicher Star Wars-Fans erwiesen und war in The Clone Wars, Rebels und sogar einer Episode von Phineas & Ferb zu sehen.

Fodesinbeed Annodue

Besser bekannt als Fode und Beed, besteht diese einzelne Kreatur aus zwei Köpfen, die als separate Einheiten fungieren. Man könnte zwar argumentieren, dass sie dadurch zwei Charaktere sind, aber sie teilen sich einen Körper, also packe ich dieses wunderbare Paar in einen Eintrag. Falls du mit Fode und Beed nicht vertraut bist: Sie tauchten zum ersten Mal in "Die dunkle Bedrohung" auf und kommentieren die Podracing-Sequenz, in der ein junger Anakin gegen Sebulba antritt. Fode spricht in Galactic Basic Standard und gibt uns mehr von unseren üblichen Play-by-Play-Kommentaren, während Beed auf Huttesisch spricht und einige großartige Einzeiler liefert, auch wenn wir keine Ahnung haben, was eigentlich gesagt wird. Ursprünglich sollten Fode und Beed (gespielt von Greg Proops und Scott Capurro) in Live-Action mit einem CGI-Körper dargestellt werden. Das war jedoch selbst für George Lucas zu seltsam, und so entschied er sich dafür, dass beide CGI waren.

Yarael Poof

Yarael Poof, wohl eine der schlaksigsten Kreaturen, die es je in Star Wars geschafft haben, war ein quermianischer Jedi-Meister, der viele Jahre lang dem Rat diente. Aufgrund seiner Herkunft hatte er einen längeren Hals, Arme und Beine als ein normaler Humanoider, was ihn drei Fuß größer als einen Meter machte. Er hatte auch ein verstecktes Paar zusätzliche Arme unter seiner Robe, die ihm große Geschicklichkeit verlieh. Als ob er nicht seltsamer wirken könnte, hatte dieser Junge auch noch zwei Gehirne: eines in der Brust und eines im Kopf. Poof war ein Meister aller Tricksereien, benutzte sein Lichtschwert nur selten und diente dem Jedi-Rat vor "Die dunkle Bedrohung" über einen längeren Zeitraum treu. Nach der Entdeckung des Auserwählten wurde Poof damit beauftragt, Coruscant zu beschützen, da sich herausstellte, dass der Annoo-dat-General Ashaar Khorda plante, die Hauptstadt der Republik mit dem Säugling von Shaa anzugreifen, einem Artefakt, das einen Planeten zerstören könnte. Sie wären auch fast mit ihrem Plan davongekommen, wenn Poof nicht sein Leben geopfert hätte, um den Säugling von Shaar zu stabilisieren und dabei Billionen von Leben zu retten. Was für ein Biest.

Lobende Erwähnung (Ben): Paploo

Was gibt es über Paploo zu sagen, was nicht schon gesagt wurde? Mutiger Krieger, furchtloser Held, untadeliger Anführer – dieser Ewok trug dazu bei, das Imperium während der entscheidenden Schlacht auf dem Waldmond Endor zu stürzen. Aber der Grund, warum Paploo so eine Ikone ist, ist nicht, dass er wie Wicket geholfen hat, das Leben von Prinzessin Leia zu retten, sondern weil dieser absolute Verrückte beschlossen hat, ein Speeder-Bike zu stehlen und dann gleichzeitig drei hochqualifizierte Späher zu unterhalten, die den Rebellen helfen, die Basis zu knacken, die Schilde des Todessterns zu senken und schließlich die beeindruckende Raumstation zu zerstören.

Lobende Erwähnung (Alex): Coleman Trebor

Du kennst vielleicht seinen Namen nicht, aber du kennst seine Geschichte. Der Jedi, der sich der Schlacht von Geonosis anschloss, um Obi-Wan und Anakin zu retten und ihn an die GUS zu binden, Coleman Trebor, setzte mit seinem coolen, dinosaurierartigen Aussehen sofort ein Statement. Er lauerte Count Dooku auf, bereit, die Klonkriege zu beenden, bevor sie überhaupt beginnen konnten... Und dann wurde er nach einem Salto zweimal angeschossen und starb. Nicht die beste Einführung, aber trotzdem werde ich Coleman für sein cooles Design in Erinnerung behalten, auch wenn er nichts getan hat, wofür es sich lohnt, sich an ihn zu erinnern. RIP Coleman, du hast etwas Besseres verdient.