10 Spiele, die Warner Bros. jetzt machen sollte

Dies könnte ein etwas sinnloser Artikel sein, wenn man bedenkt, dass Warner Bros. aktiv zugegeben hat, dass es zum Verkauf steht. Aber ich denke, wer auch immer am Ende entweder die Rechte an seinen IPs oder das Studio selbst kauft, könnte dies auch als Brainstorming-Aktivität nutzen, um herauszufinden, welche Spiele das Studio machen könnte und sollte. Ohne weitere Umschweife, legen wir los.

Ein Teen Titans-Spiel

Ich weiß, dass Suicide Squad: Kill the Justice League nicht funktioniert hat, aber die Idee eines Koop-Spiels im Arkham-Stil war meiner Meinung nach nicht unbedingt schlecht. Das Problem bestand darin, dass Rocksteady das Spiel unerklärlicherweise mit dem Arkham-Universum verknüpfte und es zu einem Live-Service machte. Live-Service bedeutet, dass man keine wirklich befriedigende Geschichte haben kann, und das einfache Looter-Shooter-System erwies sich als zu fad, um den Charakteren einen Sinn zu geben.

Ich sage, probiert es noch einmal mit einem anderen Team aus, nämlich den Teen Titans. Sie hatten viel Erfolg mit ihren Zeichentrickserien, und doch gibt es bei der Adaption dieser Charaktere noch viel Raum zu erkunden. Außerdem würden sie alle für unglaublich unterschiedliche Spielstile sorgen, wenn sie richtig gemacht werden. Eine Stadt mit deinen Kumpels vor dem Verbrechen zu retten, kann immer noch funktionieren, wenn wir sie einfach aus der jetzt stark verworrenen Arkham-Zeitleiste entfernen und nicht versuchen, aus dem vergangenen Suicide Squad-Hype Kapital zu schlagen.

Ein weiterer Mortal Kombat: Shaolin-Mönche

Dies wird wahrscheinlich testen, wie sehr der Nostalgie-Bug unser aller Gehirne übernommen hat, aber nachdem Mortal Kombat 1 einen etwas bittersüßen Geschmack im Mund der Community hinterlassen hat, wäre es schön zu sehen, wie die Serie ein Risiko eingeht, das nicht nur irgendein Zeitlinien-Multiversum-Unsinn ist. Shaolin Monks war ein Action-Adventure-Spiel, in dem du als Liu Kang und Kung Lao gespielt hast.

Ich glaube, für dieses Spiel könnte man diese beiden tatsächlich weglassen und das Spiel stattdessen über die Ninjas machen, die immer auf der Verpackung landen: Sub-Zero und Scorpion. Verdammt, nennt es so etwas wie Path of the Lin Kuei und lasst es über Cyrax und Sub-Zero gehen, aber wenn wir das Ding vermarkten wollen, brauchen wir vielleicht ein paar bekanntere Gesichter. Positiv zu vermerken ist, dass wir dieses Spiel über jede Version von Sub-Zero und Scorpion machen konnten, wobei wir aus einer Reihe von Gründen zusammenarbeiten konnten.

Ein Game of Thrones-Actionspiel mit dem Nemesis-System

Okay, Wonder Woman hat nicht funktioniert. Wir haben die meisten Story-Ideen für das Nemesis-System in Herr der Ringe aufgebraucht, wie wäre es also, wenn wir stattdessen zu einem anderen Fantasy-Setting springen? Game of Thrones oder A Song of Ice & Fire braucht ein gutes Videospiel. Die Telltale-Story war in Ordnung, das RPG mittelmäßig, also wie wäre es mit einem Actionspiel mit gewichtigen, gut getakteten Kämpfen und der Fähigkeit, Feinde, die aus dem Nichts auftauchen, wirklich zu hassen.

Ich habe zwei Ideen, wie dieses Spiel funktioniert. Entweder findet es jenseits der Mauer während der Langen Nacht statt, wo die Erzfeinde Weiße Wanderer oder andere sein können, die immer wieder zurückkommen, um dich zu jagen, oder sich aus normalen Untoten entwickeln. Oder wir haben es während Roberts Rebellion ansiedelt, mit bestimmten Häusern und ihren besten Kriegern, die dich hassen, während du dir mit den Guten einen Weg nach Königsmund bahnst.

Ungerechtigkeit 3

Okay, das ist ziemlich einfach. Injustice hat seit fast zehn Jahren keinen neuen Eintrag mehr bekommen, und obwohl die kantigen, böse Superman-Geschichte dank The Boys und Invincible jetzt übertrieben sein mag, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass DC-Fans nein zu lächerlicheren, filmreifen Kämpfen mit ihren Lieblingscharakteren sagen würden.

Da das DCU auf dem Vormarsch ist, scheint jetzt der perfekte Zeitpunkt zu sein, um den Fans durch ein Spiel wie Injustice mehr Charaktere vorzustellen. Auch die Assist-Mechanik von NetherRealm in Mortal Kombat 1 schien viel besser zu einem Superhelden-Erlebnis zu passen, was die Fans noch mehr nach einem weiteren Injustice sehnte. Man könnte sagen, dass die Tatsache, dass wir noch keinen haben, ein bisschen... Ungerechtigkeit.

Ein Abenteuer-Abenteuer-Spiel

Adventure Time ist vielleicht nicht die lukrativste IP auf dem Markt, aber Warner Bros. besitzt sie und ist eindeutig bereit, sie mit der Fiona and Cake-Show am Laufen zu halten. Ich denke daher, dass ein Videospiel in diesem Setting wirklich gut funktionieren könnte, vor allem, wenn es die einzigartige Welt von Adventure Time und seine alternde Fangemeinde umfasst.

Mit Altern meine ich, dass die Leute jetzt größtenteils aus dem Anschauen von Cartoon Network herausgewachsen sind, aber immer noch Fiona und Cake auf HBO Max sehen werden. Daher könnte Warner ein 2D-Kinoabenteuer im Stil der Serie machen, mit etwas mehr Nuancen und einer komplexen Erzählung, die sich um die Cartoon-Welt dreht, die wir lieben. Vielleicht etwas Ähnliches wie die alten Telltale-Abenteuer, mit einem Geheimnis, das es zu erforschen gilt.

Das ultimative Lego-Spiel

Habt Geduld mit mir, Jungs... Was wäre, wenn Lego Kingdom Hearts? Nicht wirklich Lego Kingdom Hearts, aber was wäre, wenn wir eine Kombination von Lego-Universen mit einer gleichzeitigen Erzählung sehen könnten, komplett mit Legos eigenem Stil von Humor und Verrücktheit? Warner kann wahrscheinlich nicht alle Charaktere aufbieten, die wir in früheren Lego-Spielen gesehen haben, aber wir könnten sehen, dass sich in diesem Spiel eine riesige Liste überschneidet, was sich wie eine Abkehr von allem anfühlen würde, was wir bisher gesehen haben.

Ja, das könnte den Weg des schrecklichen Funko-Spiels gehen, aber deshalb habe ich es als Kingdom Hearts-ähnliches Erlebnis angepriesen. Holen Sie sich ein zufälliges Lego-Männchen als Protagonisten und sammeln Sie auf seinem Weg Verbündete aus anderen Universen. Ein bisschen wie im Lego-Film, nur dass wir den Teil aus der realen Welt nicht brauchen und uns mit der Verrücktheit austoben können.

Ein Herr der Ringe CRPG

Ein Genre, dem ich persönlich in den letzten Jahren sehr ans Herz gewachsen bin, sind CRPGs. Die rundenbasierten Kämpfe, die strategische Sicht und die stundenlange Erzählung helfen einem wirklich, in eine Welt einzutauchen, und ich denke, so etwas würde in der Welt von Herr der Ringe Wunder bewirken.

Ich würde dies nicht in die gleiche Zeit wie die Filme oder Hauptbücher setzen. Vielleicht im Zweiten Zeitalter, irgendwo entfernt von unseren Hauptereignissen. Lasst uns eine Gruppe zusammenstellen, einen Bösewicht besiegen und einige der schönsten Orte in Mittelerde erkunden. Natürlich wollen die Leute auch ein Action-RPG, aber es gibt Gerüchte, dass eines in der Mache ist.

Ein Arkham Nightwing Spiel

Es wird jetzt schwierig für Rocksteady, irgendeine Art von Batman: Arkham-Spiel zu entwickeln. In der Hauptzeitlinie ist Joker tot, und Batman ist es auch, wenn man Suicide Squad: Kill the Justice League sieht. Da Kevin Conroy auch nicht mehr da ist, denke ich, dass es an der Zeit ist, dass jemand anderes aufsteht, um Gotham zu verteidigen.

Nightwing kann immer noch knallhart sein, hat immer noch ähnliche Mechaniken wie unser Arkham-Held, aber er wird ein Neuanfang sein. Eine Chance auf eine neue Geschichte, auch wenn wir bei den Ereignissen der vorherigen Spiele bleiben werden. Mit dem richtigen Autorenteam könnte das wirklich funktionieren und uns in die glorreichen Tage von Arkham zurückversetzen.

Ein Ben 10.000-Spiel

Ich weiß, was du denkst. Ben 10 hat vielleicht nicht mehr den Einfluss, den er einst auf die Cartoon-Welt hatte, aber als ich diese Liste schrieb, dachte ich an Digimon Story: Time Stranger, ein Spiel, das aus einem Cartoon stammt, an dem sich seit etwa 15 Jahren niemand mehr wirklich interessiert hat. Trotzdem hat das Spiel seine Fans, die mit dem Produkt gealtert sind.

Daher denke ich, dass ein Spiel, das in der Zukunft der Ben 10-Welt spielt, in der Ben Tennyson einen Bart, einen Bizeps und Zugang zu vielen außerirdischen Formen hat, als neue Version eines Kreaturensammlers funktionieren könnte. Ben verliert seine außerirdischen Formen und sammelt sie im Laufe des Spiels wieder ein, um eine Gruppe zu gründen, um den Bösewicht seiner alten außerirdischen Freunde zu besiegen. Versuchen Sie mir zu sagen, dass Sie zumindest nicht daran interessiert wären, es sich anzusehen, wenn Sie Ben 10 als Kind geliebt haben.

Ein wirklich gutes Game of Thrones RPG

Wie ich bereits sagte, gab es in Game of Thrones in der Vergangenheit ein RPG, aber es war wirklich nicht so gut, wie es hätte sein können. Westeros ist eine Welt, die so viel Potenzial hat, und doch scheint es, dass vom Fernsehen über die Spiele bis hin zu den Büchern niemand sie bis zum Ende durchziehen will.

Wir sollten ein RPG ähnlich wie Kingdom Come: Deliverance für diese Welt haben, nur mit viel mehr Anpassungen an unseren Ursprüngen. Wir sollten in der Lage sein, ein anständiges, mittelalterliches Nahkampfsystem zu haben, eine immersive Welt zum Erkunden und reichhaltige Charaktere, mit denen wir interagieren können, aber ich möchte nicht, dass es in der Game of Thrones-Zeit der Weltgeschichte spielt. Gebt mir ein anderes Westeros, eines, in dem ich das Gefühl habe, dass ich die Geschichte wirklich verändern kann, und lasst mich frei laufen.

Wir sind hier nicht auf Dinge wie Warners japanische IPs eingegangen, weil diese Liste lang genug ist, aber lassen Sie uns wissen, wenn es irgendwelche großen Ideen gibt, die wir verpasst haben.