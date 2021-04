10 Perlen bei PS Now

You're watching Werben

Nachdem wir Euch gestern mit 10 Empfehlungen aus dem Xbox Game Pass versorgt haben, ist heute Sonys Playstation-Now-Abo an der Reihe. Auch in diesem Fall präsentieren wir eher Spiele, die nicht zu den riesigen Blockbustern gehören. Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr dabei etwas entdeckt, das Ihr vielleicht noch nicht auf dem Schirm hattet.

• Aragami - Eigentlich sollten Ninjas und Stealth Hand in Hand gehen, in vielen Videospielen sind Ninjas aber eher als Massenschlächter vertreten, die sich in aller Offenheit gegen ihre Gegner stellen. Glücklicherweise gibt es Ausnahmen wie Aragami. Hier dürft Ihr tatsächlich mal eine Art Ninja-Simulator spielen und Gegner aus dem Verborgenen um die Ecke bringen. Dass es sich um ein richtig unterhaltsames, toll designtes und fantastisch animiertes Spiel handelt, macht die Angelegenheit nur noch besser.

Aragami

• Bionic Commando: Rearmed - Ein Spiel aus dem Jahr 2008? Absolut, und zwar ohne Bedenken! Wir reden hier über ein großartiges Action-Spiel mit vertrauter Prämisse, aber einem einzigartigen Gameplay-Ansatz. Ganz zu schweigen davon, dass es sich um einen der witzigsten Titel handelt, die ich jemals im lokalen Multiplayer gespielt habe. Wenn wir nicht gerade von Corona heimgesucht werden und ein Spieleabend mit Freunden ansteht, ist dieses Spiel für uns Pflicht. Die Kämpfe mögen Euch wie ungeplantes Chaos vorkommen, gleichzeitig fühlt es sich trotzdem so an, als hättet Ihr die ganze Zeit vollständige Kontrolle über Eure Handlungen. Probiert es doch einfach mal aus, wenn Ihr irgendwann wieder vier Freunde in einem Raum versammeln könnt. Danken könnt Ihr mir später.

Bionic Commando: Rearmed

• Broforce - Wie würde Probotector aussehen, wenn Rambo, Mister T oder Bruce Lee die Hauptrollen spielen würden? Die Antwort auf diese Frage lautet Broforce. Wir begleiten eine Truppe von überzeichneten, testosterongeladenen Helden durch ein Action-Adventure, das erfolgreich Nostalgie, Humor, gelungene Action und Koop in einem einzigen Spiel vermengt. Ihr könnt mit maximal vier Spielern antreten, doch selbst wenn Ihr nur zweit seid, bekommt Ihr jede Menge Spaß und Unterhaltung geboten.

Broforce

• Broken Age - Auch wenn das Double-Fine-Adventure Broken Age bei Kickstarter eine Menge Hype erfahren hat, bedient es das Nischengenre der Point-and-Click-Adventures. Um sicher zu gehen, dass Ihr den Tim-Schafer-Titel nicht verpasst, möchte ich Broken Age bei meinen Empfehlungen keinesfalls aussparen. Warum? Hey, wir haben es mit einem Tim-Schafer-Spiel zu tun und das merkt man. Ich möchte nicht Gefahr laufen, zu viel über die Story oder Charaktere zu verraten. Glaubt mir einfach, wenn ich sage, Ihr solltet Euch das Spiel ansehen, wenn Ihr mit Schafers sonstigem Werk etwas anfangen könnt und etwas Zeit zur Verfügung habt.

Broken Age

• Catherine - Sex und Videospiele sind normalerweise nicht gerade eine Kombination, die Qualität garantiert. Catherine beweist hingegen: Diese Regel ist nicht immer zutreffend. In einem brillanten Spiel mit ebenso brillanten Rätseln lernen wir Vincent Brooks kennen, der zwischen Catherine und Katherine hin und hergerissen ist. Dass Catherine zum Bestseller wurde und mehrere Neuauflagen hervorbrachte, ist alles andere als ein Wunder. Bildet Euch doch einfach selbst eine Meinung. Vergesst aber auf keinen Fall, Eure Kinder derweil woanders zu parken!

Catherine

• Dandara - Jeder, der diese Zeilen liest, dürfte schon mal einen Platformer gespielt haben. Im Fall von Dandara solltet Ihr jedoch alles vergessen, was Ihr kennt: Hier laufen die Dinge anders. Die Entwickler spielen auf erfrischende Weise mit Gravitation - da kann beispielsweise ein Konzept wie links und auch mal bedeutungslos werden. Die Kreativität, die in diesem Spiel steckt, wird Euch ein dickes Grinsen aufs Gesicht zaubern.

Dandara

• Loco Roco Remastered - In einer Zeit, in der Gamereactor noch als Print-Magazin erschien, war der Knobel-Platformer Loco Roco extrem beliebt in der Redaktion und zierte sogar eines unserer Cover. Das originelle Konzept vermischt ein Labyrinth mit purem Wahnsinn und einem unvergleichlichen Soundtrack. Dieses Spiel wird Euch schlicht und ergreifend glücklich machen und die Frage aufwerfen, was für ein wundervoller Mensch sich ein solches Spiel ausdenkt.

Loco Roco Remastered

• OlliOlli 2: Welcome to OlliWood - Spricht man über Skateboard-Spiele, werden die OlliOlli-Spiele leider oft vergessen oder werden nicht als „richtige" Skateboard-Games anerkannt. Lasst Euch nicht täuschen! Unter der simplen Oberfläche verbirgt sich ein unterhaltsames Spiel, das Skateboarding, Tricks und starkes Gameplay bietet. Teilweise ist es auch sehr fordernd, was den Belohnungseffekt umso größer macht, wenn Ihr mit High-Speed eine Herausforderung gemeistert habt. Das bislang beste Spiel der Reihe - OlliOlli 2: Welcome to OlliWood - findet Ihr bei Playstation Now.

OlliOlli 2: Welcome to OlliWood

• Rainbow Moon - Dieses ungewöhnliche Rollenspiel aus Deutschland macht süchtig. Sein rundenbasiertes Kampfsystem erinnert an JRPGs, zusätzlich sind aber auch mehrere Elemente vorhanden, die klar an westliche RPGs erinnern. Rainbow Moon kommt im Verlauf mit immer wieder neuen Highlights um die Ecke. Es ist sehr umfangreich, bietet ein komplexes Level-System und eine ebenso umfangreiche Ausrüstungs-Mechanik. Nicht verpassen!

Rainbow Moon

• Tricky Towers - Es gibt wenige Spiele, die ich für wirklich jede verfügbare Plattform gekauft habe, Tricky Towers ist eines davon. Ihr könnt es allein spielen und bekommt dabei immer wieder eine Herausforderung geboten, am meisten Spaß macht es aber mit Freunden. Wir haben es quasi mit Tetris zu tun, nur dass die komplettierten Reihen nicht verschwinden. Euer Ziel ist es, Ziegel zu stapeln, um einen stabilen Turm zu errichten. Dank der Spiel-Physik wird Euer Gebilde jedoch instabil, wenn Ihr die Ziegel nicht richtig verbindet. Dank diverser Boni könnt Ihr Euch im Multiplayer-Modus das Leben zur Hölle machen und die gegnerischen Bauten mit Wind und Wetter zum Einstürzen bringen. Ihr könnt es Euch vielleicht schon denken: Wenige Party-Spiele der letzten Jahre haben eine dermaßen hohe Lacher-Garantie integriert.