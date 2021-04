10 Millionen Voranmeldungen für PUBG: New State

You're watching Werben

Die Vorfreude auf PUBG: New State, den futuristischen Mobile-Nachfolger des Battle-Royale-Hits PUBG, scheint groß zu sein. Wie KRAFTON, Inc verkünden, haben sich innerhalb von 43 Tagen schon über 10 Millionen Spieler*innen bei Google Play für den Free-to-play-Titel vorangemeldet, allein in der ersten Woche waren es fünf Millionen.

PUBG: New State wird vom PUBG Studio hergestellt, das auch die PC- und Konsolenfassungen von PUBG entwickelte, als Erscheinungszeitraum wird das 2. Quartal 2021 genannt. Die Voranmeldung bei Google Play ist hier möglich. Im App Store besteht diese Option noch nicht. iOS-Nutzer*innen müssen sich also noch etwas gedulden.