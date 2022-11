10 Millionen Menschen haben Warhammer: Vermintide 2 abgeholt, während es kostenlos war

HQ

Vor ein paar Tagen beendete Fatshark seine 7 Jahre Tide-Feier, bei der sieben Jahre Arbeit an "Tide" -Spielen (Vermintides und Darktide) gefeiert wurde. Als Teil dieser Feierlichkeiten bot der schwedische Entwickler Steam-Spielern tatsächlich Warhammer: Vermintide 2 an, sie für ein paar Tage für immer kostenlos zu behalten, und es scheint, als ob diese Initiative sehr, sehr gut angekommen ist.

Denn in einem neuen Steam-Blogbeitrag hat der Entwickler angekündigt, dass sich 10 Millionen Spieler in diesem Zeitraum eine Kopie von Vermintide 2 geschnappt haben, was sogar dazu führte, dass das Spiel die Charts von Steam nach oben katapultierte und von rund ein paar tausend täglichen Spielern auf einen Höchststand von über 100.000 während des Angebotszeitraums wuchs.

Tatsächlich zeigt SteamDB, dass Vermintide 2 in diesem Zeitraum sogar seinen Allzeit-Verkaufsrekord auf Steam übertroffen hat und den Verkaufshöhepunkt übertroffen hat, der beim Debüt des Spiels im Jahr 2018 zurückgesetzt wurde.

Unnötig zu sagen, dass es scheint, als hätte es ein höllisches Wiederaufleben von Vermintide gegeben.