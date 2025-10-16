10 der größten Videospiel-Misserfolge des letzten Jahrzehnts

HQ

Im Laufe der Jahre gab es einige kolossale Misserfolge und Fehltritte in der Videospielindustrie, so viele, dass dieser Artikel, wenn wir uns die Spielegeschichte als Ganzes ansehen, seitenlang sein könnte. Ob es sich um Atari handelt, der Nintendo fallen lässt, Sega, der mit seinen Konsolenstarts voreilig ist, der Wii U, Xbox Missverständnis darüber, was die Spieler mit dem Xbox One wollten, Sony den PS3 mit dem gleichen Preis wie ein neues Auto auf den Markt bringt, die Wii U, Konami Aufteilung mit Hideo Kojima, die Wii U, die Wii U, die Wii U... Du verstehst, worauf es ankommt. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns stattdessen auf das letzte Jahrzehnt und die Misserfolge und Fehler, die diese Branche seit 2015 geprägt haben.

Suicide Squad: Kill the Justice League ermordet Rocksteady fast

Einer der besten und angesehensten Videospielentwickler aller Zeiten, der dafür bekannt ist, hervorragende Einzelspieler-Actionerlebnisse mit Schwerpunkt auf dem Nahkampf zu schaffen, hat die Aufgabe, ein Multiplayer-Projekt mit Live-Service und Fernkampf zu entwickeln. Auf dem Papier machte es nie Sinn und in der Praxis war es auch nicht viel besser. In der Tat ist es so schwierig, zu diesem Gedanken zurückzukehren, denn jeder, der Suicide Squad: Kill the Justice League gespielt hat, weiß, dass es einige gute Elemente in diesem Spiel gibt, die zeigen, dass unter der Oberfläche von allem anderen, was nicht funktioniert, immer noch das Rocksteady ist, das wir kennen und lieben. Bringt die Arkham-Zeiten zurück und lasst Rocksteady um Himmels willen weitermachen!

Die Weiterentwicklung von Overwatch zu Overwatch 2 dezimiert das Potenzial eines ehemaligen Gewinners des Spiels des Jahres

Einige werden sagen, dass Overwatch Doom und sogar Uncharted 4: A Thief's End eines Spiels des Jahres 2016 beraubt haben, aber unabhängig davon, wie man dazu steht, lässt sich nicht leugnen, dass der Helden-Shooter von Blizzard ziemlich neu definiert hat, was wir von dieser Art von Spielen erwartet haben. Es präsentierte eine charismatische Besetzung und eine hoffnungsvolle Welt mit so vielen Möglichkeiten und Tiefe, und es wurde eine gute Richtung eingeschlagen, mit zusätzlicher Unterstützung, die dieses Spiel für eine lange Zukunft des Erfolgs zu bereiten schien. Aber dann entschied sich Blizzard für eine Fortsetzung, ein Projekt, das viel zu lange dauerte und jeden Fortschritt des Originalspiels blockierte, bevor es mit einem Mangel an sinnvollen neuen Inhalten und zu viel Fokus auf die Teile des Erlebnisses startete, die den Spielern nicht wichtig waren. Geht man auf die Gegenwart, ist Overwatch 2 nur ein Bruchteil des Hit-Gefühls, das Overwatch auch ein paar Jahre nach seiner Veröffentlichung war.

Werbung:

BioWare... Alles, was mit BioWare zu tun hat...

Die 2010er Jahre begannen eigentlich recht gut für BioWare. Der berühmte Entwickler präsentierte Star Wars: The Old Republic, Mass Effect 3, Dragon Age: Inquisition und einige andere Projekte. Aber dann ging es schief und sehr, sehr schnell. Mass Effect: Andromeda traf ein und erwies sich als weit daneben, wobei Anthem eine Rückkehr des Studios zu alter Form bedeutete. Aber dieses Spiel war ein noch kolossaler Misserfolg und erwies sich als völliger Mangel an dem, was die Fans von diesem Entwickler erwartet hatten. Erst letztes Jahr kam dann Dragon Age: The Veilguard und kam auch nicht mehr so bei den Fans an, wie es bei BioWare -Spielen so oft der Fall war. Es ist an dem Punkt angelangt, besonders nach der großen, von Saudi-Arabien unterstützten Übernahme durch EA, dass viele das kommende Mass Effect als ein Do-or-Die-Spiel betrachten, und ehrlich gesagt sollte sich jedes Studio, das vier aufeinanderfolgende Flops überlebt, unglaublich glücklich schätzen, also ist es schwer zu widersprechen, dass das geplante Spiel nichts anderes als der wichtigste Launch in der Geschichte von BioWare ist.

Werbung:

MindsEye scheint der Flop des Jahres 2025 zu werden

Es ist nicht so, dass die Fans erwartet hätten, dass MindsEye Grand Theft Auto vom Thron stoßen würde, aber es gab berechtigte Hoffnung, dass ein Entwickler, der von demselben Mann geleitet wird, der GTA zu dem gemacht hat, was es heute ist, mit guter finanzieller und Publisher-Unterstützung etwas produzieren könnte, das es wert ist, gefeiert zu werden. Das war überhaupt nicht dieses Spiel. MindsEye erwies sich als eine Katastrophe über alle Maßen. Das Spiel war ein technisches Zugunglück, es fehlte an Inhalt, die Geschichte war nicht beeindruckend und erwies sich schließlich als solcher Misserfolg, dass der Entwickler bald mit Entlassungen konfrontiert wurde, wobei viele ehemalige Mitarbeiter sich outeten und die Führung und die toxische Kultur, die sie förderten, aktiv kritisierten.

Concord scheint der Flop des Jahres 2024 zu werden

Wenn man an die Misserfolge von Videospielen in jüngster Zeit denkt, sticht kein Titel so hervor wie der von Concord. Der von Sony Interactive Entertainment veröffentlichte Helden-Shooter von Firewalk Studios erhielt unglaublich mittelmäßige Eindrücke und ein völliges Desinteresse der Fans, dass er beim Debüt Ende August Schwierigkeiten hatte, auch nur 700 gleichzeitige Spieler auf Steam zu knacken... Die Daten für PS5-Spieler wurden nie geteilt, aber auf der Plattform schnitt es offensichtlich nicht viel besser ab, denn nur wenige Tage nach der Ankunft zog Sony den Stecker aus dem Spiel, nahm es aus den Schaufenstern und erstattete den Käufern eine Rückerstattung, und seit September 2024 wurde kein Wort mehr über Concord gesagt.

Redfall zerstört Arkane Austin im Alleingang

Arkane Austin war einst ein Entwickler, den man mit den Besten in Verbindung brachte. Sie leitete die Entwicklung des geliebten Prey und half dabei, Dishonored und Deathloop zum Leben zu erwecken. Aber es hat auch das enttäuschende Redfall geschaffen, ein Spiel, das zwar nicht annähernd so vermasselt ist wie Concord und MindsEye, aber seinen Platz auf der Liste verdient, weil es dieses Studio ziemlich umgebracht hat. Ja, fast ein Jahr nach der Veröffentlichung von Redfall und monatelangen Versuchen, das Spiel wieder auf Kurs zu bringen und den Standards gerecht zu werden, die es den Fans versprochen hat, wurde die Entscheidung getroffen, dass genug genug ist, und kurz nachdem das Studio geschlossen wurde, bleibt Redfall nun ein völlig mittelmäßiger Action-Adventure-Titel und ein trauriger Grabstein über dem Grab dieses einst talentierten Entwicklers.

Das Reboot von Saints Row ist nicht das, was sich die Fans der Serie gewünscht haben

Der Neustart von Saints Row war etwas, auf das sich die Fans schon lange gefreut haben. Eine chaotischere und weniger bodenständige Alternative zu Grand Theft Auto? Wir sind dabei! Was Volition und der Verlag Deep Silver letztendlich präsentierten, war jedoch alles andere als erwartet und bot stattdessen eine seltsame und missverstandene Erfahrung, wie Hipster zu Gangstern werden. Es fühlte sich vom ersten Moment an nie so an, als ob Saints Row war, und zu allem Überfluss wurde der Start durch Leistungsprobleme behindert, was dies letztendlich zu einem teuren Fehlschlag machte, der bald zur Schließung von Volition führte, nachdem sie Teil der größeren Gearbox Entertainment -Familie unter der Herrschaft der immer liebenswerten Embracer Group wurden.

MultiVersus fängt den Blitz in einer Flasche kein zweites Mal ein

Das ist eine seltsame Frage, denn MultiVersus war tatsächlich ein ziemlicher Hit, als es erschien, und es schien ein todsicherer konsistenter Teil der breiteren Kampfspiellandschaft zu sein. Aber hier war der Haken; Dies geschah während einer Beta-Phase, die nie für die Dauer gedacht war. Als Player First Games den Titel schließlich entfernte, um ihn fertigzustellen - ein Prozess, der aufgrund des Upgrades der Spiel-Engine und dergleichen viel länger dauerte als erwartet - waren die Fans einfach nicht mehr an dem Spiel interessiert. Der einstmals blitzschnelle Titel wurde mit nahezu null Tamtam vollständig veröffentlicht, was letztendlich bedeutete, dass das Projekt fast auf den Tag genau ein ganzes Jahr nach dem Start endgültig eingestellt wurde.

Electronic Arts serviert mit der "Überraschungs-Mechaniken" von Star Wars: Battlefront 2 einen verbraucherfreundlichen Hit

Electronic Arts hat im Laufe der Jahre einige wirklich teuflische Dinge getan, Designentscheidungen, die aus der Perspektive der Verbraucher einfach böse erscheinen, und es sind Dinge wie diese, die dazu führen, dass das Unternehmen von versierten Spielern immer wieder als Antagonist behandelt wird. Vor dem Katastrophenfest, das Battlefield 2042 war, hatte DICE noch ein weiteres Zugunglück in den Händen, als es 2017 Star Wars: Battlefront II servierte, als dieser mit Spannung erwartete Shooter das aufwies, was die EA-Manager liebevoll als "Überraschungs-Mechaniken" bezeichneten. Das waren Lootboxen und die Fans hassten alles daran. Tatsächlich haben sie fast im Alleingang ein ansonsten ziemlich starkes Spiel zerstört und damit einmal mehr bewiesen, dass es sehr schwer ist, EA zu vertrauen, wenn es darum geht, gute Entscheidungen für seine Fans zu treffen.

LawBreakers hatte den ganzen Hype und nichts von den Verkäufen

Zuletzt müssen wir Boss Key Productions' LawBreakers erwähnen. Es war ein faszinierendes Spiel, denn vor der Veröffentlichung schien es eine wirklich große Innovation und ein aufregender Wendepunkt für das Shooter-Genre zu sein. Es hatte eine massive Marketingkampagne, vielversprechendes Gameplay und positive Kritiken, konnte sich dann aber nicht verkaufen und bei den Verbrauchern landen, was in der Tat eine solche Katastrophe war, dass es etwa ein Jahr nach dem Debüt seine Server schloss und vom Antlitz des Planeten verschwand. Es war ein gutes Beispiel dafür, wie halsabschneiderisch das Videospielgeschäft sein kann.

Lobende Erwähnung: Diablo Immortals Enthüllung "Habt ihr keine Handys?"

Als letzte, letzte Anmerkung dürfen wir einen der berüchtigtsten Momente in der jüngeren Videospielgeschichte nicht vergessen. Der Tag, an dem Blizzard die Bühne von BlizzCon 2018 betrat, um ein neues Diablo zu enthüllen, nur um dann ein mobiles Gegenstück zu sein, von dem das fanatische Publikum wirklich keine Begeisterung preisgeben konnte. Als Diablo Immortal zum ersten Mal der Welt vorgestellt wurde, um Grillen und eine unheimliche Stille zu erleben, führte dies bald dazu, dass Entwickler Wyatt Cheng einen Satz lieferte, der in der ganzen Ewigkeit widerhallen sollte - wie Maximus Decimus Meridius sagen würde - das berühmte "Habt ihr keine Handys?" Natürlich wurde dies zu einem Meme und ein weiteres Beispiel dafür, wie abgekoppelt Gaming-Manager und Fans auf dem Spektrum dessen sein können, was sie sich von ihren Lieblingsentwickler.

Haben wir noch andere große Misserfolge aus dem letzten Jahrzehnt übersehen? Teile uns deine Meinung dazu in den Kommentaren unten mit.