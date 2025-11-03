10 der größten Videospiel-Erfolge des letzten Jahrzehnts

HQ

Kürzlich haben wir einen Blick auf einige der größten Misserfolge geworfen, die die Videospielwelt in den letzten zehn Jahren erschüttert haben. Es ist also nur fair, dass wir mit einem solchen Blickwinkel auch das Drehbuch umdrehen und unsere Bemühungen auf zehn der größten Erfolge des letzten Jahrzehnts konzentrieren.

Jeder, den du kennst, hat 2016 Pokémon Go gespielt

Wie könnten wir nicht hier anfangen? Bereits im Sommer 2016 startete Niantic mit The Pokémon Company ein Augmented-Reality-Handyspiel. Unter dem Namen Pokémon Go forderte es die Menschen auf, sich auf den Weg zu machen, um Taschenmonster zu fangen und eine Pokémon-Reise wie keine andere zu erleben. Obwohl es anders war als das, was langjährige Fans von Pokémon kennen, erwies es sich als immenser Hit auf der ganzen Welt, bis zu dem Punkt, an dem man nirgendwo hingehen konnte, ohne Leute zu sehen, die Pokémon auf den Straßen der Stadt und auf dem Land fingen.

PUBG: Battlegrounds entfacht ein Feuer...

Wenn man an das letzte Jahrzehnt denkt, hat das Gaming im Allgemeinen zwei massive und zentrale Ideen hervorgebracht. Eine davon ist Battle Royale, die Prämisse, 100 Spieler in eine Lobby zu schicken und sie so lange kämpfen zu lassen, bis ein alleiniger Sieger übrig bleibt. Ende 2025 gibt es unzählige Battle-Royale-Spiele, und noch mehr, die gekommen und gegangen sind, aber wir können wirklich mit dem Finger auf Brendan "PlayerUnknown" Greene zeigen, weil er PUBG: Battlegrounds als denjenigen geschaffen hat, der einen Weg geebnet hat, dem alle anderen folgen sollten. Auch heute noch ein immens beliebter Hit, ist PUBG ohne Frage einer der größten Erfolge des letzten Jahrzehnts.

... und Fortnite facht die Flammen in ungeahnte Höhen an

PUBG ist PUBG, aber wenn es um ein Battle Royale von einer Größenordnung geht, die ihresgleichen sucht, ist Epic Games ' Fortnite einzigartig. In den letzten zehn Jahren hat sich Fortnite dank seiner immensen Auswahl an Crossovers und Kollaborationen von einer niedlicheren und zugänglicheren Interpretation von Battle Royale zum bisher besten Beispiel für das Metaverse entwickelt. Du könntest argumentieren, dass Fortnite das erfolgreichste und einflussreichste Videospiel des letzten Jahrzehnts war, aber es muss zumindest ein paar Blumen für PUBG geben, weil es der Pionier war.

Escape from Tarkov schafft den Präzedenzfall für den anderen großen Trend

Der andere Trend, der sich auf eine Weise entwickelt hat, die sich nur wenige hätten vorstellen können, ist die Prämisse von Extraktions-Shootern. Wie BRs ist es ein Produkt des Online-Multiplayer-Modus, der einfacher und besser unterstützt wird, was kreativere Ideen ermöglicht, und das Ergebnis ist eine angespannte und anspruchsvolle Aktivität, bei der Sie groß gewinnen oder alles verlieren können. Es ist vor allem eine Erfahrung, die man lieben oder hassen kann, aber es ist auch absurd beliebt und wir alle können Escape from Tarkov dafür danken, dass wir der wahre erfolgreiche Pionier an dieser Front sind. Es ist vielleicht eine passendere Wahl als je zuvor, wenn man bedenkt, dass das Spiel diesen November endlich den Early Access verlässt.

Remedy Entertainment liefert zwei der bisher beeindruckendsten Spiele ab

Schauen Sie, FBC: Firebreak war ein ziemlich großer Misserfolg und das lässt sich nicht leugnen. Aber Remedy Entertainment verdient es aus zwei Gründen, hier zu sein. Das erste ist Control und Alan Wake 2, zwei Spiele, die ehrlich gesagt außergewöhnlich sind und Top-Beispiele dafür sind, was dieser finnische Entwickler produzieren kann. Beide Spiele sind wohl die beiden besten Titel, die in ihren jeweiligen Jahren veröffentlicht wurden, und das ist, gelinde gesagt, beneidenswert. Aber der andere Grund ist, dass Remedy einen Präzedenzfall geschaffen hat, von dem viele Entwickler/Publisher lernen könnten. Dies ist ein Team, das den Erfolg eines Spiels nicht anhand der Launch-Verkäufe definiert, sondern wie ein Spiel auf lange Sicht abschneiden wird. Das ist der Grund, warum sich niemand Sorgen gemacht hat, dass Alan Wake 2 sich beim Start nicht wie warme Semmeln verkauften, weil Remedy weiß, dass seine Spiele Beine haben und dass sie mit der Zeit nicht nur ihre Kosten ausgleichen, sondern einfach zu einer reinen Einnahmequelle werden. Es ist eine Geschäftspraxis, von der viele lernen können, und sie reicht aus, um dieses Studio zu einem Paradebeispiel für einen Erfolg zu machen.

Rocket League trifft ins Netz

In den letzten zehn Jahren gab es einen Anstieg von Free-to-Play-Videospielen, die recht einfach aufgebaut sind, aber endlose Stunden Unterhaltung bieten. Zu diesem Zweck muss Psyonix 's Rocket League den Schnitt machen, denn ehrlich gesagt ist es zu einem absolut bemerkenswerten Giganten geworden, an dem sich Fans jeden Alters und jeder Demografie erfreuen können. Bis zum heutigen Tag existiert Rocket League in derselben Konversation wie Fortnite, Roblox, Minecraft und all die anderen zugänglichen und zeitlosen Hits, zu denen die Fans strömen, um endlose oder schnelle Action zu erleben.

Kojima Productions wird zur globalen Sensation

Als Hideo Kojima sich von Konami trennte, um sein eigenes Entwicklungsstudio zu gründen, stellte sich die Frage, wer besser abschneiden würde; der berühmte japanische Entwickler oder der zeitlose Publisher? Konami befindet sich in einer kleinen Rezession, aus der es zugegebenermaßen wieder herausklettert, aber Kojima Productions hat ungeahnte Höhen erreicht. Nach zwei Death Stranding Spielen sind dem Entwickler nun keine Grenzen gesetzt, Adaptionen sind auf dem Weg, neue Projekte sind neben PlayStation und Xbox in Arbeit, und Kojima selbst nimmt wirklich seinen Platz in der Elite der kreativen Welt ein.

Vampire Survivors wird zur Obsession aller

Es gibt häufig kleine Indie-Spiele, die auftauchen und zu enormen Hits werden, mit neueren Beispielen wie Peak, Lethal Company und sogar Balatro. Aber Vampire Survivors existiert in einem eigenen kleinen Reich, weil das Spiel aus dem Nichts kam und sich als eine so immense Sensation erwies, dass wir jetzt alle möglichen Kopien von größeren Fischen sehen. Entwickelt, um unglaublich einfach zu erlernen und zu spielen, vollgepackt mit Tiefe, um Sie zu unterhalten, und bemerkenswert erschwinglich, ist der Titel von Poncle ein wahrer Erfolg.

Hazelight erinnert die Welt daran, warum wir Koop lieben

Man könnte argumentieren, dass die von Josef Fares geführte Hazelight derzeit den kooperativen Videospielsektor auf ihrem Rücken trägt. Das letzte Jahrzehnt war nichts anderes als ein Beispiel dafür, denn nach A Way Out, It Takes Two und Split Fiction hat dieser Entwickler bewiesen, dass reine Koop-Spiele nicht nur relevant, sondern auch massive Hits sind, wenn sie richtig gehandhabt werden. Über 35 Millionen Exemplare, die zwischen den drei Spielen verschoben wurden, was aufgrund der verbraucherfreundlichen Friend Pass -Funktion nicht einmal am Rande die Spielerzahlen widerspiegelt, zeigt, wie groß der Erfolg von Hazelight war.

Baldur's Gate III erzielt Rekorderfolg

Vielleicht das am besten bewertete und gefeierte Spiel des letzten Jahrzehnts. Larian 's Baldur's Gate III ist angekommen und hat der Welt bewiesen, dass der cRPG-Sektor immer noch sehr lebendig und gesund ist. Neben dem rekordverdächtigen Erfolg bei den Auszeichnungen und zig Millionen verkauften Exemplaren ist der Grund für den Erfolg von BG3, dass es eine Menge wertschätzender Designentscheidungen für Barrierefreiheit eingeführt hat, während es das Erlebnis mit unzähligen Erweiterungen und Verbesserungen nach der Markteinführung weiter ausbaut. BG3 wurde mit Hilfe von Spielern für Spieler entwickelt und könnte das Spiel sein, das die 2020er Jahre definiert, obwohl Grand Theft Auto VI zweifellos etwas dazu zu sagen haben wird.

