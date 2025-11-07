10 der größten Filmmisserfolge des letzten Jahrzehnts

HQ

In letzter Zeit haben wir einen Blick auf einige der größten Misserfolge und Erfolge geworfen, die die Videospielwelt in den letzten zehn Jahren erschüttert haben. Nachdem wir uns auf dieses Thema konzentriert haben, haben wir beschlossen, dass es nun an der Zeit ist, unsere Aufmerksamkeit auf die große Leinwand zu richten und 10 der größten Filmmisserfolge der letzten zehn Jahre ins Rampenlicht zu rücken.

Bevor wir dies tun, ist es jedoch erwähnenswert, dass dies eine brisantere Diskussion ist, da sich schlechte Spiele in der Regel schlecht verkaufen, so dass es viele Überschneidungen gibt. Bei Filmen können einige der besten Filme an den Kinokassen eher schlecht abschneiden, daher betrachten wir hier Misserfolge bei einer Vielzahl von Parametern, sei es bei der Leistung an den Kinokassen, bei Kritikern und Fans, bei den Auswirkungen auf die Serie und sogar, wie wir seitdem auf jeden Film zurückgeblickt haben. Während sich Filme wie The Suicide Squad und Blade Runner 2049 an den Kinokassen als ziemlich tragisch erwiesen haben, werden Sie sie hier natürlich nicht sehen, weil sie nicht mit den anderen Faktoren übereinstimmen.

Wie auch immer, abgesehen von den Vorschriften, beginnen wir mit einer unglaublich einfachen Wahl...

Es gab nichts Fantastisches an den Fantastic Four von 2015

Mein Wort, wo soll man mit diesem Film anfangen. Nicht nur, dass der Ton und das Thema völlig falsch waren, sondern es war auch einer dieser seltsamen Versuche, einen Comic-/Superheldenfilm nicht mit dem eher "nerdigen" Ausgangsmaterial in Verbindung zu bringen. Das Endergebnis waren falsch besetzte Charaktere, langweilige und unauffällige Kostüme, eine Handlung, die bis heute nur sehr wenige aufsagen können, und natürlich eine tragische Vorführung in den Kinos, die aus rund 170 Millionen Dollar an Tickets bestand. Zum Vergleich: Das ist während des Höhepunkts der Superhelden-Ära in den 2010er Jahren, so dass alles, was weniger als eine halbe Milliarde Dollar für einen Film dieser Art ausmacht, praktisch erstaunlich ist. Zum Glück ist der Film von 2025 viel besser...

Die Mumie hätte tot bleiben sollen

Die von Brendan Fraser geleiteten The Mummy Filme haben sich zu Kult-Favoriten entwickelt, die für einen richtig gemachten Action-Abenteuerfilm typisch sind. Sie hatten ohne Frage ihre Probleme, aber sie machten Spaß und waren unvergesslich, weshalb die Idee, dieses Universum mit einer dunkleren und mehr Horror-stilisierten Atmosphäre neu zu starten, fast verrückt erschien. Aber durch die Kraft von Tom Cruise bekamen wir The Mummy, einen Film, der nichts von dem Charakter und Charme der vorherigen Kapitel hatte und sich als so lebendig und charmant erwies wie eine mumifizierte Leiche. Es scheint niemanden da draußen zu geben, der auch nur ansatzweise davon überzeugt ist, dass das "Dark Universe", für das es den Grundstein legte, sich zu etwas Großem hätte entwickeln können.

King Arthur: Legend of the Sword war ein Paradebeispiel dafür, dass Guy Ritchie an Gangstern festhalten sollte

Auf dem Papier schien dieser Film eine ziemlich gute Idee zu sein. Eine fantastische Nacherzählung der Geschichte von Avalon und König Artus, die ein Bild zeichnet, in dem Charlie Hunnam den fiktiven englischen König spielt und sich mit seinen Rittern der Tafelrunde zusammentut, um Jude Laws tyrannischen Anführer zu stoppen. Es brauchte einen Haufen vielversprechender Talente, brachte sie unter die Leitung des oft erfolgreichen Guy Ritchie, und das Endprodukt war... naja, bestenfalls arm. Der Film war am Ende unvergesslich und ohne jegliches Charisma, wobei der ikonischste Moment des gesamten Projekts nun der seltsame Cameo-Auftritt von David Beckham als Wachmann ist, der das Schwert Excalibur verteidigt. Oh, und die Tatsache, dass dieser Film nicht annähernd sein Produktionsbudget wieder hereingeholt hat, ist nur ein weiterer Nagel im Sarg.

Sechs Jahre später haben wir immer noch Albträume von Katzen

Man könnte argumentieren, dass Bühnenmusicals nicht verfilmt werden müssen, und bis 2024 würde ich dem sehr zustimmen. Wicked hat bewiesen, dass es möglich ist, Erfolg zu haben, wenn die Anpassung richtig gehandhabt wird, etwas, von dem jeder, der mit Cats zu tun hat, ein oder zwei Dinge lernen kann. Das wirklich Schwierige an diesem Film ist, dass er eine Menge großartiger Talente vor und hinter der Kamera hatte. Theoretisch hätte dieser Film den gleichen Grad an weltweiter Anerkennung finden müssen wie so etwas wie Wicked, aber stattdessen bekamen wir einen Film voller seltsamer humanoider CG-Katzen, bei dem im Vorfeld seiner Premiere das Einzige, worüber irgendjemand reden wollte, das Absurde Butthole Cut war. Im Nachhinein war es wahrscheinlich auch keine gute Idee, einen Haufen Schauspieler, die bestenfalls schlecht singen und tanzen konnten, in der Hauptbesetzung zu haben... Es war keine teure Produktion, gemessen an Filmstandards, also geben wir das Cats, aber es hat immer noch nicht die Gewinnschwelle erreicht und das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr dieser Film eine Katastrophe war.

The Matrix Resurrections war beleidigend, mittelmäßig

Wenn man sich The Matrix Filme ansieht, sind sie ziemlich widersprüchlich, aber man kann den Einfluss nicht leugnen, den sie auf die Science-Fiction hatten und sogar, wie viele Menschen die Welt betrachten. Leben wir in einer Simulation? Ist das Matrix echt? Das waren keine Fragen, die sich der Durchschnittsbürger stellte, bevor The Matrix 1999 ankam. Unnötig zu erwähnen, dass die vielleicht größte Herausforderung für The Matrix Resurrections darin bestand, ein neues Kapitel zu liefern, das sich würdig anfühlte, das die Serie nach dem abscheulichen Revolutions wieder auf Kurs bringen konnte, und das alles innerhalb eines vernünftigen Budgets. Es ist nicht so, dass es gescheitert wäre, es ist nur so, dass es auch nie wirklich gelungen ist. The Matrix Resurrections war einer der mittelmäßigsten, mit Spannung erwarteten Filme aller Zeiten und bot ein Abenteuer, das nur wenige als eines der besten der Serie bezeichnen werden. Es war also bestenfalls in Ordnung, aber an den Kinokassen sah es anders aus. Die Produktion des Films kostete Gerüchten zufolge 190 Millionen Dollar (die gigantische Marketingkampagne nicht mitgerechnet) und hatte dann Mühe, weit mehr als 75 % davon einzuspielen. Überhaupt nicht großartig von einer der kultigsten Science-Fiction-Serien.

Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals zeigt alles, was an Hollywood falsch läuft

Okay, dieser Film spielte fast 400 Millionen Dollar an den Kinokassen ein und holte sein Produktionsbudget wieder herein. Wenn man das Marketing hinzurechnet, das oft in etwa so hoch ist wie die Produktionskosten, ist es immer noch massiv in den roten Zahlen, aber es hat sich zumindest für die Produktion ausgezahlt. Das ist doch ein Erfolg, oder? Wie ehrlich kann das sein? Wie kann Disney eine Drittelmilliarde Dollar bezahlen, um einfach einen Film zu machen (wieder nicht einmal zu vermarkten), der so mittelmäßig ist wie Indiana Jones and the Dial of Destiny ? Ich bin mir sicher, dass dieser Film viele auf Disney+ und On-Demand-Diensten erreicht hat, aber Filme können und werden nicht erfolgreich sein, wenn die Produktionskosten weiterhin diese Höhen erreichen, und das ist der Grund, warum Indy den Schnitt macht. Niemand, der bei klarem Verstand ist, wird diesen Film in seine Indiana Jones Top 3 aufnehmen, und es gibt nur fünf Filme zur Auswahl, und ehrlich gesagt wäre die Serie besser dran gewesen, wenn sie nie gedreht worden wäre, denn ein geriatrischer Harrison Ford, der durch griechische Höhlen watschelt, ist genauso eine Folter wie es wahrscheinlich auf Fords Knien war, ihn zu filmen...

Die Marvels haben gezeigt, dass die Marvel Studios nicht einfach irgendeinen alten Müll rausschmeißen können

Ich habe routinemäßig darüber gesprochen, wie Marvel Studios die Hulk in seinem Live-Action-Universum abgeschlachtet hat, aber eine knappe Sekunde, die das gleiche Schicksal erfährt, ist Carol "Captain Marvel" Danvers. Sie hat nie viel Substanz bekommen, mit der sie arbeiten kann, obwohl die Figur alle Eigenschaften hat, um eine wichtige Säule im MCU für seine Zukunft zu werden. The Marvels hat Carol vielleicht gerade eine Kugel in den Hinterkopf gejagt. Dieser Film ist einer der härtesten Filme im gesamten MCU und selbst die oft charismatischen Brie Larson hatten Mühe, viel aus der steinharten Erzählung herauszuholen, die ausgeheckt wurde. The Marvels hätte Carols Chance sein sollen, aufzusteigen und eine Schlüsselfigur zu werden Avenger, aber stattdessen haben wir nur gelernt, dass Iman Vellanis Ms. Marvel die Zukunft sein könnte, was an sich schon eine seltsame Einstellung ist, weil sie seit diesem Film im Grunde nichts Substanzielles mehr gesehen hat... Und nein, ich zähle Marvel Zombies nicht, weil es nicht wirklich Teil des eigentlichen MCU ist.

Joker: Folie à Deux erwies sich als buchstäblicher Wahnsinn

Jemand sollte Todd Phillips für diesen Film in Arkham Asylum einsperren, denn er ist offensichtlich genauso verrückt wie der Joker. Der Originalfilm war ein so bahnbrechender Erfolg, dass etwas Ähnliches wahrscheinlich einen ähnlichen Erfolg erzielen würde, zumindest bei den Kinokassen, aber Phillips entschied sich dagegen und tat etwas objektiv Verrücktes. Er nahm ein düsteres und düsteres Drama und verwandelte die Fortsetzung in ein Musical, und natürlich war der Großteil der Fans des Originals dieser Übergang egal... Man muss sich nur die Einspielergebnisse ansehen, um das zu beweisen, denn nach dem milliardenschweren Original hat Folie a Deux gerade 200 Millionen Dollar geknackt... Kombiniert man das mit der immens schlechten Resonanz von Kritikern und Fans und der Tatsache, dass die Verfilmung dieser Fortsetzung irgendwie 200 Millionen Dollar gekostet hat, hat man alle Kästchen für einen Misserfolg abgehakt, vielleicht den größten der 2020er Jahre.

Tron: Ares scheint der neueste Flop an den Kinokassen zu werden

Im Jahr 2025 gab es bisher zwei "Flops", wobei Snow White der erste und Tron: Ares der späteste war.Snow White Das Live-Action-Remake wurde aus einer Handvoll Gründen ein Misserfolg, darunter die CG-Zwerge, die Besetzungsentscheidungen wie die freimütige Hauptdarstellerin und die mittlerweile etwas verhasste Antagonistin und die hohen Kosten. Aber dies als Versagen zu bezeichnen, alle Misserfolge zu definieren, ist vielleicht übertrieben, denn Disneys Live-Action-Remake-Initiative (minus Lilo & Stitch ) ist seit Jahren ein Hit und Miss. Was auf der anderen Seite wie eine Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug in die Katastrophe aussah, war Tron: Ares. Es hat sich immer wieder gezeigt, dass die Kinobesucher Jared Leto als Schauspieler nicht mögen, und ebenso warTron nie wirklich ein großer Erfolg in den Kinos, so dass es Wahnsinn war, beides zu kombinieren, über 200 Millionen Dollar als Budget auszugeben und dann etwas anderes als eine Katastrophe zu erwarten. Jeder, der diesen Film bei Disney unterstützt und mitgemacht hat, muss sich selbst genau unter die Lupe nehmen, und ebenso ist es jetzt an der Zeit, dass Tron ausläuft und in der Vergangenheit bleibt, weil es eindeutig kein Interesse an dieser Serie gibt.

So ziemlich das gesamte DC Extended Universe

Man of Steel wurde 2013 veröffentlicht, also vermeidet er nach der Definition der Parameter dieses Artikels eine Verurteilung, aber das ist auch in Ordnung, weil es einer der wenigen DC Extended Universe Filme ist, die kein heißer Müll waren. Fast alles andere, was in diesem Universum rausgeschmissen wurde, war ziemlich schwierig zu durchstehen, mit einigen der tiefsten Tiefs, darunter 2016 Suicide Squad, Black Adam, Shazam! Fury of the Gods, The Flash, Aquaman and the Lost Kingdom, Wonder Woman 1984 und natürlich Justice League - und nein, Zack Snyders Version (waren nicht beide seine Versionen...) war nicht viel, wenn überhaupt, besser. Tatsächlich fällt es dir schwer zu behaupten, dass nicht jeder einzelne Film im DCEU bis zu einem gewissen Grad ein Misserfolg war, und dazu gehören im Allgemeinen bessere Projekte wie The Suicide Squad, Birds of Prey, Shazam! und so weiter. Die beste EntscheidungWarner Bros., die DC je getroffen hat, war, dieses Universum in den Hof zu bringen und es von seinem Elend zu erlösen.

Lobende Erwähnung: Sonys Spider-Man-Universum war genauso ein Zugunglück wie das DCEU

Wir halten es kurz, indem wir die Filme einfach in Sony's Spider-Man Universe auflisten. Das sollte mehr als genug sein, um den Standpunkt zu beweisen, also los geht's; Venom, Venom: Let There be Carnage, Morbius, Madame Web, Venom: The Last Dance, Kraven the Hunter. Genug gesagt.

