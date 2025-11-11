10 der größten Filmerfolge des letzten Jahrzehnts

HQ

In den letzten Wochen haben wir uns etwas Zeit genommen, um über die größten Misserfolge in der Videospielindustrie in den letzten zehn Jahren zu sprechen, aber auch über die größten Erfolge. Danach haben wir uns dem Filmsektor zugewandt, um die größten Misserfolge in diesem Bereich hervorzuheben, und jetzt ist es, wie zu erwarten, an der Zeit, über die größten Erfolge zu sprechen.

Avengers: Endgame lieferte einen Abschluss, der die Geschichte durchdringen wird

Wir konnten nicht beginnen, ohne über den letzten Punkt im Infinity Saga zu sprechen (ja, Spider-Man: Far From Home war technisch gesehen der letzte Teil...). Was Disney und Marvel Studios mit den rund 20 Filmen, die diese Ära der Marvel Cinematic Universe ausmachten, erreicht haben, ist geradezu bemerkenswert. Es könnte als eine der größten kulturellen Revolutionen in die Geschichte des Kinos eingehen, da sich die meisten der 2010er Jahre um diese Welt drehte und darum, wie jeder Film die breitere Erzählung ein wenig weiter voranbrachte. Das Besondere an Avengers: Endgame war, dass es eine perfekte Landung war. Es war, als würde man einer Turnerin dabei zusehen, wie sie ein Triple-Double macht und dann ohne einen Hauch von Besorgnis landet. Er war spannend, actiongeladen, emotional und hinterließ Spuren wie nur wenige andere Filme und Serien zuvor. Ganz zu schweigen von fast 3 Milliarden Dollar an Ticketverkäufen, die Disney in der Tasche hat...

Avatar: Way of Water etablierte James Cameron als Endgegner an den Kinokassen

Wenn wir über Disney und Multi-Milliarden-Dollar-Verdiener sprechen, können wir Avatar: Way of Water nicht einbeziehen. Jeder Film, der die fast schon mythische 2-Milliarden-Dollar-Marke überschreitet und dabei sogar zum drittgrößten Film aller Zeiten wird, kann nichts anderes als ein erstaunlicher Erfolg sein. Es ist eine vernünftige Meinung zu sagen, dass dieser Film nicht so stark ist wie das Original, aber was nicht geleugnet werden kann, ist, dass Way of Water auch einen Berg von Erwartungen und Vorfreude auf seinen Schultern hatte, und dennoch funktionierte er wie nur wenige andere zuvor. James Cameron ist der Endgegner an den Kinokassen, und Way of Water ist noch einen Schritt weitergegangen, um das zu beweisen, aber die Frage ist nun, ob Fire and Ash das auch tun wird.

Ne Zha 2 zeigte die Macht des chinesischen Publikums

Als letzte Anmerkung zu den Einträgen, die sich hauptsächlich um Ticketverkäufe drehen, haben wir Ne Zha 2, eine chinesische animierte Fortsetzung, die in ihrem Heimatland zu einem so immensen Hit wurde, dass sie allein dank der inländischen Zuschauer fast die 2-Milliarden-Dollar-Schwelle überschritten hätte... Dieser Film hat etwas geschafft, was niemand je erwartet oder für möglich gehalten hat. Er elektrisierte das Publikum wie nie zuvor, er brach und stellte neue Rekorde für Animationsfilme auf, um die man beneiden muss, und zementierte sich als einer der sieben 2-Milliarden-Dollar-Verdiener aller Zeiten. Wenn Ne Zha 2 kein Mega-Erfolg ist, wissen wir auch nicht, was es ist.

Streamer und On-Demand werden zum König

Die Pandemie hat die Kinokassen mit voller Wucht getroffen, und wir warten immer noch darauf, dass sie wieder auf die Beine kommt und sich zu wehren beginnt. Es wird sich irgendwann erholen, wenn die Fans erkennen, wie sehr sie die Schönheit und Magie der großen Leinwand vermissen, aber seit einigen Jahren ist die Art und Weise, Unterhaltung und Filme zu konsumieren, zu Hause oder über Streamer. Es ist zu einem so wichtigen Markt geworden, dass Unternehmen, die nur einen Bruchteil der Geschichte der Produktionsgiganten haben, nun angeblich versuchen, die etablierten Giganten direkt zu kaufen, wobei Netflix Berichten zufolge daran interessiert ist, die Gesamtheit von Warner Bros. zu erwerben. Wenn Streamer und On-Demand jetzt nicht die Könige der Unterhaltung wären, wäre das wirklich der Status quo?

Barbenheimer definiert 2023

Als klar wurde, dass Greta Gerwigs Barbie und Christopher Nolans Oppenheimer zur gleichen Zeit in die Kinos kommen würden, fingen wir alle an, darüber zu scherzen, wie unterschiedlich die beiden Projekte seien, bevor wir sie wie zwei unbeholfene und niedergeschlagene Prominente "verschifften". Niemand hätte erwartet, dass dies das kulturelle Phänomen auslösen würde, das das Jahr 2023 bestimmen würde, als Barbenheimer die Welt eroberte und sah, wie beide Filme voneinander profitierten und sie zusammen auf weit über 2 Milliarden US-Dollar an Ticketverkäufen katapultierten. Millionen strömten in rosa Federboas in die Kinos, um Barbie zu sehen, während Millionen anderer sich für ein dramatisches dreistündiges Epos niederließen, und das Endergebnis war eine Erfolgsgeschichte, auf die wir in den kommenden Jahren mit Freude zurückblicken werden.

Tom Cruise war nach wie vor der Inbegriff eines A-List-Filmstars

In einer Ära von Bluescreens, Greenscreens und digitalen und CG-Effekten war der alternde Tom Cruise weiterhin das Paradebeispiel für einen Filmstar in seiner besten Form. In den letzten zehn Jahren trat Cruise in drei Mission: Impossible Filmen auf, in denen er unzählige körperliche Stunts vorführte, die einem vor lauter Staunen die Kinnlade herunterfallen ließen, und um seine Palette neu zu setzen, eine lang erwartete Fortsetzung von Top Gun, in dem er eine Menge Zeit damit verbrachte, sein eigenes Düsenflugzeug wie ein absoluter Verrückter zu steuern. Der Adrenalin-Junkie-Schauspieler ist nach vier Jahrzehnten Arbeit dank seines Engagements für authentische Action immer noch ein Anziehungspunkt für die Kinobesucher, und ehrlich gesagt wird der Tag, an demCruise er sich nicht mehr von Gebäuden und Flugzeugen stürzt, ein trauriger Tag für das Kino als Ganzes sein.

Videospieladaptionen wurden (meistens) sehenswert

Jahrelang endete jeder Versuch, ein Videospiel in einen Film zu verwandeln, in einer Katastrophe. Egal, ob es sich um ein kreatives Setup handelte, das sich nicht passend für das Werk anfühlte, oder einfach nur um ein niedriges Budget, das schrecklichen Müll lieferte, wir haben uns daran gewöhnt, dass ein Videospiel, das von Hollywood adaptiert wird, ein schlechtes Omen ist. Aber die Dinge haben begonnen, sich zu ändern, und die Anpassungen werden besser. Erfahrenere und geeignetere Leute werden mit diesen Projekten betraut, und Entwickler und Publisher haben (jetzt dank ihrer immensen Größe) auch mehr kreative Kontrolle über die Produktion. Das Ergebnis ist The Super Mario Bros. Movie, Sonic the Hedgehog, A Minecraft Movie, Detective Pikachu, Five Nights at Freddy's, Mortal Kombat, Uncharted und mehr. Es gibt immer noch viele Beispiele für kolossale Misserfolge, aber wir fühlen uns jetzt auch wohler zu hören, dass eine Adaption in Arbeit ist, vielleicht sogar aufgeregt...

Everything Everywhere All At Once wird der am häufigsten ausgezeichnete Film aller Zeiten

Er kam aus dem Nichts und wurde zu einem der gefeiertsten Filme aller Zeiten. Everything Everywhere All At Once debütierte im Jahr 2022 und eroberte bald fast jede Preisverleihung in dieser Saison im Sturm. Zum Zeitpunkt des Schreibens hat der Film auf IMDB satte 397 Preise gewonnen (davon sieben Oscars) und weitere 379 Nominierungen. Für einen Film, dessen Produktion mehr als 25 Millionen Dollar gekostet hat, ist das eine ziemlich bemerkenswerte Leistung, abgesehen von der Tatsache, dass er an den Kinokassen fast das Sechsfache seines Produktionsbudgets eingespielt hat. Er war vielleicht kein Gigant beim Ticketverkauf, aber nur wenige haben jemals mit der Trophäenausbeute mithalten können, die dieser Streifen geschafft hat.

Denis Villeneuve legt einen der stärksten Fünf-Filme-Serien aller Zeiten hin

Wenn man sich moderne Regisseure ansieht, gibt es nur eine Handvoll, die so erfolgreich und gefeiert sind wie Denis Villeneuve. Man könnte zu Recht über Christopher Nolan argumentieren, und er war kurz davor, diesen Platz einzunehmen, aber der britische Filmemacher war in den letzten zehn Jahren nicht annähernd so produktiv wie der Kanadier, und wenn Sie einen Beweis brauchen, lassen Sie mich nur seine fünf bemerkenswerten Regiearbeiten auflisten; Sicario, Arrival, Blade Runner 2049, Dune, Dune: Part Two. Wenn wir diese Artikelprämisse in einem Jahrzehnt wiederholen würden, besteht eine sehr reale Chance, dass Villeneuve es wieder schafft, denn am unmittelbaren Horizont hat er Dune: Part Three, den nächsten James Bond und zwei weitere Ideen in der Pipeline über einen Atomkrieg und katastrophenverhindernde Astronauten. Bravo, Denis. Was gibt es sonst noch zu sagen?

Sony Pictures Animation frischt Animationsfilme auf

Zu guter Letzt, wie könnten wir nicht Sony Pictures Animation erwähnen, wo in einer Zeit, in der die meisten animierten Hollywood-Filme ihr Bestes tun, um den niedlichen Stil von Pixar zu kopieren, sie viele mit einem neuen innovativen Ansatz überraschten, der unzähligen anderen die Augen für neue Möglichkeiten öffnete. Vielleicht erinnerst du dich daran, wie du Spider-Man: Into the Spider-Verse zum ersten Mal im Kino gesehen hast und fassungslos warst. Es war dieser hervorragende Film, der den Weg für ebenso erstaunliche Projekte wie Puss in Boots: The Last Wish, The Wild Robot, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, Nimona und sogar andere Sony Pictures Animation -Hits wie The Mitchells vs. The Machines und KPop Demon Hunters ebnete. Animation war noch nie so fesselnd und das können wir Sony Pictures Animation danken.

