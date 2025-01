10 Comics oder Graphic Novels, die jeder DC-Fan lesen sollte

HQ

Mit rund 90 Jahren Geschichtenerzählen auf dem Buckel kann es überwältigend sein, sich die Welt von DC und die vielen Comics und Graphic Novels anzusehen, die zum Lesen zur Verfügung stehen, und zu bestimmen, wo man anfangen sollte. Bei unzähligen Helden, Universen, Autoren und so weiter weißt du vielleicht nicht, wo du am besten anfangen sollst. Aus diesem Grund habe ich diese Liste mit 10 Comics zusammengestellt, die großartige Orte sind, um deine DC-Reise zu beginnen, von denen einige sehr beliebt werden könnten, wenn das DC Universe weiter Gestalt annimmt. In keiner bestimmten Reihenfolge, fangen wir an.

All-Star-Superman

Wir fangen damit an, denn im Sommer wird jeder wieder über die Man of Steel sprechen, wenn der von James Gunn inszenierte und von David Corenswet mit David Corenswet überschriebene Superman in die Kinos kommt. Obwohl er zweifellos ein paar kreative Freiheiten haben wird, basiert der Film auf der Geschichte von All-Star Superman, einer fantastischen Geschichte über einen erfahrenen Superman, der sich nach einer schwierigen Begegnung mit Lex Luthor mit seiner eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen muss. In dieser Geschichte dreht sich alles um Superman, der atemberaubende Heldentaten vollbringt und gleichzeitig die Menschheit auf eine Welt ohne ihren stärksten und bewundernswertesten Beschützer vorbereitet und vorbereitet. Wenn man bedenkt, dass Grant Morrison Teil der kreativen Kraft hinter dieser Geschichte ist, kann man sicher sein, dass sie nicht enttäuschen wird.

Supergirl: Die Frau von morgen

Wir haben diese Geschichte zum Teil auch wegen ihrer offensichtlichen zukünftigen Verbindung mit dem DC Universe ausgewählt. Nach Superman im Juli wird der nächste große DC-Film Supergirl: Woman of Tomorrow sein, und ja, das ist auch der Name dieses relativ neuen und wunderbaren kosmischen Abenteuers mit Kara Zor-El in der Hauptrolle. Dies ist eine fantastische Einführung in Supergirl, einen Comic, der der berühmten Heldin folgt, während sie über die Sterne reist, um einen bösartigen Verbrecher zu jagen, in der Hoffnung, einem außerirdischen Mädchen bei ihrem Rachefeldzug zu helfen. Es ist eine farbenfrohe, wunderschön gezeichnete und spannende Geschichte, die zeigt, dass einige der besten Comics brandneu sind und nicht nur zeitlose Klassiker der 90er Jahre oder früher.

Batman: Der dunkle Ritter kehrt zurück

Bats wird hier eine wichtige Rolle spielen, vor allem, weil das Caped Crusader das Thema vieler der größten und fesselndsten Werke von DC ist. Einer davon, in der Tat einer der einflussreichsten Comics aller Zeiten, ist Batman: The Dark Knight Returns, eine Geschichte, in der ein alternder Bruce Wayne wieder die Kutte anzieht und nicht in den Ruhestand geht, nachdem eine neue Welle von Kriminellen beginnt, Gotham City zu greifen, ohne sich um die Polizei und die Strafverfolgungsbehörden zu kümmern. Dies ist eine ziemlich brutale Geschichte, die einen älteren Batman zeigt, der seinen ohnehin schon fragwürdigen moralischen Kompass verloren hat, und zeigt, wie er schockierend grausame Gewalt gegen den Abschaum von Gotham ausübt.

Wachleute

Dies ist wohl die beste DC-Graphic Novel aller Zeiten und auch ein klarer Anwärter auf den Titel der besten Graphic Novel aller Zeiten. Alan Moores Geschichte entführt uns in eine verdrehte und dunkle Welt, in der Bürgerwehren verbannt und in die Vergangenheit verbannt wurden, und folgt dann einer Gruppe ehemaliger Helden, die versuchen, eine Reihe schockierender Ereignisse aufzuklären und denjenigen zu jagen, der sie brutal getötet hat. Dies ist ein Beispiel, das Ihnen klar macht, wie komplex und brillant Graphic Novels sein können, da die Erzählweise wirklich unübertroffen ist und Sie auf der Reise im Unklaren lässt, während sie mit reichhaltigen und widersprüchlichen Charakteren unterstützt wird, die in einer detaillierten Welt agieren. Das ist ehrlich gesagt nicht zu übersehen.

Der Sandmann

Vielleicht versucht Neil Gaimans Hauptwerk, die Reihe der Graphic Novels des widersprüchlichen Autors, in eine Welt jenseits der Götter einzutauchen und die Existenz der ätherischen Wesen zu erforschen, die als Endless bekannt sind. The Sandman dokumentiert, wie sich die physische Verkörperung von Dream in die Welt einfügt und Verantwortung und Respekt von Göttern, Dämonen, Monstern und natürlich der ahnungslosen Menschheit verlangt. Es ist eine langwierige Geschichte, die unzählige Wendungen aufweist und den Leser an Orte führt, die er sich nie hätte vorstellen können, während er gleichzeitig mit seiner Wahrnehmung der Realität spielt und wie wir das Übernatürliche und das Göttliche beurteilen. Es ist auch eine sehr kreativ gezeichnete Serie, die dich fesseln wird, während du dich mit ihren 10+ Kapiteln und zusätzlichen Spin-offs beschäftigst.

Batman: Das erste Jahr

Wieder kehren wir zu Bats zurück. Viele haben diese Geschichte als diejenige bezeichnet, von der Matt Reeves' The Batman inspiriert wurde. Es gibt zwar vieles, was den Film und den Comic trennt, aber eines ist sicher: Diese Geschichte gibt uns vielleicht die beste und unterhaltsamste Sicht auf Batmans Entstehungsgeschichte. Es gibt einen Grund, warum dies Year One genannt wird, und das liegt daran, dass es sich mit dem harten und anspruchsvollen ersten Jahr des Caped Crusader befasst und wie er mehr werden musste, als er jemals erwartet hatte, um die Menschen von Gotham City vor seinen aufstrebenden und immer grausameren kriminellen Bewohnern zu schützen.

Königreich komm

Obwohl Antihelden heute sehr verbreitet sind, waren sie es nicht immer. In den 90er Jahren begannen sie ihren eigentlichen Aufstieg zu Stars, was viele der etablierten Autoren dazu veranlasste, Stellung beziehen zu wollen und zu zeigen, dass es ein solches Maß an klarem Gut und Böse zwischen Helden und Bösen geben sollte. Kingdom Come ist ein direkter Schuss auf Antihelden, da es in einer Zukunft spielt, nachdem die Justice League in den Ruhestand gegangen sind und ihre Aufgaben einer neuen Welle von zunehmend gewalttätigen Nachfolgern überlassen haben. Nach einer Reihe von Vorfällen kehren die Justice League -Mitglieder in die Herde zurück, indem sie verschiedene Fraktionen gründen, um die Welt wieder in Ordnung zu bringen, nur um dann in einen großen Konflikt zu geraten, bei dem die Existenz von Metamenschen insgesamt ins Spiel kommt. Dies ist eine schwere Geschichte mit weitreichenden Folgen, und sie ist auch fantastisch unterhaltsam zu lesen.

Die Saga des Sumpf-Dings

Erinnern Sie sich an Alan Moore, den Mann, der das erstaunliche Watchmen geschrieben hat? Nun, eine von Moores anderen brillanten Bemühungen verfeinert einen der ungewöhnlicheren Charaktere von DC, Swamp Thing. Diese Geschichte schuf einen Präzedenzfall dafür, wie wir dieses zwiespältige Monster kennen und betrachten, indem sie eine Geschichte erzählte, die moderne ökologische, gesellschaftliche und politische Themen mit dem Horror von Erwachsenen verband. Es ist eine Ursprungsgeschichte, die diesen seltsamen Charakter in einem neuen Licht erscheinen lässt und die vielen Irrungen und Wirrungen zeigt, die er auf dem Weg ertragen musste, um herauszufinden, wer und was er ist. Dies war eine Geschichte, die vor Watchmen für Moore kam und Einblicke in die Tatsache gab, dass der legendäre Autor schon immer ein Händchen für reichhaltige und unvergessliche Comic-Geschichten hatte.

V wie Vendetta

Wenn wir schon beim Thema Alan Moore sind, warum erwähnen Sie nicht ein weiteres seiner größten Werke: V for Vendetta. Vielleicht haben Sie den Film mit Hugo Weaving und Natalie Portman in den Hauptrollen gesehen, aber er basiert auf der Graphic Novel von Moore und dem Illustrator David Lloyd. Er dreht sich um ein totalitäres Großbritannien, ein Land, das nach einem brutalen Atomkrieg in einen faschistischen Polizeistaat zerfiel. Dann wendet er sich dem revolutionären V zu, einem Anarchisten, der diese etablierte Ordnung zerschlagen und stattdessen das Land zu seinen Wurzeln zurückführen will, indem er die Mächtigen tötet, die Vielen inspiriert und schließlich eine junge Frau formt, die zu seinem Protegé wird und die Macht übernimmt, sollten seine Bemühungen zu einem schwerwiegenden Ergebnis führen. V for Vendetta ist eine fantastische Sci-Fi-Geschichte, die perfekt für diejenigen ist, die sich für alternative Welten wie 1984 und sofort unvergessliche Helden interessieren.

Batman: Arkham Asylum

Wenn wir an Comics und Graphic Novels denken, denken wir an ihr Box-Format und die Struktur, die sie annehmen. Grant Morrisons (auch bekannt für All-Star Superman ) Batman: Arkham Asylum versucht, das aus dem Fenster zu werfen, indem er stattdessen eine Interpretation einer einzigartigen höllischen Nacht für Bats in Form von erschütternden, aber eindrucksvollen Kunstwerken mit minimalem überlagertem Text bietet. Dies ist ohne Frage eine der einzigartigsten Comic-Geschichten, die Sie jemals erleben werden, und obwohl sie nicht für jeden geeignet sein wird, hinterlässt sie definitiv einen Eindruck beim Leser, eine, bei der Sie beginnen, den Batman auf die gleiche Weise zu sehen wie die gequälten Verbrecher von Gotham City, als eine konfliktreiche und furchterregende Kreatur ohne jede Wärme in ihrem Herzen.