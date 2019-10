10 Chambers Collective kommentieren fast neun Minuten lang intensives GTFO-Gameplay

Fans von intensiven, kooperativen Erfahrungen werden sich zweifellos auf das kommende Actionspiel GTFO freuen, das euch und drei fähige Freunde in dunkle Gänge und klaustrophobische Korridore verfrachtet. Diese sind mit obskuren Monstern gefüllt und ihr müsst zwischen den Gefahren und Fallen navigieren, um wechselnde Missionsziele zu erfüllen.

Das Spiel soll "hoffentlich noch dieses Jahr" ins Early Access starten und nimmt langsam Gestalt an, wie uns die 10 Chambers Collective in einem neuen Gameplay-Video demonstriert. Dort spielen die Entwickler ein Match und erlauben uns den taktischen Gesprächen und Bullshit-Talk ihres Playthroughs zu lauschen. Obwohl das Team souveräne Fortschritte erzielt, eskaliert das Match relativ schnell, was für eine gehobene Herausforderung spricht. Auf dem PC könnt ihr euch für einen geschlossenen Alpha-Test anmelden, der am 31. Oktober startet.