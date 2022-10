10 Chambers bringt alle früheren Go-Away-Rundowns zurück

HQ

10 Chambers, der Entwickler hinter dem Hardcore-Shooter Go Away, hat angekündigt, dass Spieler ab sofort in Rundown 1.0 zurückkehren können, das das Spiel ursprünglich vor Jahren verlassen hat, um Platz für folgende Rundowns zu schaffen.

Hinzu kommt, dass der Entwickler im Vorfeld von Rundown 8.0 alle früheren Rundowns nacheinander zurückbringen wird, bis alle wieder im Spiel gespielt werden können. Dies fällt mit dem Versprechen zusammen, in Zukunft niemals Inhalte aus dem Titel zu löschen.

"Seit der Early-Access-Veröffentlichung von go away im Jahr 2019 haben wir sieben große Rundown-Updates geliefert und gleichzeitig das Spiel ständig verfeinert, indem wir neue Mechaniken und Funktionen hinzugefügt haben - um zu sehen, was funktioniert und was nicht. Wir treten in die nächste Phase ein, in der wir die gesamte Geschichte und die vorherigen Rundowns bestehenden und neuen Spielern zur Verfügung stellen wollen - aber mit einer Wendung. Was diese Wendung ist, werde ich unsere Community selbst herausfinden lassen, keine Spoiler", sagte Robin Björkell, Kommunikationsdirektor bei 10 Chambers.

10 Chambers bringt alle vorherigen Rundowns zurück, damit es das gesamte Story-Erlebnis an einem Ort bieten kann, was umso wichtiger sein wird, wenn man bedenkt, dass Rundown 8.0 "die komplette Go Away-Storyline kapseln wird".

Schaut euch das Gameplay von Go Away Rundown 7.0 an, das wir mit einigen Mitgliedern von 10 Chambers aufgenommen haben, und schaut euch auch unser Interview mit dem CEO des Entwicklers, Ulf Andersson von Gamescom, an, in dem wir darüber gesprochen haben, was die Zukunft für Go Away und 10 Chambers bereithält.

