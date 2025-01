10 Bücher, die jeder Warhammer 40.000-Fan lesen sollte

HQ

Das Warhammer 40.000-Universum ist eines der größten fiktiven Reiche, die es gibt. Die Menschen widmen ihr ganzes Leben dieser fiktiven Hölle von einem Universum und werden immer noch nicht alles wissen. Das kann den Einstieg in Warhammer 40.000 einschüchternd machen, denn obwohl du vielleicht das Aussehen eines Space Marines magst oder dich darauf einlassen möchtest, weil du Freunde hast, die es sind, weißt du vielleicht nicht, wo du anfangen sollst. Nun, suchen Sie nicht weiter, denn wir haben zehn Bücher, die Ihnen helfen können, Ihre Diener von Ihren Skitarii zu unterscheiden.

Horus Rising - Dan Abnett

Dieses Buch hat mich von jemandem, der sich gelegentlich für Warhammer interessiert, zu einem vollwertigen Fan gemacht, aber es tut vielleicht nicht dasselbe für dich. Dan Abnetts Einführung in die Horus-Häresie spielt 10.000 Jahre vor den aktuellen Ereignissen von Warhammer 40.000, aber es ist das entscheidende Ereignis des Imperiums, also möchtest du wahrscheinlich ein wenig darüber wissen. Die Häresie wird nicht in diesem einen Buch zusammengefasst, nicht einmal annähernd, und man muss Falsche Götter und Galaxis in Flammen lesen, um überhaupt mit der Ketzerei zu beginnen, aber dies ist eine großartige Einführung in die Welt der Space Marines. Die väterliche Beziehung zu ihrem Primarchen, die brüderliche Beziehung zueinander, und sie entwickelt sie zu Charakteren jenseits gesichtsloser Tötungsmaschinen.

Seelenjäger - Aaron Dembski-Bowden

Dies ist eher eine Empfehlung für die Night Lords-Trilogie von Dembski-Bowden als nur eine Anspielung auf Soul Hunter, da alle drei Bücher oft als die besten Romane rund um das Chaos angesehen werden. Das liegt zum Teil an den Night Lords selbst, die nach wie vor die besten Freunde eines Edgelords sind und eine der interessanteren Legionen, die den Imperator vor all den Jahren verraten haben. Wenn du Galaxy in Flames gelesen hast und dich fragst, wie sich einige Space Marines gegen die große goldene Gans, den Imperator, wenden könnten, solltest du dich vielleicht in die Night Lords-Trilogie wagen.

Unterlegen - Denny Flowers

Vom Sprung weg von den Space Marines zum hochfliegenden Aeronautica Imperialis, hat Outgunned sicherlich mehr einen Nischenfokus als der galaxisübergreifende Konflikt der Horus-Häresie, aber das ist oft der Punkt, an dem Warhammer 40.000-Bücher am besten sind. Lucille von Shard ist einer der jüngeren herausragenden Charaktere von Warhammer 40.000, und während The Trial of Lucille Von Shard technisch gesehen der Beginn ihrer Geschichte ist, steht Outgunned für sich genommen als großartige Einführung und versorgt dich auch mit interessanten Informationen über die Propagandamaschinerie des Imperiums.

Der Fall von Cadia - Robert Rath

Wenn du dich einfach nur von der unmöglichen Dimension von Warhammer 40.000 mitreißen lassen willst, gibt es nur wenige Events, die besser sind als der Fall von Cadia. In einem der bedeutungsvollsten Ereignisse in der Geschichte von Warhammer 40.000 hat Abaddon, der Plünderer, der heutzutage der Anführer der Chaostruppen ist, all seine Truppen darauf eingesetzt, Cadia zu zerstören, eine der wichtigsten Welten des Imperiums. In diesem epischen Konflikt findest du viele namentlich genannte Charaktere auf beiden Seiten, die sich wirklich wie eine Schlacht anfühlen, bei der das Schicksal der Galaxie auf dem Spiel steht.

Das Unendliche und das Göttliche - Robert Rath

Wir lassen den Fokus auf das Imperium für einen Moment beiseite, denn obwohl es die einfachste Fraktion ist, auf die man sich konzentrieren kann, wenn man die Schwarze Bibliothek durchstöbert, gibt es viele andere Fraktionen und Spezies in der Galaxis. "Das Unendliche und das Göttliche" ist ein weiterer Roman von Robert Rath, der sich auf zwei Necron-Charaktere konzentriert: Trazyn der Unendliche und Orikan der Wahrsager. Diese beiden verbindet eine jahrtausendealte Rivalität, und obwohl sie beide mit den stärksten Charakteren von Warhammer mithalten können, nutzen sie lieber ihre Kräfte, um ihre persönlichen Sammlungen aufzubauen. Sammlungen von was, fragst du? Nun, so ziemlich alles und jedes.

Brutal Kunnin' - Mike Brooks

Es gibt niemanden, der in Warhammer 40.000 eine bessere Zeit hat als ein Ork. Sie sind geboren, um zu kämpfen, und das ist ein großer Teil dessen, worum sich das Setting dreht. Dies kann jedoch etwas schwierig sein, einen Roman über sie zu schreiben. Allerdings nicht, wenn man Mike Brooks heißt, denn dieser Autor hat eine Reihe brillanter Ork-Bücher aus ihrer Sicht abgeliefert, die ein Verständnis für eine außerirdische Rasse zeigen, die auf jeder Seite wächst wie die Pilze, aus denen Orks gemacht sind. Wenn Sie ein Fan von großen grünen Cockney-Tötungsmaschinen sind, gibt es nicht viel Besseres als Brutal Kunnin' und seine Fortsetzungen Warboss und Da Big Dakka.

Dark Imperium - Guy Haley

Dark Imperium von 2017 hatte eine Menge Arbeit vor sich. Haley hat hier die Aufgabe, eine Menge Vorarbeit für die neuen Primaris Space Marines sowie die Rückkehr des Primarchen Roboute Guilleman zu leisten, und obwohl sich dieses Buch manchmal so anfühlt, als würde es mehr für das Universum arbeiten, als eine Geschichte zu erzählen, findet die Trilogie als Ganzes schnell Fuß und dient als großartige Lektüre. Wenn du dich fragst, warum einige Space Marines anders aussehen als andere und warum sich die Rückkehr eines sogenannten Primarchen wie eine große Sache anfühlt, dann wirst du wahrscheinlich die Bücher des Dunklen Imperiums in die Hand nehmen wollen.

Held des Imperiums - Sandy Mitchell

Viele Leute verweisen auf die Ciaphas Cain-Romane, fast so, als wären sie eine Parodie, da sie einen leichteren Blick auf die Ereignisse von Warhammer 40.000 werfen können, aber das wäre ein Bärendienst für die hervorragende Erzählweise, die sie enthalten. Ciaphas Cains Geschichten über Wagemut sorgen für viel Lächeln und Schmunzeln, aber der Charakter wurde über Jahre hinweg aufgebaut, hat sich zu einem der besten Warhammer-Serien entwickelt und ist eine Top-Wahl für die kommende Warhammer 40.000-Live-Action-Serie von Amazon.

Erster und Einziger - Dan Abnett

Während sich sowohl die Geschichten von Ciaphas Cain als auch von Gaunt's Ghosts auf die Imperiale Garde konzentrieren - die im Wesentlichen die Reihen der Truppen des Imperiums darstellt - haben sie völlig unterschiedliche Ansätze und Schwerpunkte. Wenn du kein Fan des Tons in Ciaphas Cain bist, könnte Gaunt's Ghosts genau das Richtige für dich sein, denn es konzentriert sich auf Grabenkämpfe, Täuschung und eine kleine Truppe, die hofft, einen Weg zu finden, in den dunklen Winkeln des feindlichen Territoriums zu überleben.

Xenos - Dan Abnett

Abseits des Schmutzes und Blutes der Schlachtfelder tobt im Imperium ein weiterer Krieg, der der Inquisition gegen die internen Bedrohungen, denen sich die Menschheit in ferner Zukunft gegenübersieht. Wenn du dich fragst, wie eine Gesellschaft wie das Imperium funktioniert, sind Xenos und die Eisenhorn-Bücher eine großartige Einführung. Der beste Weg, sich Warhammer 40.000 zu nähern, besteht darin, das Universum langsam durch einen bestimmten Teil davon freizulegen. Ihr solltet nicht überrascht sein, Dan Abnett hier wiederzusehen, denn ehrlich gesagt wird jedes Buch von ihm sowohl als großartiger Roman als auch als großartige Warhammer 40.000-Geschichte dienen.