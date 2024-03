10 Anfängertipps für Rise of the Ronin

HQ

Rise of the Ronin ist da, und nachdem du deine eigene Klinge der verschleierten Schneide hergestellt hast, wirst du in eine Welt voller großer politischer Spannungen, harter Feinde und 100 Katzen geworfen, die es aufzuspüren und zu streicheln gilt. In Rise of the Ronin ist viel los, aber wenn du auf der Suche nach Tipps bist, um dein Abenteuer so schnell wie möglich in Gang zu bringen, haben wir zehn davon für dich.

1. Wähle eine Waffe, die sich richtig anfühlt

Gleich zu Beginn des Spiels musst du dich für eine Klasse entscheiden, und obwohl du einige empfohlene Waffen hast, die auf den Attributen basieren, die du von deiner Klasse erhältst, kannst du dich dafür entscheiden, diese komplett zu ignorieren und dir auf dem Trainingsgelände zu schnappen, was du willst. Es gibt eine große Auswahl an Waffen, darunter das langsame, aber brutale Odachi, die schnellen und sauberen Paarschwerter und das Grundnahrungsmittel Uchigatana.

Wenn du neu bei Team Ninja-Spielen oder Soulslikes im Allgemeinen bist oder einfach nur so schnell wie möglich ein Verständnis für die Mechaniken haben möchtest, empfehlen wir dir die Uchigatana als Primärwaffe in Kombination mit einer Stangenwaffe oder einem Speer . Ersteres hat eine schöne Mischung aus Geschwindigkeit und Kraft, während letzteres es dir ermöglicht, etwas Abstand zu halten, so dass du, wenn du Platz zum Heilen brauchst, etwas leichter wegkommen kannst. Ansonsten nimm einfach das, was sich cool anfühlt und für dich funktioniert. Du bekommst tonnenweise Waffen auf deiner Reise, zusammen mit einigen, die du durch das Spielen freischaltest, und du kannst sogar mit einem unbewaffneten Build gehen, wenn du möchtest.

2. Schalten Sie das Pariersystem herunter

Wie bei Sekiro: Shadows Die Twice ist der Kampf in Rise of the Ronin ziemlich rhythmisch, und wenn du dich wie ein duellierendes Biest fühlen willst, solltest du das Timing deiner Paraden hinbekommen. Paraden werden in diesem Spiel Konterfunken genannt und fügen der Gesundheit des Gegners sowie seinem Ki Schaden zu. Bei so viel Gegnervielfalt kann es anfangs schwierig sein, sich an das Parieren zu gewöhnen, aber je mehr Zeit du mit dem Lernen verbringst, desto besser wirst du, und in Bosskämpfen ist das Parieren notwendig, wenn du in eine Ecke gedrängt wirst.

3. Verlassen Sie sich nicht nur auf Gegenfunken

Das wird sich ziemlich widersprüchlich zu dem anfühlen, was ich gerade geschrieben habe, aber obwohl Konterfunken eine der besten Verteidigungsoptionen sind, sind sie nicht die einzige Möglichkeit, den Druck abzubauen. Blocken und Ausweichen stehen dir zur Verfügung, und anders als in Sekiro sind sie manchmal deine effektivsten Optionen. Sicher, du wirst die Haltung eines Gegners nicht durchbrechen können, nur weil du einen Block hältst, aber du kannst ihn in Schach halten, bis du (oder deine Verbündeten) einen Moment Zeit haben, um zuzuschlagen. Ich habe viel zu viel Zeit im frühen Spiel damit verbracht, zu denken, dass ich einfach alles parieren könnte, aber es gibt Zeiten, in denen man Greifangriffen ausweichen oder einfach blocken sollte, anstatt durch eine Kombo Chipschaden zu fressen.

4. Verbessern Sie Ihr Reisespiel so schnell wie möglich

Rise of the Ronin hat viel zu tun, und Sie sind ziemlich frei, nach der ersten Stunde oder so in der Welt zu finden, was Sie wollen, aber anstatt einfach nur barfuß in die Wildnis zu rennen, empfehlen wir Ihnen, zuerst den Gleiter und ein Pferd in die Hände zu bekommen. Der Gleiter ist sehr früh in einer Story-Mission zu finden, so dass du dir keine Sorgen machen musst, durch das Hauptziel zu stürmen, und du kannst auch früh ein Pferd aus einem Stall kaufen. Rein zu Fuß unterwegs zu sein, wird nur unnötig viel Zeit in Anspruch nehmen, auch wenn es viele Schnellreisepunkte gibt.

5. Üben, üben, üben

Wenn du dich nicht um die Erkundung kümmerst und einfach nur die Geschichte erleben möchtest, empfehlen wir dir trotzdem, die Karte zu erkunden und dich mit einigen der Banditenlager und Flüchtlinge auseinanderzusetzen, gegen die du kämpfen kannst, da du so im Voraus einige großartige Kampfübungen erhältst. Diese Lager sind ähnlich aufgebaut wie Außenposten in anderen Open-World-Spielen. Töte so viele Feinde, dass du das Gebiet für die Allgemeinheit zurückerobern kannst, was dir einen neuen Schnellreisepunkt, einen Händler und etwas Beute beschert. Abgesehen von den Belohnungen sammelst du jedoch auch einige dringend benötigte Erfahrungen, d. h. Levels im Spiel und bekommst einfach ein besseres Verständnis für den Kampf.

Außerdem erfährst du hier, wie wichtig Tarnung ist. Ich dachte nicht, dass es einen ganzen Punkt wert ist, über Stealth zu sprechen, da es ziemlich offensichtlich ist, dass es einen Fokus darauf gibt, aber es hilft wirklich, das Feld auszudünnen. Andernfalls ist es wahrscheinlich, dass du von Feinden überwältigt wirst.

6. Bauen Sie Ihre Bindungen auf

In Rise of the Ronin gilt: Je mehr du für eine bestimmte Region und einen potenziellen Verbündeten tust, desto mehr bekommst du von ihr. Wenn du ein paar Banditen ausschaltest oder einfach nur Banner der Schleierkante hisst, kannst du eine Gebietsbindung aufbauen, die dir wiederum Zugang zu mehr Dingen auf deiner Karte verschafft. Wenn du von Natur aus ein Sammler bist, solltest du schnell eine Bindung zu deiner Gegend aufbauen, damit du Katzen, Fotos, Schreine und andere Dinge sehen kannst, die du leichter erkunden kannst. Charaktere haben auch ihre eigenen Bindungen, und auch wenn du nicht mit allen gleichermaßen Zeit verbringen kannst, empfehlen wir dir, dir etwas Zeit zu nehmen, um mit den Verbündeten zu sprechen und ihnen Geschenke zu machen, wenn du kannst. Wenn sie sich dir im Kampf anschließen, wirst du froh sein, dass du herausgefunden hast, was ihre Lieblingsblume ist, oder ihnen eine Zigarre gegeben hast, damit sie an deiner Seite bleiben.

7. Machen Sie das Beste aus Ihren Verbündeten

Das fließt gut in unseren nächsten Tipp ein. Wie bereits erwähnt, können und werden sich Verbündete in den Missionen der Hauptgeschichte anschließen, wenn sie die Gelegenheit dazu haben. Normalerweise dient dies dazu, in einem großen Bosskampf zu helfen, und hier sind sie wirklich nützlich. Der Wechsel zwischen verschiedenen Kampfstilen, während du unterwegs Verbündete wechselst, ist vielleicht nichts für dich, aber selbst wenn du es hauptsächlich alleine tun willst, kannst du immer noch deine NPC-Freunde nutzen. In Bosskämpfen, in denen du gegen mehr als einen Feind kämpfst, kannst du sie nutzen, um die Aggro eines Gegners zu ziehen, während du dich fair mit dem anderen duellierst, oder wechsle einfach zu ihnen, wenn du am Boden liegst und einen Pickup brauchst. Wir fanden es nützlich, zu Beginn eines Bosskampfes zwischen Verbündeten zu wechseln, nur um zu sehen, ob einer der beiden Freunde, die man mitgebracht hat, einen Vorteil gegenüber einem Gegner mit seinem vorgegebenen Kampfstil hat.

8. Ändere deine Haltung

Wenn du in Rise of the Ronin weiterkommst, wirst du vielleicht feststellen, dass in einigen Kämpfen die Angriffe, die zuvor funktioniert haben, dieses Mal nicht mehr so effektiv sind. Das liegt daran, dass wie in Ghost of Tsushima bestimmte Kampfstile besser gegen bestimmte Gegnertypen funktionieren. Egal, welche Waffe du führst, es lohnt sich, deine Erfahrung mit ihr zu erweitern, damit du Zugang zu verschiedenen Kampfstilen erhältst. Wenn du jemals einen roten Pfeil neben dem Gesundheitsbalken eines Gegners siehst, bedeutet das, dass es an der Zeit ist, deine Optionen zu ändern. Ein neutraler weißer Pfeil bedeutet, dass es dir wahrscheinlich gut geht, aber du zielst wirklich auf den blauen Pfeil, um sicherzustellen, dass du deine Kampfeffizienz maximierst.

9. Verwalten Sie Ihre Verbrauchsmaterialien

Ihr habt zwar eine Menge Beute in Rise of the Ronin bekommen, und wir meinen eine Menge, aber wenn ihr ein wenig mehr Zeit damit verbringen müsst, euch an den Kampf zu gewöhnen, werdet ihr wahrscheinlich eure Heilgegenstände durchwühlen. Im Spiel sind deine Hauptoptionen, um Gesundheit wiederherzustellen, medizinische Pillen und heilende Elixiere. Du darfst maximal 3 Elixiere gleichzeitig bei dir haben, und du kannst bis zu 10 Pillen bei dir tragen. Sie denken vielleicht, dass es besser ist, zuerst die Pillen einzunehmen, aber wir würden das Gegenteil raten. Es ist viel einfacher, Heilelixiere zu bekommen, da sie gekauft und hergestellt werden können, während du nur medizinische Pillen aufheben kannst. Außerdem solltest du dich in einem Bosskampf an medizinische Pillen halten, da sie deine Verbündeten zurückbringen, sobald sie besiegt sind. Es ist ein kleiner Ratschlag, aber er hilft.

10. Erwerben Sie diese Fähigkeiten frühzeitig

Nun, nur ein paar allgemeine Ratschläge zu Fähigkeiten, die du wahrscheinlich früh erlernen solltest, egal für welchen Build du dich entscheidest. Wir empfehlen dir, dir alle Sprachfertigkeiten (Überreden, Einschüchtern, Lügen) zu schnappen, damit du deine Dialogauswahl erweitern kannst. Ohne diese Fähigkeiten könntest du in kniffligere Kämpfe verwickelt werden und dich sogar von Pfaden aussperren, die du später einschlagen möchtest. Abgesehen davon, dass wir einfach nur ein besserer Redner sind, haben wir festgestellt, dass der Geschicklichkeitspfad ein guter Weg ist, den man schon früh einschlagen sollte, da man Zugang zu verschiedenen Attentaten erhält, die es einem ermöglichen, sein Stealth-Spiel auf eine Stufe zu heben. Der Seilmord ist besonders effektiv, da du mehrere Feinde dazu verleiten kannst, in ihr Verderben gezogen zu werden. Zu guter Letzt ist dieser etwas mehr Nische, aber im Stärkebaum kannst du eine Fertigkeit für unbewaffnete Gegenfunken erhalten, die dir wirklich helfen wird, wenn du in einer Mission, in der du nicht-tödlich kämpfen musst, unbewaffnet sein musst.

Denkst du, wir haben etwas verpasst? Geben Sie uns unbedingt Ihre Top-Tipps!