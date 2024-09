1 von 5 weiblichen Gamern meidet Online-Spiele wegen Belästigung

HQ

Obwohl seit Gamergate und allem, was darauf folgte, ein Jahrzehnt vergangen ist, kann es immer noch so sein, als weibliche Gamerin durch ein Minenfeld zu navigieren. Ein neuer und detaillierter Bericht von Sky News zeigte, wie giftig Online-Gaming sein kann, insbesondere für Frauen.

In dem Bericht tauchte Mickey Carroll in die Bereiche der Online-Spiele ein, um zu sehen, wie es im Jahr 2024 aussieht. Nachdem sie wochenlang in einem Gaming-Chatroom herumgehangen hatte, wurde sie als "dreckige, verdammte B****" und "dreckige Frau" bezeichnet. Auch das scheint kein kleines Problem zu sein, denn die Daten in dem Bericht zeigten, dass 2/3 der weiblichen Gamer belästigt wurden.

1 von 5 weiblichen Spielern geht sogar so weit, dass sie aufgrund von Belästigung alle Online-Spiele meiden. Es sind nicht nur die Voice-Chats im Spiel, in denen Belästigungen zu finden sind, wie z. B. bei Discord, wenn man eine Frau ist, die zu ähnlichen Belästigungen führt.